Додано: Суб 07 вер, 2024 14:18

барабашов написав: ЛАД

А как же Ржев, Сталинград, Харьков ваш же в 42м году, форсирование Днепра "чёрными пиджаками" осенью 43го? Точно на 9млн красных почти 6млн немцев(и румын с венграми и итальянцев)???

И в плен попало до 4млн красноармейцев в 41-42г.г., по савецкой истории там мало кто выжил, ни медицины, ни жрачки, ни отопления бараков зимой.

Цифры что то сильно подвирают или все эти Жуковы были гениальными полководцами, положили всего лишь 1:1.5 а не 1:10 А как же Ржев, Сталинград, Харьков ваш же в 42м году, форсирование Днепра "чёрными пиджаками" осенью 43го? Точно на 9млн красных почти 6млн немцев(и румын с венграми и итальянцев)???И в плен попало до 4млн красноармейцев в 41-42г.г., по савецкой истории там мало кто выжил, ни медицины, ни жрачки, ни отопления бараков зимой.Цифры что то сильно подвирают или все эти Жуковы были гениальными полководцами, положили всего лишь 1:1.5 а не 1:10

Потери румын и венгров по моей ссылке проходят отдельно.Если предположить ваше соотношение 1:10, то при потерях немцев в 5 млн., потери Красной Армии должны быть 50 млн. Так это только потери армии. У Союза были ещё огромные потери гражданского населения (миллионов 15-20, по той ссылке - 18 млн.).При населении Союза перед войной около 200 млн. Вам не кажется, что такие цифры, какие вы хотите увидеть, это несколько чересчур?И я не оцениваю цифры потерь 1:1,5 как признак гениальности полководцев. Для гениальности соотношение должно было бы быть обратным (как минимум).Если хотите и не доверяете русской Вики, можете посмотреть цифры потерь ещё здесь -