Ukrainian написав:

Звичайно є. А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.Мобілізація: мій шлях від цивільного до військовослужбовця – 07.06.2024 п’ятниця, день першийЦе був початок нового етапу в моєму житті. Я прокинувся після свого другого сну, як зазвичай, десь в 12:00. І побачив сповіщення в телеграм від дружини:“Є невеселі новини…Щойно до тебе прийшли з сільради з повісткою.Сказали, що сьогодні до 16.30 тобі треба підійти в сільраду забрати повістку, інакше будеш оголошений в розшук…”Один мій близький знайомий був майже втіленням рупору російської іпсо. Точніше він то був за Україну і її перемогу, але став жертвою російської іпсо. Як тільки він дізнався про те що я отримав повістку він почав дзвонити мені і розповідати все те що кремлівська іпсо так професійно і обережно вклала нам в голови. Він почав розповідати що як тільки я явлюсь в ТЦК то мені одразу видадуть берці і пошлють в окопи. Розповідав що там ніхто ні на що не дивиться, що беруть і відправляють в окопи всіх – хромих, косих і сліпих. І взагалі що Україна вже майже програла. Вся коварність іпсо в тому що вона не каже одну тільки брехню, вона обережно додає і змішує її з правдою. І я навіть коли розумів що це російське іпсо, не знав де там правда, а де брехня. Тому це все надавало багато страху.На одному із дзвінків я натрапив на Віку (в цілях безпеки ім’я змінено). Віка спитала мене “а чому ти хочеш піти на оператора дронів?” на що я відповів “якщо чесно то я не готовий до штурмів або окопів”, на що Віка відповіла “ну, якщо чесно то оператори БпЛА сидять в окопах разом з іншими солдатами”. Я щиро подякував Вікі за таку чесну відповідь, і спитав що ж тоді робити. Віка сказала що наприклад є вакансія діловода. Я був дуже здивований як це вона так одразу назвала саме ту вакансію на яку я первісно хотів потрапити. Я так і сказав “я думав що на цю посаду неможливо влаштуватися”. Віка сказала що у них є така вакансія. Потім Віка спитала який тип служби я хочу – як мобілізований чи як контрактник. Я відповів що трохи побоююсь підписувати контракт і мабуть хочу піти як мобілізований. На це Віка відповіла що у людей є хибне уявлення про те що мобілізація дає більше свободи. Насправді навпаки – той хто пішов через мобілізацію є мобілізованим ресурсом, і цей ресурс кидають туди де більш за все потрібні люди. Частіше за все люди потрібні там де великі витрати. Віка запропонувала мені приїхати до них і більш детально все обговорити.