Фейслесс, вам нечего ответить по сути, потому что в данном случае ИИ перечислил просто факты и начинаете тут впрягать про галлюцинации ИИ. Вы сами разберитесь где ИИ придумывает а где цитирует обычные законы, которые вы или я не в состоянии собрать со всех источников воедино
BIGor Двічі одне і те саме не варто постити. Я прочитав і з першого разу. Статтю треба розуміти. 1. Там щось є про «воєнні злочини»? Оті самі, які не мають терміну і які розглядають міжнародні суди? Ні. Тоді до чого це тут? Ви Бетону , який топить за «не має терміну», «Гаага» і т.д. нічим не допомогли. 2. Оті нечисленні випадки по 426-1 (а це саме стаття з розділу «військові злочини») Вони як були до війни, так є зараз і будуть після війни. Але це точно вони зараз по відношенню до т.зв. «людоловів»? Я не знайшов жодного такого випадку в реєстрі, де б хтось з людодовів був засуджений по ній. Там всі засуджені по цій статті - це офіцери, які зловживали владою до своїх підлеглих. А от по загально кримінальним статтям людолови засуджені були (що розбиває міф, що їх не судять бо не на часі) , І тому я продовжую стверджувати, що і під військові злочини оті випадки незаконних дій ТЦК також не підпадають. Тобто ні «воєнні» , ні «військові». Лише загальнокримальні. Декому треба собі десь це все виписати, бо оця амнезія, коли все розжували , і потім знов у когось фантомна вспишка, втомлює вейстінгом тайму.
ЛАД написав:Единственное, что я хочу, услышать хоть от кого-то ответ что и как надо делать для нормальной мобилизации без "побиття/викрадення". И второе. Увидеть серьёзное обсуждение РПВ - как и что надо делать, какие условия могут/должны быть.
Так по Закону + 402 та 560 постанови, там все-все описано, і порядок, і права... Хто, кого чому, і куди. Але ж це треба виконувати, простіше по беспредєлу гоп-стоп. І це основна причина ненависті до ТЦК. Плюс у випадку загибелі не під БР, виплати близьким не буде, при інвалідності, держава тільки працює до стабілізації і першого протеза, далі все-самі-самі. І, якщо немає кому доглядати, то життя жахливе, і легше було померти, держава нічого не зробить.
Немецкий экономист Бруно Гляйтце из Немецкого института экономических исследований оценил общее число погибших на войне в 6 000 000 человек; (3 100 000) военных; (600 000) гражданских лиц, погибших в результате бомбардировок и земельной кампании; (800 000) смертей от изгнания из Польши (300 000)... Федеральное статистическое управление Западной Германии оценило общее число погибших на войне в 5 650 000 человек = (3 760 000) военных; (430 000) гражданских лиц, погибших в результате бомбардировок и земельной кампании; (1 260 000) погибших в результате изгнания из Польши и (200 000) жертв нацистских расовых, религиозных или политических преследований. https://en-m-wikipedia-org.translate.go ... te_Germany
Приблизно те ж саме 3,1-3,76 загинуло німецьких військових, з яких 2/3 на східному фронті, тобто 2-2,4 млн проти 8 млн з ча.
Бетон написав:Фейслесс, вам нечего ответить по сути, потому что в данном случае ИИ перечислил просто факты и начинаете тут впрягать про галлюцинации ИИ. Вы сами разберитесь где ИИ придумывает а где цитирует обычные законы, которые вы или я не в состоянии собрать со всех источников воедино
Я достатньо користувався жопаті, щоб знати про що пишу. Вам варто було б дослухатися, а не грати в обіженку. Ще раз, подібні відповіді треба перевіряти з перевіреними джерелами поцитатно, бо ШІ у відповіді може генерувати і неіснуючі статті і неіснуючі документи. Трактування ж статей і документів від ШІ не варто розглядати, не маючи власної експертизи.