Додано: Суб 07 вер, 2024 15:07

BIGor

Двічі одне і те саме не варто постити. Я прочитав і з першого разу.

Статтю треба розуміти.

1. Там щось є про «воєнні злочини»? Оті самі, які не мають терміну і які розглядають міжнародні суди? Ні. Тоді до чого це тут? Ви Бетону , який топить за «не має терміну», «Гаага» і т.д. нічим не допомогли.

2. Оті нечисленні випадки по 426-1 (а це саме стаття з розділу «військові злочини») Вони як були до війни, так є зараз і будуть після війни. Але це точно вони зараз по відношенню до т.зв. «людоловів»? Я не знайшов жодного такого випадку в реєстрі, де б хтось з людодовів був засуджений по ній. Там всі засуджені по цій статті - це офіцери, які зловживали владою до своїх підлеглих. А от по загально кримінальним статтям людолови засуджені були (що розбиває міф, що їх не судять бо не на часі) , І тому я продовжую стверджувати, що і під військові злочини оті випадки незаконних дій ТЦК також не підпадають.

Тобто ні «воєнні» , ні «військові». Лише загальнокримальні.

Декому треба собі десь це все виписати, бо оця амнезія, коли все розжували , і потім знов у когось фантомна вспишка, втомлює вейстінгом тайму.