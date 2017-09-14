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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9719972097219722>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:35

_hunter
Це у вас все «просто»: підробив документи і поїхав у Німеччину. А в житі не просто: монобольшінство не означає що «зеля примєт любой закон». Бо по перше він нічого не приймає, а по друге ті хто приймають - це не кишенькові люди.

Letusrock

просто фантастика,


Фантастика лише у вашій уяві.
Ні тоді ні зараз ніхто не заперечував випадки порушень (інколи злочинів) з боку ТЦК.
Як тоді , так і зараз, і вони і я стверджують, що вони поодинокі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:38

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:-------------------------------
ЛАД
Если человек не быкует, а ведёт себя нормально, то ни о каких избиениях и речи нет.
Но я не раз просил противников ТЦК рассказать, как надо проводить мобилизацию. Понятно, что люди боятся фронта и это вполне естественно. Никакой рекрутинг не убедит обычного человека идти в пехоту, кроме морального долга защиты родины. Но это срабатывает далеко не у всех. Своя рубашка ближе к телу.
Что и как надо делать?
Кто-нибудь из "правозащитников" может ответить?
-----------------------------------
единственная причина, почему вы всё это написали только одна - вас это не касается лично
всё

Меня это касается лично.
Если из-за срыва мобилизации украинская армия не удержит фронт, то Харьков будет в оккупации одним из первых. Мне лично очень этого не хочется.
Но вместо указания "единственной причины", лучше бы ответили на мой вопрос - что и как надо делать?

Бетон мав на увазі трохи інше. І ваша відповідь тільки підтверджує слова Бетона, бо:
а) особисто вас не мобілізують
б) ви живете близько до РФ в місті яке є однією з їх першочергових цілей
Тому логічно що ви за мобілізацію, і готові закрити очі на декілька десятків смертей від епілепсії, чи на відео з побиттям/викраденням.
В цьому питанні ваша позіція співпадає з Песікотом - він теж непідлягає мобілізації але зацікавлений щоб мобілізаційна машина працювала на повну, заради безпеки його Чернігова (тому що "жодних спроб до РПВ" і "до останнього")

Вы меня неправильно поняли.
Я за правильную мобилизацию без избиений.
Я против отвратительной (и, прямо скажем, противозаконной) работы ВЛК и, соответственно, "декілька десятків смертей від епілепсії". Тем более, что перечень печальных результатов сегодняшней работы ВЛК гораздо шире.
Я за РПВ.
Единственное, что я хочу, услышать хоть от кого-то ответ что и как надо делать для нормальной мобилизации без "побиття/викрадення".
И второе. Увидеть серьёзное обсуждение РПВ - как и что надо делать, какие условия могут/должны быть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:46

  ЛАД написав:
  барабашов написав:ЛАД
А как же Ржев, Сталинград, Харьков ваш же в 42м году, форсирование Днепра "чёрными пиджаками" осенью 43го? Точно на 9млн красных почти 6млн немцев(и румын с венграми и итальянцев)???
И в плен попало до 4млн красноармейцев в 41-42г.г., по савецкой истории там мало кто выжил, ни медицины, ни жрачки, ни отопления бараков зимой.
Цифры что то сильно подвирают или все эти Жуковы были гениальными полководцами, положили всего лишь 1:1.5 а не 1:10

Потери румын и венгров по моей ссылке проходят отдельно.
Если предположить ваше соотношение 1:10, то при потерях немцев в 5 млн., потери Красной Армии должны быть 50 млн. Так это только потери армии. У Союза были ещё огромные потери гражданского населения (миллионов 15-20, по той ссылке - 18 млн.).
При населении Союза перед войной около 200 млн. Вам не кажется, что такие цифры, какие вы хотите увидеть, это несколько чересчур?
И я не оцениваю цифры потерь 1:1,5 как признак гениальности полководцев. Для гениальности соотношение должно было бы быть обратным (как минимум).
Если хотите и не доверяете русской Вики, можете посмотреть цифры потерь ещё здесь - https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/World_War_II_casualties?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#:~:text=Military%20deaths%20from%20all%20causes,and%20of%20the%20Soviet%20Union.

Не довіряю. Ось абсолютно інше співвідношення:
Людські втрати нацистської Німеччини — за підрахунками групи Григорія Кривошеєва на радянсько-німецькому фронті 3 604 800 військовослужбовців загинули, померли від ран, пропали безвісти, 3 576 300 потрапило в полон (померло в полоні 442,1 тис.)[8]. Крім того, демографічні втрати вермахту сьогодні, загалом, встановлені та систематизовані в одному з останніх фундаментальних досліджень Рюдігера Оверманса. Третє видання його праці «Німецькі військові втрати у Другій світовій війні» опубліковані в Мюнхені, в 2004 році. За цими даними демографічні втрати німецьких Збройних Сил на всіх театрах військових дій в 1939—1945 роках склали 5,318 млн чоловік загиблими (враховуючи втрати volkssturm, поліції і воєнізованих формувань), у тому числі на Східному фронті — до 31.12.1944. 1,607 млн вбито, померло від ран, небойові втрати, і 1,135 млн зниклих безвісти оголошених загиблими. Втрати в 1945 році (за припущенням Оверманса, дві третини з них припали на Східний фронт) склали 533 тис. убитих і померлих від ран, небойові втрати, і 697 тис. зниклих безвісти оголошених загиблими, втрати в полоні склали 361 тис. осіб. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BD%D1%96

