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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97189719972097219722>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:08

  _hunter написав:
  ЛАД написав:...
Что и как надо делать?
Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?

Я вам на этот вопрос уже неоднократно отвечал: нужно соблюдать Закон. Да, вот так просто.
Хочет зеля что бы у тцкшников были полномочия кого угодно в подвал доставлять - будьте добры соответствующий Закон через Раду протащить.

Что забавно, кстати: вчера вы писали
  ЛАД написав:... а вы мне в ответ ещё один вариант альтернативной истории. Простите, но доказывать вам невозможность ваших (уже 3-х) вариантов не буду. И, главное, что даже если предположить, что они возможны, то они уже не реализовались. Смысл их разбирать?

а сегодня просите варианты альтернативных действий зели? - как у вас это в голове уживается? :roll:

Простите, но ваше словоблудие надоело.
"альтернативные действия зели" это не альтернативная история, они возможны и сегодня. Мобилизация продолжается. И история Украины тоже. В отличие от 2 МВ или от Холодной войны, история которых уже давно закончена.

А на вопрос вы даже близко не ответили. Я не подвергал сомнению необходимость соблюдения закона, а спрашивал что и как надо делать, чтобы успешно провести мобилизацию.
А вы, как обычно, успешно подменяете вопрос. Что вам так в Германии неймётся?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 вер, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:17

flyman

Так уже "на поражєніє" підозрюваного на ухилянство, чи тільки "прострілювати коліна", якщо в так званого підозрілого до ухилянства "все по Законам"?


В суботу «в 140 дол на місяць пиво входить».
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:17

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:...
Что и как надо делать?
Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?

Я вам на этот вопрос уже неоднократно отвечал: нужно соблюдать Закон. Да, вот так просто.
Хочет зеля что бы у тцкшников были полномочия кого угодно в подвал доставлять - будьте добры соответствующий Закон через Раду протащить.

Что забавно, кстати: вчера вы писали
  ЛАД написав:... а вы мне в ответ ещё один вариант альтернативной истории. Простите, но доказывать вам невозможность ваших (уже 3-х) вариантов не буду. И, главное, что даже если предположить, что они возможны, то они уже не реализовались. Смысл их разбирать?

а сегодня просите варианты альтернативных действий зели? - как у вас это в голове уживается? :roll:

Простите, но ваше словоблудие надоело.
"альтернативные действия зели" это не альтернативная история, они возможны и сегодня. Мобилизация продолжается. И история Украины тоже.

А на вопрос вы даже близко не ответили. Я не подвергал сомнению необходимость соблюдения закона, а спрашивал что и как надо делать, чтобы успешно провести мобилизацию.
А вы, как обычно, успешно подменяете вопрос. Что вам так в Германии неймётся?

Так я и пишу что и как надо делать.
Давайте напишу по пунктам если там что-то сложно было написанно.
1. зеля принимает Закон, по которому тцкшники могут на подвал любого гражданина забрать.
2. собственно все.

Почему зеля такой Закон не принимает -- вопрос :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:18

  барабашов написав:ЛАД
А как же Ржев, Сталинград, Харьков ваш же в 42м году, форсирование Днепра "чёрными пиджаками" осенью 43го? Точно на 9млн красных почти 6млн немцев(и румын с венграми и итальянцев)???
И в плен попало до 4млн красноармейцев в 41-42г.г., по савецкой истории там мало кто выжил, ни медицины, ни жрачки, ни отопления бараков зимой.
Цифры что то сильно подвирают или все эти Жуковы были гениальными полководцами, положили всего лишь 1:1.5 а не 1:10

