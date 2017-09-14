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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9719972097219722

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:01

Фейслесс, вам нечего ответить по сути, потому что в данном случае ИИ перечислил просто факты и начинаете тут впрягать про галлюцинации ИИ.
Вы сами разберитесь где ИИ придумывает а где цитирует обычные законы, которые вы или я не в состоянии собрать со всех источников воедино
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:07

BIGor
Двічі одне і те саме не варто постити. Я прочитав і з першого разу.
Статтю треба розуміти.
1. Там щось є про «воєнні злочини»? Оті самі, які не мають терміну і які розглядають міжнародні суди? Ні. Тоді до чого це тут? Ви Бетону , який топить за «не має терміну», «Гаага» і т.д. нічим не допомогли.
2. Оті нечисленні випадки по 426-1 (а це саме стаття з розділу «військові злочини») Вони як були до війни, так є зараз і будуть після війни. Але це точно вони зараз по відношенню до т.зв. «людоловів»? Я не знайшов жодного такого випадку в реєстрі, де б хтось з людодовів був засуджений по ній. Там всі засуджені по цій статті - це офіцери, які зловживали владою до своїх підлеглих. А от по загально кримінальним статтям людолови засуджені були (що розбиває міф, що їх не судять бо не на часі) , І тому я продовжую стверджувати, що і під військові злочини оті випадки незаконних дій ТЦК також не підпадають.
Тобто ні «воєнні» , ні «військові». Лише загальнокримальні.
Декому треба собі десь це все виписати, бо оця амнезія, коли все розжували , і потім знов у когось фантомна вспишка, втомлює вейстінгом тайму.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Таке питання по дроноводству, чому не використовують підзабуту тему "дирижаблів" чи "аеростатів"? Питання відстані і грузопідйомності вирішується
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:21

  ЛАД написав:Единственное, что я хочу, услышать хоть от кого-то ответ что и как надо делать для нормальной мобилизации без "побиття/викрадення".
И второе. Увидеть серьёзное обсуждение РПВ - как и что надо делать, какие условия могут/должны быть.

Так по Закону + 402 та 560 постанови, там все-все описано, і порядок, і права... Хто, кого чому, і куди.
Але ж це треба виконувати, простіше по беспредєлу гоп-стоп. І це основна причина ненависті до ТЦК.
Плюс у випадку загибелі не під БР, виплати близьким не буде, при інвалідності, держава тільки працює до стабілізації і першого протеза, далі все-самі-самі. І, якщо немає кому доглядати, то життя жахливе, і легше було померти, держава нічого не зробить.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но я привёл ссылку https://en-m-wikipedia-org.translate.go ... t%20Union..
Это не русская Вики, которой Вы не доверяете.

Проходимо по посиланню:
Немецкий экономист Бруно Гляйтце из Немецкого института экономических исследований оценил общее число погибших на войне в 6 000 000 человек; (3 100 000) военных; (600 000) гражданских лиц, погибших в результате бомбардировок и земельной кампании; (800 000) смертей от изгнания из Польши (300 000)...
Федеральное статистическое управление Западной Германии оценило общее число погибших на войне в 5 650 000 человек = (3 760 000) военных; (430 000) гражданских лиц, погибших в результате бомбардировок и земельной кампании; (1 260 000) погибших в результате изгнания из Польши и (200 000) жертв нацистских расовых, религиозных или политических преследований. https://en-m-wikipedia-org.translate.go ... te_Germany

Приблизно те ж саме 3,1-3,76 загинуло німецьких військових, з яких 2/3 на східному фронті, тобто 2-2,4 млн проти 8 млн з ча.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Фейслесс, вам нечего ответить по сути, потому что в данном случае ИИ перечислил просто факты и начинаете тут впрягать про галлюцинации ИИ.
Вы сами разберитесь где ИИ придумывает а где цитирует обычные законы, которые вы или я не в состоянии собрать со всех источников воедино
Я достатньо користувався жопаті, щоб знати про що пишу. Вам варто було б дослухатися, а не грати в обіженку.
Ще раз, подібні відповіді треба перевіряти з перевіреними джерелами поцитатно, бо ШІ у відповіді може генерувати і неіснуючі статті і неіснуючі документи. Трактування ж статей і документів від ШІ не варто розглядати, не маючи власної експертизи.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:41

  sens написав:https://t.me/mosiychuk72/36610

бюджетна цицька сама себе не наповнить, і вона одна, а рожевощоких цицькоцмудильників багато
flyman
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  #<1 ... 9719972097219722
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