Також дивився низку закордонних джерел з такими ж оцінками. Відповідно співвідношення як мінімум 1:3. На раші і зараз подають статистику втрат в Україні як 1 до дуже багато - дивлячись хто говорить.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:46

  UA написав:
  Hotab написав:UA
В любом случаи работник ТЦК дотронувшийся до гражданина - преступник.
тцкашник на видео должен сесть


По 121 не сідають. І це не злочин, а кримінальний проступок. Почитайте трохи у вільний час.
Але якщо що, я ніде не виправдовував тцк-ників за побиття.
Мова про те, що ЗАВЖДИ має місце ДО того що бачимо на відео.

Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.
В майбутніх проблемах України буде і вина тих, хто намагався виправдати чи приховати дії тцк.

почитайте https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/2/7472979/
Війна все спише? Як правоохоронці (не)карають працівників ТЦК за перевищення повноважень
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:48

  ЛАД написав:
  Бетон написав:.............
Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ

Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права?
...........

Не берусь судить о квалификации ИИ как юриста, но боюсь, что всё это относится к действиям по отношению к гражданскому населения противника. Вряд ли кому-то в голову придёт принимать международные законы о защите гражданского населения от действий собственной армии.
Возможно, ошибаюсь, но вряд ли.

Ваш ответ демонстрирует распространённое заблуждение, что международные законы о военных преступлениях применимы только к действиям против гражданского населения противника, а не собственного государства. Это не так.

**Международное гуманитарное право**, включая Женевские конвенции, применяется ко всем сторонам конфликта, и его цель — защитить гражданских лиц **вне зависимости от их национальности** или принадлежности к той или иной стороне конфликта. Важно подчеркнуть, что законы, касающиеся защиты гражданского населения, применяются в контексте вооружённого конфликта, независимо от того, какая армия или власть их нарушает.

**Женевские конвенции IV** и **Дополнительный протокол I** прямо защищают гражданских лиц от произвольных действий, в том числе от властей собственной страны, если такие действия происходят в контексте вооружённого конфликта. Это означает, что действия против собственного населения (например, произвольные аресты, пытки или насилие) могут подпадать под определение военных преступлений, если они связаны с конфликтом и нарушают международные законы.

Пример: Международный уголовный суд и трибуналы, такие как Трибунал по бывшей Югославии, уже осуждали военнослужащих за преступления против гражданского населения **своей** страны в контексте внутреннего вооружённого конфликта.

То есть, форумы по защите прав человека и военных преступлений не делят гражданских лиц на "своих" и "чужих" — их права должны соблюдаться всеми сторонами.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:51

  Hotab написав:А в житі не просто: монобольшінство не означає що «зеля примєт любой закон». Бо по перше він нічого не приймає, а по друге ті хто приймають - це не кишенькові люди.

Но подождите! Но как же!.. Но это же!.. -- ведь ВСЕ понимают, что МОБИЛИЗАЦИЮ нужно проводить ЛЮБОЙ ценой!
Или не все? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:51

  Hotab написав:UA



Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.


Знов каша у вас в голові.
Це питання («воєнні злочини», «військові злочини») достатньо обговорили. Зараз знову це обговорювати нема сенсу.
З такими заявами як у вас треба завжди приходити з конкретними статтями або ККУ (якщо «військові злочини») , або з міжнародного гуманітарного права (якщо «воєнні злочини»).
А не просто щось заявляти.

Війна все спише? Як правоохоронці (не)карають працівників ТЦК за перевищення повноважень
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/2/7472979/
Згідно з чинним законодавством, працівники ТЦК не мають права затримувати військовозобов'язаних за жодних обставин – це уповноважені робити тільки поліцейські. В іншому випадку їх можна притягнути до відповідальності – як адміністративної, так і кримінальної.

Однак, як правило, правоохоронці не поспішають реагувати на те, що працівники ТЦК перевищують службові повноваження. Це в коментарі УП підтверджує членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська.

"Я, на жаль, не знаю випадків, коли працівників ТЦК притягали до відповідальності за перевищення службових повноважень. Але вважаю, що вони нарешті мають з'явитися", – каже УП народна депутатка.

Знайти в Єдиному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) вироки у справах про перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК – задача із зірочкою. Адже більшість із них навіть не доходить до суду.

Одна зі статей Кримінального кодексу України (ККУ), за якою представників територіальних центрів комплектування можуть притягнути до відповідальності – 426-1 (перевищення військовою особою влади чи службових повноважень). Вона передбачає від 2 до 12 років позбавлення волі.

