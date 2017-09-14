UA написав:Мне интересно какое соотношение постов За тцк и Против тцк будет, если не удалять посты Против тцк? 1 к 10 или 1 к 100 Имея уверенность что точно удалят вероятно многие не пишцт Тогда 1 к 1000? С точки зрения реальных настроений хотя бы местной аудитории.
якщо опитувати серед ухилянтів, то картина буде зрозуміла. а може спитаємо тих, хто в окопах, що вони думають про всіх тих ухилянтів?
fler написав:Чудова новина у розвиток мого попереднього поста: Иранское новостное агентство Tasnim, отражающее позицию Корпуса стражей исламской революции, обвинило Россию в том, что она намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором. Коридор позволяет соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой – единственным регионом страны, граничащим с Турцией. По сути, речь идет о создании транспортной артерии, которая свяжет Анкару и Баку. Однако этот коридор пролегает по границе Армении и Ирана, отрезая эти страны друг от друга и коренным образом меняя геополитическое положение в Кавказском регионе. «Иранские эксперты советуют России учитывать, что Иран выступает против создания коридора. В Москве не должны удивляться легитимным требованиям Ирана. Наше суверенное государство, которое всегда сопротивлялось гегемонистским устремлениям США и Запада, не потерпит изменений на своих границах», – передает агентство. @yigal_levin
Побажаємо успіхів обом сторонам.
Тоже интересно. С каких пор такая дружба между христианской Арменией и правоверно исламским Ираном? Каким образом "Россия намерена содействовать планам Азербайджана и Турции установить контроль над Зангезурским коридором"?
а є таке явище - співпраця Вірменії та Ірану. Вірменія зрозуміло - в неї кордони з двома ворожими державами - Азербайджан та Туреччина, співпрацює з ким може. в чому мотивація Ірану? не вивчав це питання, але що знаю. Іран щось на кшталт срср - персів так лише 60 % здається. а 30% - етнічні азербайджанці. й в Азербайджані є деякі націоналістичні елементи. до речі здається лише Іран та Азербайджан - єдині країни з переважної більшістю мусульман-шиїтів. але Азербайджан - автократична країна де релігію тримають в рамках (на відміну від Ірану), й вона тісно співпрацює з Туреччиною (бо там інша взаємодія на підставі тюркських мов). Тому як противага цьому Іран співпрацює з Вірменією
andrijk777 написав:4 роки ваші славні США героически воювали з маленькою і порівняно відсталою Японією, країною без ресурсів. Ви сильно недооцінюєте СРСР і переоцінюєте США. В 1945 Червона армія була машиною смерті. А США в своїй історії ні разу по-справжньому не воювали.
Втрати японців склали 4 важких авіаносці, 1 важкий крейсер, 228 літаків і близько 2500 осіб, серед яких були найдосвідченіші пілоти японської палубної авіації. Американці втратили 1 важкий авіаносець, 1 есмінець, 150 літаків, 307 військовослужбовців. Японія втратила ініціативу до кінця війни й була вимушена перейти до оборонних дій.
До речі порівняйте можливості Японії з її важкими авіаносцями і що мав в ті часи срср на флоті, а червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців. Ну і у 1945 США вже мали ядрьону бімбу, а срср ще ні, що можливо і стримало машину смерті від руху на захід.
У Вас в противоположность andrijk777 переоценка американцев. Когда-то читал о битве за Мидуэй подробнее, чем по Вашей ссылке. Там не всё так просто. Для такой победы американцев сильно сошлись звёзды. Там и значительная доля удачи, и ошибки японцев. Такие действительно блестящие результаты были достигнуты не потому, что "Американці воювали так, щоб мінімізовувати власні втрати". И да, в 1945 "США вже мали ядрьону бімбу". Но 2 имеющихся они уже использовали в Японии. Не могу сейчас найти цифры, показывающие количество бомб в США в первые годы, но явно небольшое.
Правительство США ожидало, что ещё одна атомная бомба будет готова к использованию в середине августа, и ещё по три — в сентябре и октябре
ЛАД А как же Ржев, Сталинград, Харьков ваш же в 42м году, форсирование Днепра "чёрными пиджаками" осенью 43го? Точно на 9млн красных почти 6млн немцев(и румын с венграми и итальянцев)??? И в плен попало до 4млн красноармейцев в 41-42г.г., по савецкой истории там мало кто выжил, ни медицины, ни жрачки, ни отопления бараков зимой. Цифры что то сильно подвирают или все эти Жуковы были гениальными полководцами, положили всего лишь 1:1.5 а не 1:10
Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.
