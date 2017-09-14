Додано: Суб 07 вер, 2024 13:20

Hotab написав: Бетон

Воєнні злочини - порушення законів і звичаїв війни.

Торкаються окупованих територій, або територій безпосередній бойових дій.

Військові злочини - злочини проти встановленого порядку проходження служби.



Все що робить ТЦК - це загальнокримінальні злочини або проступки.

Незаконне позбавлення волі , легкі тілесні, катування - жодне з цього нема стосунку ні до воєнних злочинів (якщо мова не про окупанта по відношенню до населення окупованої країни) , ні до військових злочинів. Досить жорстко тупити. Питання обговорено вздовж і впоперек. Воєнні злочини - порушення законів і звичаїв війни.Торкаються окупованих територій, або територій безпосередній бойових дій.Військові злочини - злочини проти встановленого порядку проходження служби.Все що робить ТЦК - це загальнокримінальні злочини або проступки.Незаконне позбавлення волі , легкі тілесні, катування - жодне з цього нема стосунку ні до воєнних злочинів (якщо мова не про окупанта по відношенню до населення окупованої країни) , ні до військових злочинів. Досить жорстко тупити. Питання обговорено вздовж і впоперек.

Дійсно, давайте вже поставимо крапку.Давайте разберём этот аргумент по порядку:1. **Военные преступления — это нарушения законов и обычаев войны.**Это верное утверждение. Военные преступления охватывают широкий спектр действий, включая нападения на гражданских лиц, использование запрещённых методов ведения войны и нарушения прав человека на оккупированных территориях. Однако это не означает, что такие преступления могут происходить исключительно на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях. Военные преступления могут происходить в разных контекстах, если они связаны с вооружённым конфликтом.2. **Действия ТЦК как "общекриминальные преступления".**Незаконное лишение свободы, лёгкие телесные повреждения или пытки действительно могут быть классифицированы как общие уголовные преступления в мирное время. Однако, если они происходят в контексте вооружённого конфликта и имеют связь с ним, они могут подпадать под военные преступления в соответствии с международным гуманитарным правом, если эти действия направлены против гражданского населения или представляют собой нарушения законов и обычаев войны.3. **Категория преступлений: военные и военные преступления.**Термин "военные преступления" имеет строгое юридическое определение в международном праве и не должен путаться с уголовными преступлениями, связанными с нарушениями порядка службы в армии (военные преступления по национальному законодательству). То, что описывается как "незаконное лишение свободы" или "пытки" в военной среде, может подпадать как под общие уголовные законы, так и под международное право в зависимости от обстоятельств.Таким образом, можно утверждать, что действия ТЦК в зависимости от контекста и связи с вооружённым конфликтом могут быть квалифицированы по-разному. Если они происходят в условиях вооружённого конфликта, даже в отсутствие прямых боевых действий или оккупации, они могут рассматриваться как военные преступления, если затрагиваются права гражданских лиц.На лицо непонимание разницы между национальными и международными правовыми категориями