_hunter Це у вас все «просто»: підробив документи і поїхав у Німеччину. А в житі не просто: монобольшінство не означає що «зеля примєт любой закон». Бо по перше він нічого не приймає, а по друге ті хто приймають - це не кишенькові люди.
Letusrock
просто фантастика,
Фантастика лише у вашій уяві. Ні тоді ні зараз ніхто не заперечував випадки порушень (інколи злочинів) з боку ТЦК. Як тоді , так і зараз, і вони і я стверджують, що вони поодинокі.
Бетон написав:------------------------------- ЛАД Если человек не быкует, а ведёт себя нормально, то ни о каких избиениях и речи нет. Но я не раз просил противников ТЦК рассказать, как надо проводить мобилизацию. Понятно, что люди боятся фронта и это вполне естественно. Никакой рекрутинг не убедит обычного человека идти в пехоту, кроме морального долга защиты родины. Но это срабатывает далеко не у всех. Своя рубашка ближе к телу. Что и как надо делать? Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить? ----------------------------------- единственная причина, почему вы всё это написали только одна - вас это не касается лично всё
Меня это касается лично. Если из-за срыва мобилизации украинская армия не удержит фронт, то Харьков будет в оккупации одним из первых. Мне лично очень этого не хочется. Но вместо указания "единственной причины", лучше бы ответили на мой вопрос - что и как надо делать?
Бетон мав на увазі трохи інше. І ваша відповідь тільки підтверджує слова Бетона, бо: а) особисто вас не мобілізують б) ви живете близько до РФ в місті яке є однією з їх першочергових цілей Тому логічно що ви за мобілізацію, і готові закрити очі на декілька десятків смертей від епілепсії, чи на відео з побиттям/викраденням. В цьому питанні ваша позіція співпадає з Песікотом - він теж непідлягає мобілізації але зацікавлений щоб мобілізаційна машина працювала на повну, заради безпеки його Чернігова (тому що "жодних спроб до РПВ" і "до останнього")
Вы меня неправильно поняли. Я за правильную мобилизацию без избиений. Я против отвратительной (и, прямо скажем, противозаконной) работы ВЛК и, соответственно, "декілька десятків смертей від епілепсії". Тем более, что перечень печальных результатов сегодняшней работы ВЛК гораздо шире. Я за РПВ. Единственное, что я хочу, услышать хоть от кого-то ответ что и как надо делать для нормальной мобилизации без "побиття/викрадення". И второе. Увидеть серьёзное обсуждение РПВ - как и что надо делать, какие условия могут/должны быть.
барабашов написав:ЛАД А как же Ржев, Сталинград, Харьков ваш же в 42м году, форсирование Днепра "чёрными пиджаками" осенью 43го? Точно на 9млн красных почти 6млн немцев(и румын с венграми и итальянцев)??? И в плен попало до 4млн красноармейцев в 41-42г.г., по савецкой истории там мало кто выжил, ни медицины, ни жрачки, ни отопления бараков зимой. Цифры что то сильно подвирают или все эти Жуковы были гениальными полководцами, положили всего лишь 1:1.5 а не 1:10
Людські втрати нацистської Німеччини — за підрахунками групи Григорія Кривошеєва на радянсько-німецькому фронті 3 604 800 військовослужбовців загинули, померли від ран, пропали безвісти, 3 576 300 потрапило в полон (померло в полоні 442,1 тис.)[8]. Крім того, демографічні втрати вермахту сьогодні, загалом, встановлені та систематизовані в одному з останніх фундаментальних досліджень Рюдігера Оверманса. Третє видання його праці «Німецькі військові втрати у Другій світовій війні» опубліковані в Мюнхені, в 2004 році. За цими даними демографічні втрати німецьких Збройних Сил на всіх театрах військових дій в 1939—1945 роках склали 5,318 млн чоловік загиблими (враховуючи втрати volkssturm, поліції і воєнізованих формувань), у тому числі на Східному фронті — до 31.12.1944. 1,607 млн вбито, померло від ран, небойові втрати, і 1,135 млн зниклих безвісти оголошених загиблими. Втрати в 1945 році (за припущенням Оверманса, дві третини з них припали на Східний фронт) склали 533 тис. убитих і померлих від ран, небойові втрати, і 697 тис. зниклих безвісти оголошених загиблими, втрати в полоні склали 361 тис. осіб. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BD%D1%96
Також дивився низку закордонних джерел з такими ж оцінками. Відповідно співвідношення як мінімум 1:3. На раші і зараз подають статистику втрат в Україні як 1 до дуже багато - дивлячись хто говорить.
