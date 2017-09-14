Ukrainian написав: Звичайно є. А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.
Мобілізація: мій шлях від цивільного до військовослужбовця – 07.06.2024 п’ятниця, день перший
Це був початок нового етапу в моєму житті. Я прокинувся після свого другого сну, як зазвичай, десь в 12:00. І побачив сповіщення в телеграм від дружини:
“Є невеселі новини…
Щойно до тебе прийшли з сільради з повісткою.
Сказали, що сьогодні до 16.30 тобі треба підійти в сільраду забрати повістку, інакше будеш оголошений в розшук…”
Один мій близький знайомий був майже втіленням рупору російської іпсо. Точніше він то був за Україну і її перемогу, але став жертвою російської іпсо. Як тільки він дізнався про те що я отримав повістку він почав дзвонити мені і розповідати все те що кремлівська іпсо так професійно і обережно вклала нам в голови. Він почав розповідати що як тільки я явлюсь в ТЦК то мені одразу видадуть берці і пошлють в окопи. Розповідав що там ніхто ні на що не дивиться, що беруть і відправляють в окопи всіх – хромих, косих і сліпих. І взагалі що Україна вже майже програла. Вся коварність іпсо в тому що вона не каже одну тільки брехню, вона обережно додає і змішує її з правдою. І я навіть коли розумів що це російське іпсо, не знав де там правда, а де брехня. Тому це все надавало багато страху.
На одному із дзвінків я натрапив на Віку (в цілях безпеки ім’я змінено). Віка спитала мене “а чому ти хочеш піти на оператора дронів?” на що я відповів “якщо чесно то я не готовий до штурмів або окопів”, на що Віка відповіла “ну, якщо чесно то оператори БпЛА сидять в окопах разом з іншими солдатами”. Я щиро подякував Вікі за таку чесну відповідь, і спитав що ж тоді робити. Віка сказала що наприклад є вакансія діловода. Я був дуже здивований як це вона так одразу назвала саме ту вакансію на яку я первісно хотів потрапити. Я так і сказав “я думав що на цю посаду неможливо влаштуватися”. Віка сказала що у них є така вакансія. Потім Віка спитала який тип служби я хочу – як мобілізований чи як контрактник. Я відповів що трохи побоююсь підписувати контракт і мабуть хочу піти як мобілізований. На це Віка відповіла що у людей є хибне уявлення про те що мобілізація дає більше свободи. Насправді навпаки – той хто пішов через мобілізацію є мобілізованим ресурсом, і цей ресурс кидають туди де більш за все потрібні люди. Частіше за все люди потрібні там де великі витрати. Віка запропонувала мені приїхати до них і більш детально все обговорити.
Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.
ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби. а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.
він думає, що "паляниця" це матюк, як і "дроновод", це ще той провокатор під турбопатріотичним ніком
Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.
ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби. а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.
Тут цитата підійде
я вже давно переріс той вік коли беруть на слабо.
Я емігрант і в Україні не живу , а ти сидиш в Україні і боїшся носа на вулицю висунути.
і в котре ти збрехав. ти сидиш в мене під домом і дивишся як я боюся вийти? а от те що ти боїшся приїхати з Канади - факт.
detroytred написав:4. В усій цій моделі поки не зрозуміло, як себе поведуть США стосовно Китаю. Бо зараз головна битва світу (точніше битва між КНР і США), не наша війна, - а битва за ЄС і Австралію. І мирний план по Україні - це частина цієї великої битви.
5. Окремо, хочу звернути увагу на те, що Польща хоче стати одночасно головним хабом Китаю і США в Центрально-Східній Європі (повертаємося до нашого інфантильного уявлення про світ). І ми маємо на це активно звертати увагу, бо після завершення війни ми маємо всі шанси опинитися в умовній залежності від рішень Варшави.
Чи можливі переговори до виборів в США? Як на мене, малореально, хоча й не можна на 100% це відкинути. Але повторюся, всі рішення головні гравці будуть приймати не стільки, виходячи з ситуації в Україні, скільки з перспектив великої битви за ЄС і Австралію. І це головний (крім, військового, звичайно) виклик для нас", - завершує Денисенко. https://patrioty.org.ua/politic/maiemo- ... 27465.html
Те, що саме слабке звено це Європа і її хочуть схарчити (звичайно не збройно, а політично та економічно), було більш-менш прогнозовано. А от те, що Польща збирається зайняти наш стілець, якось тихенько замовчувалось. Черговий цвяшок у невідворотнє визначене --- фортеця...
якщо пересічений китаєць почне споживати, хоча б як півпересіченого американця США, то останньому прийдеться затягнути пасок
fox767676 написав:Заебали со своими диточками с них всё началось в 2013 теперь они съебывают, а дпугие должны умереть во имя "онижедетей" я не то чтобы за сжечь в топке войны 18-25 но не надо тогда из себя патриотов корчить было
* Перемовини про припинення вогню — можливі на момент виснаження демографічних, економічних, воєнних і політичних ресурсів ворогуючих країн, зауважив Портников: "Це питання, що Україна має впасти на день пізніше Росії. Все, більше нічого не буде, ніяких інших формул немає. Можна проводити десятки форумів миру, зустрічатися, їздити з візитами до західних політиків чи Путіну до східних політиків, але нічого не допоможе. Конфлікт екзистенційний, такі конфлікти не закінчуються, якщо вони починаються. Треба просто усвідомити й жити в стані цього конфлікту, не вигадуючи собі зайвих ілюзій", - резюмував він.* https://patrioty.org.ua/blogs/ukraina-m ... 27541.html
Якщо хтось не зрозуміє текст, рекомендую перечитати декілька разів... (Це не вам, Фокс. Просто в продовження теми перспектив ... деяким, щоб зрозуміло було, яка ціна Феррарі...). Портніков 57 років..
Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.
ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби. а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.
Тут цитата підійде
я вже давно переріс той вік коли беруть на слабо.
Я емігрант і в Україні не живу , а ти сидиш в Україні і боїшся носа на вулицю висунути.
Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти.
холява написав:То ідіть ви в сраку ,і іще подалі, що так мучали дитину і самі мучали свою сімью не надаючи належний рівень життя .
Разделение форума по культурно - образовательному цензу налицо.
поспорю. разделение идёт чётко по IQ. Чем выше IQ тем больше в мозге взаимосвязей. Махровый патриот не задаёт себе вопросов типа почему половина населения за чертой бедности или почему мин.обороны покупает яйца па17.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 вер, 2024 22:00, всього редагувалось 1 раз.