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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 вер, 2024 12:59
Продолжается обсуждение ТЦК.
Да, я осуждаю избиение граждан работниками ТЦК.
Да, мне не нравится (по рассказам) работа ВЛК - по-моему, это даже хуже работы ТЦК.
Но я не раз наблюдал лично и слышал рассказы тех, кого останавливали ТЦК.
Если человек не быкует, а ведёт себя нормально, то ни о каких избиениях и речи нет.
Но я не раз просил противников ТЦК рассказать, как надо проводить мобилизацию. Понятно, что люди боятся фронта и это вполне естественно. Никакой рекрутинг не убедит обычного человека идти в пехоту, кроме морального долга защиты родины. Но это срабатывает далеко не у всех. Своя рубашка ближе к телу.
Что и как надо делать?
Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?
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ЛАД
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Додано: Суб 07 вер, 2024 13:05
Faceless написав:
Бетон написав:
Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.
Знов каша у вас в голові.
Це питання («воєнні злочини», «військові злочини») достатньо обговорили. Зараз знову це обговорювати нема сенсу.
З такими заявами як у вас треба завжди приходити з конкретними статтями або ККУ (якщо «військові злочини») , або з міжнародного гуманітарного права (якщо «воєнні злочини»).
А не просто щось заявляти.
Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ
Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права?
Да, действия, направленные против гражданских лиц в Украине, могут считаться военным преступлением согласно международному праву. Женевские конвенции и их дополнительные протоколы запрещают преднамеренные нападения на гражданское население и объекты, не являющиеся военными целями. Также нарушение прав гражданских лиц в зоне конфликта, такие как убийства, пытки, похищения и другие акты насилия, может подпадать под определение военных преступлений.
Международный уголовный суд (МУС) рассматривает такие преступления и может привлекать виновных к ответственности.
Вот несколько ключевых норм международного права, регулирующих ответственность за нападения на гражданских лиц:
1. **Женевские конвенции (1949 год) и Дополнительные протоколы (1977 год)**:
- **Женевская конвенция IV** (о защите гражданских лиц во время войны): регулирует защиту гражданского населения в конфликтных зонах.
- **Дополнительный протокол I (1977)**, статья 51 – "Защита гражданского населения": прямо запрещает нападения на гражданских лиц и акты террора.
- **Статья 85** Дополнительного протокола I также определяет, что преднамеренные нападения на гражданских лиц считаются тяжкими нарушениями и могут рассматриваться как военные преступления.
2. **Римский статут Международного уголовного суда (1998)**:
- **Статья 8**: определяет действия, которые могут считаться военными преступлениями, включая преднамеренные нападения на гражданское население и несоразмерные военные действия, приводящие к гибели гражданских лиц.
3. **Гаагские конвенции (1899, 1907)**:
- **Гаагская конвенция IV** (1907): регулирует законы и обычаи ведения войны, включая защиту гражданских лиц и их имущества.
Эти нормы составляют основу международного гуманитарного права, и нарушение их может привести к привлечению к уголовной ответственности за военные преступления.
Жопаті вам і не таке розкаже. Ви б ще поради з ремонту чи будівництва б в нього питали
Ну звісно. Придумали якісь дурні балалайку. Ми ж умніші за весь світ.
Це як кубінці думають що вони найвеличніша нація і всі їдуть до них дивитись який в них рай.
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Бетон
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Додано: Суб 07 вер, 2024 13:06
Бетон
Воєнні злочини - порушення законів і звичаїв війни.
Торкаються окупованих територій, або територій безпосередній бойових дій.
Військові злочини - злочини проти встановленого порядку проходження служби.
Все що робить ТЦК - це загальнокримінальні злочини або проступки.
Незаконне позбавлення волі , легкі тілесні, катування - жодне з цього нема стосунку ні до воєнних злочинів (якщо мова не про окупанта по відношенню до населення окупованої країни) , ні до військових злочинів. Досить жорстко тупити. Питання обговорено вздовж і впоперек.