В любом случаи работник ТЦК дотронувшийся до гражданина - преступник. тцкашник на видео должен сесть
По 121 не сідають. І це не злочин, а кримінальний проступок. Почитайте трохи у вільний час. Але якщо що, я ніде не виправдовував тцк-ників за побиття. Мова про те, що ЗАВЖДИ має місце ДО того що бачимо на відео.
Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни. В майбутніх проблемах України буде і вина тих, хто намагався виправдати чи приховати дії тцк.
Бетон написав:............. Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ
Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права? ...........
Не берусь судить о квалификации ИИ как юриста, но боюсь, что всё это относится к действиям по отношению к гражданскому населения противника. Вряд ли кому-то в голову придёт принимать международные законы о защите гражданского населения от действий собственной армии. Возможно, ошибаюсь, но вряд ли.
Ваш ответ демонстрирует распространённое заблуждение, что международные законы о военных преступлениях применимы только к действиям против гражданского населения противника, а не собственного государства. Это не так.
**Международное гуманитарное право**, включая Женевские конвенции, применяется ко всем сторонам конфликта, и его цель — защитить гражданских лиц **вне зависимости от их национальности** или принадлежности к той или иной стороне конфликта. Важно подчеркнуть, что законы, касающиеся защиты гражданского населения, применяются в контексте вооружённого конфликта, независимо от того, какая армия или власть их нарушает.
**Женевские конвенции IV** и **Дополнительный протокол I** прямо защищают гражданских лиц от произвольных действий, в том числе от властей собственной страны, если такие действия происходят в контексте вооружённого конфликта. Это означает, что действия против собственного населения (например, произвольные аресты, пытки или насилие) могут подпадать под определение военных преступлений, если они связаны с конфликтом и нарушают международные законы.
Пример: Международный уголовный суд и трибуналы, такие как Трибунал по бывшей Югославии, уже осуждали военнослужащих за преступления против гражданского населения **своей** страны в контексте внутреннего вооружённого конфликта.
То есть, форумы по защите прав человека и военных преступлений не делят гражданских лиц на "своих" и "чужих" — их права должны соблюдаться всеми сторонами.
Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.
Знов каша у вас в голові. Це питання («воєнні злочини», «військові злочини») достатньо обговорили. Зараз знову це обговорювати нема сенсу. З такими заявами як у вас треба завжди приходити з конкретними статтями або ККУ (якщо «військові злочини») , або з міжнародного гуманітарного права (якщо «воєнні злочини»). А не просто щось заявляти.
Згідно з чинним законодавством, працівники ТЦК не мають права затримувати військовозобов'язаних за жодних обставин – це уповноважені робити тільки поліцейські. В іншому випадку їх можна притягнути до відповідальності – як адміністративної, так і кримінальної.
Однак, як правило, правоохоронці не поспішають реагувати на те, що працівники ТЦК перевищують службові повноваження. Це в коментарі УП підтверджує членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська.
"Я, на жаль, не знаю випадків, коли працівників ТЦК притягали до відповідальності за перевищення службових повноважень. Але вважаю, що вони нарешті мають з'явитися", – каже УП народна депутатка.
Знайти в Єдиному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) вироки у справах про перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК – задача із зірочкою. Адже більшість із них навіть не доходить до суду.
Одна зі статей Кримінального кодексу України (ККУ), за якою представників територіальних центрів комплектування можуть притягнути до відповідальності – 426-1 (перевищення військовою особою влади чи службових повноважень). Вона передбачає від 2 до 12 років позбавлення волі.
