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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97309731973297339734 ... 9737>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:45

  flyman написав:
  Ukrainian написав: Звичайно є. А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.

Мобілізація: мій шлях від цивільного до військовослужбовця – 07.06.2024 п’ятниця, день перший

Це був початок нового етапу в моєму житті. Я прокинувся після свого другого сну, як зазвичай, десь в 12:00. І побачив сповіщення в телеграм від дружини:

“Є невеселі новини…

Щойно до тебе прийшли з сільради з повісткою.

Сказали, що сьогодні до 16.30 тобі треба підійти в сільраду забрати повістку, інакше будеш оголошений в розшук…”

Один мій близький знайомий був майже втіленням рупору російської іпсо. Точніше він то був за Україну і її перемогу, але став жертвою російської іпсо. Як тільки він дізнався про те що я отримав повістку він почав дзвонити мені і розповідати все те що кремлівська іпсо так професійно і обережно вклала нам в голови. Він почав розповідати що як тільки я явлюсь в ТЦК то мені одразу видадуть берці і пошлють в окопи. Розповідав що там ніхто ні на що не дивиться, що беруть і відправляють в окопи всіх – хромих, косих і сліпих. І взагалі що Україна вже майже програла. Вся коварність іпсо в тому що вона не каже одну тільки брехню, вона обережно додає і змішує її з правдою. І я навіть коли розумів що це російське іпсо, не знав де там правда, а де брехня. Тому це все надавало багато страху.

На одному із дзвінків я натрапив на Віку (в цілях безпеки ім’я змінено). Віка спитала мене “а чому ти хочеш піти на оператора дронів?” на що я відповів “якщо чесно то я не готовий до штурмів або окопів”, на що Віка відповіла “ну, якщо чесно то оператори БпЛА сидять в окопах разом з іншими солдатами”. Я щиро подякував Вікі за таку чесну відповідь, і спитав що ж тоді робити. Віка сказала що наприклад є вакансія діловода. Я був дуже здивований як це вона так одразу назвала саме ту вакансію на яку я первісно хотів потрапити. Я так і сказав “я думав що на цю посаду неможливо влаштуватися”. Віка сказала що у них є така вакансія. Потім Віка спитала який тип служби я хочу – як мобілізований чи як контрактник. Я відповів що трохи побоююсь підписувати контракт і мабуть хочу піти як мобілізований. На це Віка відповіла що у людей є хибне уявлення про те що мобілізація дає більше свободи. Насправді навпаки – той хто пішов через мобілізацію є мобілізованим ресурсом, і цей ресурс кидають туди де більш за все потрібні люди. Частіше за все люди потрібні там де великі витрати. Віка запропонувала мені приїхати до них і більш детально все обговорити.

https://learn-to-control-yourself.com/m ... n-pershij/

Україніан веде агітацію із Канади замість того щоб власним прикладом показати, що він, як пише песікот, "не сцикло"


я вже давно переріс той вік коли беруть на слабо.
Ти на вулицю навіть вийти боїшся :lol: цілими днями сидиш в Інтернеті.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:47

  flyman написав:
  tester7336 написав:
  Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.


ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби.
а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.

він думає, що "паляниця" це матюк, як і "дроновод", це ще той провокатор під турбопатріотичним ніком

Що сама
Е турбо патріотичного в національності ?

Вийди на вулицю не бійся того ТЦК :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:51

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
  Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.


ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби.
а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.

Тут цитата підійде
я вже давно переріс той вік коли беруть на слабо.


Я емігрант і в Україні не живу , а ти сидиш в Україні і боїшся носа на вулицю висунути.


і в котре ти збрехав. ти сидиш в мене під домом і дивишся як я боюся вийти?
а от те що ти боїшся приїхати з Канади - факт.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:52

  fox767676 написав:
  sens написав:Вже третій день на Почайній в Києві на книжковий благодійний ярмарок - можна було себе спробувати оператором бпла,отримати необхідну інформацію і з'ясувати переваги контракту

ну ты уже себе обрал и зьясувал ?
медведчуковская морда "священній долг всех"

Звідки ви взялися? Мені на Чорному морі комфортно, навіть коли дощить і немає сонечка
sens
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:54

  detroytred написав:4. В усій цій моделі поки не зрозуміло, як себе поведуть США стосовно Китаю. Бо зараз головна битва світу (точніше битва між КНР і США), не наша війна, - а битва за ЄС і Австралію. І мирний план по Україні - це частина цієї великої битви.