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Hotab
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Додано: Суб 07 вер, 2024 13:08
ЛАД написав:
...
Что и как надо
делать?
Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?
Я вам на этот вопрос уже неоднократно отвечал: нужно соблюдать Закон. Да, вот так просто.
Хочет зеля что бы у тцкшников были полномочия кого угодно в подвал доставлять - будьте добры соответствующий Закон через Раду протащить.
Что забавно, кстати: вчера вы писали
ЛАД написав:
... а вы мне в ответ ещё один вариант альтернативной истории. Простите, но доказывать вам невозможность ваших (уже 3-х) вариантов не буду. И, главное, что даже если предположить, что они возможны, то они уже не реализовались
. Смысл их разбирать?
а сегодня просите варианты альтернативных действий зели? - как у вас это в голове уживается?
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Додано: Суб 07 вер, 2024 13:08
ЛАД написав:
Продолжается обсуждение ТЦК.
Да, я осуждаю избиение граждан работниками ТЦК.
Да, мне не нравится (по рассказам) работа ВЛК - по-моему, это даже хуже работы ТЦК.
Но я не раз наблюдал лично и слышал рассказы тех, кого останавливали ТЦК.
Если человек не быкует, а ведёт себя нормально, то ни о каких избиениях и речи нет.
Но я не раз просил противников ТЦК рассказать, как надо
проводить мобилизацию. Понятно, что люди боятся фронта и это вполне естественно. Никакой рекрутинг не убедит обычного человека идти в пехоту, кроме морального долга защиты родины. Но это срабатывает далеко не у всех. Своя рубашка ближе к телу.
Что и как надо
делать?
Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?
единственная причина, почему вы всё это написали только одна - вас это не касается лично
всё
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Бетон
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Додано: Суб 07 вер, 2024 13:20
Hotab написав:Бетон
Воєнні злочини - порушення законів і звичаїв війни.
Торкаються окупованих територій, або територій безпосередній бойових дій.
Військові злочини - злочини проти встановленого порядку проходження служби.
Все що робить ТЦК - це загальнокримінальні злочини або проступки.
Незаконне позбавлення волі , легкі тілесні, катування - жодне з цього нема стосунку ні до воєнних злочинів (якщо мова не про окупанта по відношенню до населення окупованої країни) , ні до військових злочинів. Досить жорстко тупити. Питання обговорено вздовж і впоперек.
Дійсно, давайте вже поставимо крапку.
Давайте разберём этот аргумент по порядку:
1. **Военные преступления — это нарушения законов и обычаев войны.**
Это верное утверждение. Военные преступления охватывают широкий спектр действий, включая нападения на гражданских лиц, использование запрещённых методов ведения войны и нарушения прав человека на оккупированных территориях. Однако это не означает, что такие преступления могут происходить исключительно на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях. Военные преступления могут происходить в разных контекстах, если они связаны с вооружённым конфликтом.
2. **Действия ТЦК как "общекриминальные преступления".**
Незаконное лишение свободы, лёгкие телесные повреждения или пытки действительно могут быть классифицированы как общие уголовные преступления в мирное время. Однако, если они происходят в контексте вооружённого конфликта и имеют связь с ним, они могут подпадать под военные преступления в соответствии с международным гуманитарным правом, если эти действия направлены против гражданского населения или представляют собой нарушения законов и обычаев войны.
3. **Категория преступлений: военные и военные преступления.**
Термин "военные преступления" имеет строгое юридическое определение в международном праве и не должен путаться с уголовными преступлениями, связанными с нарушениями порядка службы в армии (военные преступления по национальному законодательству). То, что описывается как "незаконное лишение свободы" или "пытки" в военной среде, может подпадать как под общие уголовные законы, так и под международное право в зависимости от обстоятельств.