УП звернулася до Офісу генпрокурора із запитом щодо статистики зареєстрованих і направлених до суду кримінальних справ за цією статтею. В ОГП уточнили, що виокремити дані по співробітниках ТЦК неможливо, тому надали кількість усіх порушень з боку військових за статтею 426-1.

У відповіді ОГП на запит УП зазначається:

за січень – грудень 2022 року з 498 зареєстрованих кримінальних правопорушень лише 9 були направлені до суду;
упродовж січня – грудня 2023-го серед 578 тільки 13;
за січень – липень 2024-го – з 365 лише 3.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:

Це військовий злочин. Злочин військових проти цивільних громадян під час війни.


Знов каша у вас в голові.
Це питання («воєнні злочини», «військові злочини») достатньо обговорили. Зараз знову це обговорювати нема сенсу.
З такими заявами як у вас треба завжди приходити з конкретними статтями або ККУ (якщо «військові злочини») , або з міжнародного гуманітарного права (якщо «воєнні злочини»).
А не просто щось заявляти.

Истины ради. Спорить бесполезно, только факты из запроса ИИ

Считается ли действия тцк против гражданских лиц в Украине военным преступлением согласно международного права?

Да, действия, направленные против гражданских лиц в Украине, могут считаться военным преступлением согласно международному праву. Женевские конвенции и их дополнительные протоколы запрещают преднамеренные нападения на гражданское население и объекты, не являющиеся военными целями. Также нарушение прав гражданских лиц в зоне конфликта, такие как убийства, пытки, похищения и другие акты насилия, может подпадать под определение военных преступлений.

Международный уголовный суд (МУС) рассматривает такие преступления и может привлекать виновных к ответственности.


Вот несколько ключевых норм международного права, регулирующих ответственность за нападения на гражданских лиц:

1. **Женевские конвенции (1949 год) и Дополнительные протоколы (1977 год)**:
- **Женевская конвенция IV** (о защите гражданских лиц во время войны): регулирует защиту гражданского населения в конфликтных зонах.
- **Дополнительный протокол I (1977)**, статья 51 – "Защита гражданского населения": прямо запрещает нападения на гражданских лиц и акты террора.
- **Статья 85** Дополнительного протокола I также определяет, что преднамеренные нападения на гражданских лиц считаются тяжкими нарушениями и могут рассматриваться как военные преступления.

2. **Римский статут Международного уголовного суда (1998)**:
- **Статья 8**: определяет действия, которые могут считаться военными преступлениями, включая преднамеренные нападения на гражданское население и несоразмерные военные действия, приводящие к гибели гражданских лиц.

3. **Гаагские конвенции (1899, 1907)**:
- **Гаагская конвенция IV** (1907): регулирует законы и обычаи ведения войны, включая защиту гражданских лиц и их имущества.

Эти нормы составляют основу международного гуманитарного права, и нарушение их может привести к привлечению к уголовной ответственности за военные преступления.
Жопаті вам і не таке розкаже. Ви б ще поради з ремонту чи будівництва б в нього питали


Ну звісно. Придумали якісь дурні балалайку. Ми ж умніші за весь світ.

Це як кубінці думають що вони найвеличніша нація і всі їдуть до них дивитись який в них рай.

Вам би краще розібратися з інструментом, а не паяснічати. Не сприймайте ШІ як особистість, не очікуйте від нього розуміння і аналізу. І дуже необережно покладатися на чат жопаті і аналоги в питаннях, в яких ви погано розбираєтеся, бо не зможете розпізнати галюцинації ШІ. Він генерує вигадки так само успішно, як і коректні відповіді, і "ігнорує" багато нюансів, якщо невміло формулювати запити.
Тоді б ви зрозуміли, що ота відповідь - повна дурня, хоч і виглядає цілком правдоподібно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:56

  BIGor написав:почитайте https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/2/7472979/
Війна все спише? Як правоохоронці (не)карають працівників ТЦК за перевищення повноважень

Не спише (а "споглядачі" ще у справі будуть не тільки свідками), бо нема терміну давності, як для Піночета, чи як в Канаді 90+річного діда-поліцая часів 2СВ.
Недавно в Італії судили "АТОшника", а в Чехії найманця, який звільняв не тільки від окупантів, а і від матерільних цінностей.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 07 вер, 2024 15:03, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:58

Ой+
Простите, сейчас нет времени, Вашу ссылку посмотрю позже.
Но я привёл ссылку https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/World_War_II_casualties?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#:~:text=Military%20deaths%20from%20all%20causes,and%20of%20the%20Soviet%20Union..
Это не русская Вики, которой Вы не доверяете.
Что касается потерь в сегодняшней войне, я не верю смешным цифрам, которые называет росс. командование, но, простите, не верю и нашим цифрам потерь. Во время текущей войны ложь в цифрах естественна.
ЛАД
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