5. Окремо, хочу звернути увагу на те, що Польща хоче стати одночасно головним хабом Китаю і США в Центрально-Східній Європі (повертаємося до нашого інфантильного уявлення про світ). І ми маємо на це активно звертати увагу, бо після завершення війни ми маємо всі шанси опинитися в умовній залежності від рішень Варшави.

Чи можливі переговори до виборів в США? Як на мене, малореально, хоча й не можна на 100% це відкинути. Але повторюся, всі рішення головні гравці будуть приймати не стільки, виходячи з ситуації в Україні, скільки з перспектив великої битви за ЄС і Австралію. І це головний (крім, військового, звичайно) виклик для нас", - завершує Денисенко.
https://patrioty.org.ua/politic/maiemo- ... 27465.html

Те, що саме слабке звено це Європа і її хочуть схарчити (звичайно не збройно, а політично та економічно), було більш-менш прогнозовано.
А от те, що Польща збирається зайняти наш стілець, якось тихенько замовчувалось.
Черговий цвяшок у невідворотнє визначене --- фортеця...

якщо пересічений китаєць почне споживати, хоча б як півпересіченого американця США, то останньому прийдеться затягнути пасок
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:54

  fox767676 написав:Заебали со своими диточками
с них всё началось в 2013
теперь они съебывают, а дпугие должны умереть во имя "онижедетей"
я не то чтобы за сжечь в топке войны 18-25
но не надо тогда из себя патриотов корчить было


* Перемовини про припинення вогню — можливі на момент виснаження демографічних, економічних, воєнних і політичних ресурсів ворогуючих країн, зауважив Портников: "Це питання, що Україна має впасти на день пізніше Росії. Все, більше нічого не буде, ніяких інших формул немає. Можна проводити десятки форумів миру, зустрічатися, їздити з візитами до західних політиків чи Путіну до східних політиків, але нічого не допоможе. Конфлікт екзистенційний, такі конфлікти не закінчуються, якщо вони починаються. Треба просто усвідомити й жити в стані цього конфлікту, не вигадуючи собі зайвих ілюзій", - резюмував він.*
https://patrioty.org.ua/blogs/ukraina-m ... 27541.html

Якщо хтось не зрозуміє текст, рекомендую перечитати декілька разів...
(Це не вам, Фокс. Просто в продовження теми перспектив ... деяким, щоб зрозуміло було, яка ціна Феррарі...).
Портніков 57 років..
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:57

Уточнення

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
  Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.


ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби.
а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.

Тут цитата підійде
я вже давно переріс той вік коли беруть на слабо.


Я емігрант і в Україні не живу , а ти сидиш в Україні і боїшся носа на вулицю висунути.

Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:57

  Ukrainian написав: Я емігрант і в Україні не живу , а ти сидиш в Україні і боїшся носа на вулицю висунути.

Треба роздрукувати, та повісити на всіх бігбордах в Україні.
Збоку фото сина Н.Мосийчук
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:58

  UA написав:
  холява написав:То ідіть ви в сраку ,і іще подалі, що так мучали дитину і самі мучали свою сімью не надаючи належний рівень життя .

Разделение форума по культурно - образовательному цензу налицо.

поспорю. разделение идёт чётко по IQ. Чем выше IQ тем больше в мозге взаимосвязей. Махровый патриот не задаёт себе вопросов типа почему половина населения за чертой бедности или почему мин.обороны покупает яйца па17.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 вер, 2024 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:59

  flyman написав:якщо пересічений китаєць почне споживати, хоча б як півпересіченого американця США, то останньому прийдеться затягнути пасок

Отож...
Але поки є "ні, синку, це ти менше будеш їсти".
detroytred
 
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