Таким образом, можно утверждать, что действия ТЦК в зависимости от контекста и связи с вооружённым конфликтом могут быть квалифицированы по-разному. Если они происходят в условиях вооружённого конфликта, даже в отсутствие прямых боевых действий или оккупации, они могут рассматриваться как военные преступления, если затрагиваются права гражданских лиц.
На лицо непонимание разницы между национальными и международными правовыми категориями
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Бетон
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Додано: Суб 07 вер, 2024 13:36
tester7336 написав: холява написав:
..... не все еще понимают , но увы , уже столкнулись с массовым проявлением агрессивного поведения людей вернувшихся с войны .
Думаю , что нас ждут более забавные истории .....
вы находите это забавным?
и что же именно вас забавляет?
Вы не прикидывайтесь дурачком , вы отлично поняли о чем я намекаю .
...... Добрые пожелания .....вам ....
Если хотите про забавное , раздел агрессия или агрессивное поведение , читайте сколько хотите ....
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Додано: Суб 07 вер, 2024 13:39
Бетон
Це чиї слова?)
Я з ким зараз розмовляю?)
Однако это не означает, что такие преступления могут происходить исключительно на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.
Угу. Приліт ракети по цивільним у Львові також воєнний злочин. Хоч це і глибокий тил. Але це все одно результат дій ворожої армії.
На лицо непонимание разницы между национальными и международными правовыми категориями
А оце 100% правда.
Особливо коли людина каже «військовий злочин» і додає «не має терміну давності», «Гаага», бла-бла-бла.. Як це робили ви. Бо 400-ті статі ККУ («військові злочини») якраз його мають))
А «воєнні злочини» це про порушення правил війни. ТЦК у Львові не воює. І не окуповує нікого.
Воно навіть не везе нікого на війну. Воно (ТЦК) лише змушує своїх громадянивиконати закон про військовий облік і закон про мобілізацію. А далі людина може потрапити в ЗСУ чи не потрапити, потрапити на фронт чи у Львів.
Чи військовим аташе у Лондон, чи в складі ССО ЗСУкраїни в МАЛІ/Сомалі, чи африканську столицю Вагнера - ЦАР.
Бетон, вмикай мозок. Гуглєніє не замінить мишлєніє. Поки ти сам не розберешся в питанні, ти не зрозумієш різницю. І будеш як баран повторювати дурниці, які виїдають очі тим, хто має хоча б поверхневі знання в питанні.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 07 вер, 2024 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 13:55
Меня это касается лично.
Бетон написав: ЛАД написав:
Продолжается обсуждение ТЦК.
Да, я осуждаю избиение граждан работниками ТЦК.
Да, мне не нравится (по рассказам) работа ВЛК - по-моему, это даже хуже работы ТЦК.
Но я не раз наблюдал лично и слышал рассказы тех, кого останавливали ТЦК.
Если человек не быкует, а ведёт себя нормально, то ни о каких избиениях и речи нет.
Но я не раз просил противников ТЦК рассказать, как надо
проводить мобилизацию. Понятно, что люди боятся фронта и это вполне естественно. Никакой рекрутинг не убедит обычного человека идти в пехоту, кроме морального долга защиты родины. Но это срабатывает далеко не у всех. Своя рубашка ближе к телу.
Что и как надо
делать?
Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?
единственная причина, почему вы всё это написали только одна - вас это не касается лично
всё
Если из-за срыва мобилизации украинская армия не удержит фронт, то Харьков будет в оккупации одним из первых. Мне лично
очень этого не хочется.
Но вместо указания "единственной причины", лучше бы ответили на мой вопрос - что и как надо
делать?
Был бы вам очень благодарен.
Да и полезнее было бы.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 14:02
Бетон написав:
.............
Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ
Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права?
...........
Не берусь судить о квалификации ИИ как юриста, но боюсь, что всё это относится к действиям по отношению к гражданскому населения противника. Вряд ли кому-то в голову придёт принимать международные
законы о защите гражданского населения от действий собственной
армии.
Возможно, ошибаюсь, но вряд ли.
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