Потери румын и венгров по моей ссылке проходят отдельно.
Если предположить ваше соотношение 1:10, то при потерях немцев в 5 млн., потери Красной Армии должны быть 50 млн. Так это только потери армии. У Союза были ещё огромные потери гражданского населения (миллионов 15-20, по той ссылке - 18 млн.).
При населении Союза перед войной около 200 млн. Вам не кажется, что такие цифры, какие вы хотите увидеть, это несколько чересчур?
И я не оцениваю цифры потерь 1:1,5 как признак гениальности полководцев. Для гениальности соотношение должно было бы быть обратным (как минимум).
Если хотите и не доверяете русской Вики, можете посмотреть цифры потерь ещё здесь - https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/World_War_II_casualties?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#:~:text=Military%20deaths%20from%20all%20causes,and%20of%20the%20Soviet%20Union.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:19

_hunter

зеля принимает Закон


Це в фатерлянді шольц приймає закони? Бо в Україні президенти не приймають закони.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:24

  _hunter написав:.............
Так я и пишу что и как надо делать.
Давайте напишу по пунктам если там что-то сложно было написанно.
1. зеля принимает Закон, по которому тцкшники могут на подвал любого гражданина забрать.
2. собственно все.

Почему зеля такой Закон не принимает -- вопрос :roll:

Тогда последний ответ вам.
Что и как надо делать.
1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину.
2. Собственно все.

Почему бундестаг такой Закон не принимает -- вопрос :roll:

Вас устраивает?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:26

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:Если человек не быкует, а ведёт себя нормально, то ни о каких избиениях и речи нет.
Но я не раз просил противников ТЦК рассказать, как надо проводить мобилизацию. Понятно, что люди боятся фронта и это вполне естественно. Никакой рекрутинг не убедит обычного человека идти в пехоту, кроме морального долга защиты родины. Но это срабатывает далеко не у всех. Своя рубашка ближе к телу.
Что и как надо делать?
Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?

единственная причина, почему вы всё это написали только одна - вас это не касается лично
всё

Меня это касается лично.
Если из-за срыва мобилизации украинская армия не удержит фронт, то Харьков будет в оккупации одним из первых. Мне лично очень этого не хочется.
Но вместо указания "единственной причины", лучше бы ответили на мой вопрос - что и как надо делать?

Бетон мав на увазі трохи інше. І ваша відповідь тільки підтверджує слова Бетона, бо:
а) особисто вас не мобілізують
б) ви живете близько до РФ в місті яке є однією з їх першочергових цілей
Тому логічно що ви за мобілізацію, і готові закрити очі на декілька десятків смертей від епілепсії, чи на відео з побиттям/викраденням.
В цьому питанні ваша позіція співпадає з Песікотом - він теж непідлягає мобілізації але зацікавлений щоб мобілізаційна машина працювала на повну, заради безпеки його Чернігова (тому що "жодних спроб до РПВ" і "до останнього")
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:28

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.............
Так я и пишу что и как надо делать.
Давайте напишу по пунктам если там что-то сложно было написанно.
1. зеля принимает Закон, по которому тцкшники могут на подвал любого гражданина забрать.
2. собственно все.

Почему зеля такой Закон не принимает -- вопрос :roll:

Тогда последний ответ вам.
Что и как надо делать.
1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину.
2. Собственно все.

Почему бундестаг такой Закон не принимает -- вопрос :roll:

Вас устраивает?

Нет там никакого вопрос :D -- Европа, сэр :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:29

  Hotab написав:_hunter

зеля принимает Закон


Це в фатерлянді шольц приймає закони? Бо в Україні президенти не приймають закони.

вы, просто, начало этой дискуссии вчера пропустили
  _hunter написав:гарант Основного закона имея монобольшинство в Раде мог в том майском мобилизационном законе мог прописать "все тцкшники имеют право похищать любого гражданина Украины в любом удобном им месте" - и все :D
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Все що робить ТЦК - це загальнокримінальні злочини або проступки.
Незаконне позбавлення волі , легкі тілесні, катування

просто фантастика, ще рік тому за це повідомлення Песікот, Будівельник, Холява з Шаманом би просто спалили Хотаба на вогнищі.
Я вже давно писав що до половини тут через рік доходить, спочатку смієтесь, потім заперечуєте, далі торгуєтесь і лише потім явище стає "в порядке вещей"
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