Знов каша у вас в голові. Це питання («воєнні злочини», «військові злочини») достатньо обговорили. Зараз знову це обговорювати нема сенсу. З такими заявами як у вас треба завжди приходити з конкретними статтями або ККУ (якщо «військові злочини») , або з міжнародного гуманітарного права (якщо «воєнні злочини»). А не просто щось заявляти.
Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ
Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права?
Да, действия, направленные против гражданских лиц в Украине, могут считаться военным преступлением согласно международному праву. Женевские конвенции и их дополнительные протоколы запрещают преднамеренные нападения на гражданское население и объекты, не являющиеся военными целями. Также нарушение прав гражданских лиц в зоне конфликта, такие как убийства, пытки, похищения и другие акты насилия, может подпадать под определение военных преступлений.
Международный уголовный суд (МУС) рассматривает такие преступления и может привлекать виновных к ответственности.
Вот несколько ключевых норм международного права, регулирующих ответственность за нападения на гражданских лиц:
1. **Женевские конвенции (1949 год) и Дополнительные протоколы (1977 год)**: - **Женевская конвенция IV** (о защите гражданских лиц во время войны): регулирует защиту гражданского населения в конфликтных зонах. - **Дополнительный протокол I (1977)**, статья 51 – "Защита гражданского населения": прямо запрещает нападения на гражданских лиц и акты террора. - **Статья 85** Дополнительного протокола I также определяет, что преднамеренные нападения на гражданских лиц считаются тяжкими нарушениями и могут рассматриваться как военные преступления.
2. **Римский статут Международного уголовного суда (1998)**: - **Статья 8**: определяет действия, которые могут считаться военными преступлениями, включая преднамеренные нападения на гражданское население и несоразмерные военные действия, приводящие к гибели гражданских лиц.
3. **Гаагские конвенции (1899, 1907)**: - **Гаагская конвенция IV** (1907): регулирует законы и обычаи ведения войны, включая защиту гражданских лиц и их имущества.
Эти нормы составляют основу международного гуманитарного права, и нарушение их может привести к привлечению к уголовной ответственности за военные преступления.
Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.
Знов каша у вас в голові. Це питання («воєнні злочини», «військові злочини») достатньо обговорили. Зараз знову це обговорювати нема сенсу. З такими заявами як у вас треба завжди приходити з конкретними статтями або ККУ (якщо «військові злочини») , або з міжнародного гуманітарного права (якщо «воєнні злочини»). А не просто щось заявляти.
Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ
Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права?
Да, действия, направленные против гражданских лиц в Украине, могут считаться военным преступлением согласно международному праву. Женевские конвенции и их дополнительные протоколы запрещают преднамеренные нападения на гражданское население и объекты, не являющиеся военными целями. Также нарушение прав гражданских лиц в зоне конфликта, такие как убийства, пытки, похищения и другие акты насилия, может подпадать под определение военных преступлений.
Международный уголовный суд (МУС) рассматривает такие преступления и может привлекать виновных к ответственности.
Вот несколько ключевых норм международного права, регулирующих ответственность за нападения на гражданских лиц:
1. **Женевские конвенции (1949 год) и Дополнительные протоколы (1977 год)**: - **Женевская конвенция IV** (о защите гражданских лиц во время войны): регулирует защиту гражданского населения в конфликтных зонах. - **Дополнительный протокол I (1977)**, статья 51 – "Защита гражданского населения": прямо запрещает нападения на гражданских лиц и акты террора. - **Статья 85** Дополнительного протокола I также определяет, что преднамеренные нападения на гражданских лиц считаются тяжкими нарушениями и могут рассматриваться как военные преступления.
2. **Римский статут Международного уголовного суда (1998)**: - **Статья 8**: определяет действия, которые могут считаться военными преступлениями, включая преднамеренные нападения на гражданское население и несоразмерные военные действия, приводящие к гибели гражданских лиц.
3. **Гаагские конвенции (1899, 1907)**: - **Гаагская конвенция IV** (1907): регулирует законы и обычаи ведения войны, включая защиту гражданских лиц и их имущества.
Эти нормы составляют основу международного гуманитарного права, и нарушение их может привести к привлечению к уголовной ответственности за военные преступления.
Жопаті вам і не таке розкаже. Ви б ще поради з ремонту чи будівництва б в нього питали