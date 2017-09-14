ЛАД написав:... Что и как надо делать? Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?
Я вам на этот вопрос уже неоднократно отвечал: нужно соблюдать Закон. Да, вот так просто. Хочет зеля что бы у тцкшников были полномочия кого угодно в подвал доставлять - будьте добры соответствующий Закон через Раду протащить.
Что забавно, кстати: вчера вы писали
ЛАД написав:... а вы мне в ответ ещё один вариант альтернативной истории. Простите, но доказывать вам невозможность ваших (уже 3-х) вариантов не буду. И, главное, что даже если предположить, что они возможны, то они уже не реализовались. Смысл их разбирать?
а сегодня просите варианты альтернативных действий зели? - как у вас это в голове уживается?
Простите, но ваше словоблудие надоело. "альтернативные действия зели" это не альтернативная история, они возможны и сегодня. Мобилизация продолжается. И история Украины тоже. В отличие от 2 МВ или от Холодной войны, история которых уже давно закончена.
А на вопрос вы даже близко не ответили. Я не подвергал сомнению необходимость соблюдения закона, а спрашивал что и как надо делать, чтобы успешно провести мобилизацию. А вы, как обычно, успешно подменяете вопрос. Что вам так в Германии неймётся?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 вер, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:... Что и как надо делать? Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?
Я вам на этот вопрос уже неоднократно отвечал: нужно соблюдать Закон. Да, вот так просто. Хочет зеля что бы у тцкшников были полномочия кого угодно в подвал доставлять - будьте добры соответствующий Закон через Раду протащить.
Что забавно, кстати: вчера вы писали
ЛАД написав:... а вы мне в ответ ещё один вариант альтернативной истории. Простите, но доказывать вам невозможность ваших (уже 3-х) вариантов не буду. И, главное, что даже если предположить, что они возможны, то они уже не реализовались. Смысл их разбирать?
а сегодня просите варианты альтернативных действий зели? - как у вас это в голове уживается?
Простите, но ваше словоблудие надоело. "альтернативные действия зели" это не альтернативная история, они возможны и сегодня. Мобилизация продолжается. И история Украины тоже.
А на вопрос вы даже близко не ответили. Я не подвергал сомнению необходимость соблюдения закона, а спрашивал что и как надо делать, чтобы успешно провести мобилизацию. А вы, как обычно, успешно подменяете вопрос. Что вам так в Германии неймётся?
Так я и пишу что и как надо делать. Давайте напишу по пунктам если там что-то сложно было написанно. 1. зеля принимает Закон, по которому тцкшники могут на подвал любого гражданина забрать. 2. собственно все.
барабашов написав:ЛАД А как же Ржев, Сталинград, Харьков ваш же в 42м году, форсирование Днепра "чёрными пиджаками" осенью 43го? Точно на 9млн красных почти 6млн немцев(и румын с венграми и итальянцев)??? И в плен попало до 4млн красноармейцев в 41-42г.г., по савецкой истории там мало кто выжил, ни медицины, ни жрачки, ни отопления бараков зимой. Цифры что то сильно подвирают или все эти Жуковы были гениальными полководцами, положили всего лишь 1:1.5 а не 1:10
_hunter написав:............. Так я и пишу что и как надо делать. Давайте напишу по пунктам если там что-то сложно было написанно. 1. зеля принимает Закон, по которому тцкшники могут на подвал любого гражданина забрать. 2. собственно все.
Почему зеля такой Закон не принимает -- вопрос
Тогда последний ответ вам. Что и как надо делать. 1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину. 2. Собственно все.
Почему бундестаг такой Закон не принимает -- вопрос
ЛАД написав:Если человек не быкует, а ведёт себя нормально, то ни о каких избиениях и речи нет. Но я не раз просил противников ТЦК рассказать, как надо проводить мобилизацию. Понятно, что люди боятся фронта и это вполне естественно. Никакой рекрутинг не убедит обычного человека идти в пехоту, кроме морального долга защиты родины. Но это срабатывает далеко не у всех. Своя рубашка ближе к телу. Что и как надо делать? Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?
единственная причина, почему вы всё это написали только одна - вас это не касается лично всё
Меня это касается лично. Если из-за срыва мобилизации украинская армия не удержит фронт, то Харьков будет в оккупации одним из первых. Мне лично очень этого не хочется. Но вместо указания "единственной причины", лучше бы ответили на мой вопрос - что и как надо делать?
Бетон мав на увазі трохи інше. І ваша відповідь тільки підтверджує слова Бетона, бо: а) особисто вас не мобілізують б) ви живете близько до РФ в місті яке є однією з їх першочергових цілей Тому логічно що ви за мобілізацію, і готові закрити очі на декілька десятків смертей від епілепсії, чи на відео з побиттям/викраденням. В цьому питанні ваша позіція співпадає з Песікотом - він теж непідлягає мобілізації але зацікавлений щоб мобілізаційна машина працювала на повну, заради безпеки його Чернігова (тому що "жодних спроб до РПВ" і "до останнього")
_hunter написав:............. Так я и пишу что и как надо делать. Давайте напишу по пунктам если там что-то сложно было написанно. 1. зеля принимает Закон, по которому тцкшники могут на подвал любого гражданина забрать. 2. собственно все.
Почему зеля такой Закон не принимает -- вопрос
Тогда последний ответ вам. Что и как надо делать. 1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину. 2. Собственно все.
Почему бундестаг такой Закон не принимает -- вопрос
Це в фатерлянді шольц приймає закони? Бо в Україні президенти не приймають закони.
вы, просто, начало этой дискуссии вчера пропустили
_hunter написав:гарант Основного закона имея монобольшинство в Раде мог в том майском мобилизационном законе мог прописать "все тцкшники имеют право похищать любого гражданина Украины в любом удобном им месте" - и все
Hotab написав:Все що робить ТЦК - це загальнокримінальні злочини або проступки. Незаконне позбавлення волі , легкі тілесні, катування
просто фантастика, ще рік тому за це повідомлення Песікот, Будівельник, Холява з Шаманом би просто спалили Хотаба на вогнищі. Я вже давно писав що до половини тут через рік доходить, спочатку смієтесь, потім заперечуєте, далі торгуєтесь і лише потім явище стає "в порядке вещей"