УП звернулася до Офісу генпрокурора із запитом щодо статистики зареєстрованих і направлених до суду кримінальних справ за цією статтею. В ОГП уточнили, що виокремити дані по співробітниках ТЦК неможливо, тому надали кількість усіх порушень з боку військових за статтею 426-1.
У відповіді ОГП на запит УП зазначається:
за січень – грудень 2022 року з 498 зареєстрованих кримінальних правопорушень лише 9 були направлені до суду; упродовж січня – грудня 2023-го серед 578 тільки 13; за січень – липень 2024-го – з 365 лише 3.
Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.
Знов каша у вас в голові. Це питання («воєнні злочини», «військові злочини») достатньо обговорили. Зараз знову це обговорювати нема сенсу. З такими заявами як у вас треба завжди приходити з конкретними статтями або ККУ (якщо «військові злочини») , або з міжнародного гуманітарного права (якщо «воєнні злочини»). А не просто щось заявляти.
Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ
Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права?
Да, действия, направленные против гражданских лиц в Украине, могут считаться военным преступлением согласно международному праву. Женевские конвенции и их дополнительные протоколы запрещают преднамеренные нападения на гражданское население и объекты, не являющиеся военными целями. Также нарушение прав гражданских лиц в зоне конфликта, такие как убийства, пытки, похищения и другие акты насилия, может подпадать под определение военных преступлений.
Международный уголовный суд (МУС) рассматривает такие преступления и может привлекать виновных к ответственности.
Вот несколько ключевых норм международного права, регулирующих ответственность за нападения на гражданских лиц:
1. **Женевские конвенции (1949 год) и Дополнительные протоколы (1977 год)**: - **Женевская конвенция IV** (о защите гражданских лиц во время войны): регулирует защиту гражданского населения в конфликтных зонах. - **Дополнительный протокол I (1977)**, статья 51 – "Защита гражданского населения": прямо запрещает нападения на гражданских лиц и акты террора. - **Статья 85** Дополнительного протокола I также определяет, что преднамеренные нападения на гражданских лиц считаются тяжкими нарушениями и могут рассматриваться как военные преступления.
2. **Римский статут Международного уголовного суда (1998)**: - **Статья 8**: определяет действия, которые могут считаться военными преступлениями, включая преднамеренные нападения на гражданское население и несоразмерные военные действия, приводящие к гибели гражданских лиц.
3. **Гаагские конвенции (1899, 1907)**: - **Гаагская конвенция IV** (1907): регулирует законы и обычаи ведения войны, включая защиту гражданских лиц и их имущества.
Эти нормы составляют основу международного гуманитарного права, и нарушение их может привести к привлечению к уголовной ответственности за военные преступления.
Жопаті вам і не таке розкаже. Ви б ще поради з ремонту чи будівництва б в нього питали
Ну звісно. Придумали якісь дурні балалайку. Ми ж умніші за весь світ.
Це як кубінці думають що вони найвеличніша нація і всі їдуть до них дивитись який в них рай.
Вам би краще розібратися з інструментом, а не паяснічати. Не сприймайте ШІ як особистість, не очікуйте від нього розуміння і аналізу. І дуже необережно покладатися на чат жопаті і аналоги в питаннях, в яких ви погано розбираєтеся, бо не зможете розпізнати галюцинації ШІ. Він генерує вигадки так само успішно, як і коректні відповіді, і "ігнорує" багато нюансів, якщо невміло формулювати запити. Тоді б ви зрозуміли, що ота відповідь - повна дурня, хоч і виглядає цілком правдоподібно
Війна все спише? Як правоохоронці (не)карають працівників ТЦК за перевищення повноважень
Не спише (а "споглядачі" ще у справі будуть не тільки свідками), бо нема терміну давності, як для Піночета, чи як в Канаді 90+річного діда-поліцая часів 2СВ. Недавно в Італії судили "АТОшника", а в Чехії найманця, який звільняв не тільки від окупантів, а і від матерільних цінностей.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 07 вер, 2024 15:03, всього редагувалось 5 разів.