Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, чи вдається йому абстрагуватися від роботи. Як заявив головний розвідник у інтерв’ю «Радіо «Хартія», відволікатися досить складно, бо він живе на роботі, передають Патріоти України. «Намагаємося з дружиною менше говорити про те, що відбувається. Але як? Ми живемо з нею у кабінеті», – поскаржився Буданов. За словами очільника розвідки, інколи вони з дружиною дивляться фільми. Останнє, що переглядали, – мультик «Гидкий Я», нову частину. «На мій погляд, слабкіша, ніж попередні, але разок подивитися точно можна», – підсумував Буданов. https://patrioty.org.ua/society/hydkyi- ... 27539.html
fox767676 написав:Заебали со своими диточками с них всё началось в 2013 теперь они съебывают, а дпугие должны умереть во имя "онижедетей" я не то чтобы за сжечь в топке войны 18-25 но не надо тогда из себя патриотов корчить было
* Перемовини про припинення вогню — можливі на момент виснаження демографічних, економічних, воєнних і політичних ресурсів ворогуючих країн, зауважив Портников: "Це питання, що Україна має впасти на день пізніше Росії. Все, більше нічого не буде, ніяких інших формул немає. Можна проводити десятки форумів миру, зустрічатися, їздити з візитами до західних політиків чи Путіну до східних політиків, але нічого не допоможе. Конфлікт екзистенційний, такі конфлікти не закінчуються, якщо вони починаються. Треба просто усвідомити й жити в стані цього конфлікту, не вигадуючи собі зайвих ілюзій", - резюмував він.* https://patrioty.org.ua/blogs/ukraina-m ... 27541.html
Якщо хтось не зрозуміє текст, рекомендую перечитати декілька разів... (Це не вам, Фокс. Просто в продовження теми перспектив ... деяким, щоб зрозуміло було, яка ціна Феррарі...). Портніков 57 років..
а він що, пророк? ладно, геополітик рівня Бжежинського чи Кісенджера?
Бетон написав:я от теж чекаю, коли попре арахамію в абхазію, подоляку в білорусь. цікаво, чому вони покинули батьківщину і качають права тут? чому умєров втік з криму без жодного пострілу? де диверсії?
Бетон написав:я от теж чекаю, коли попре арахамію в абхазію, подоляку в білорусь. цікаво, чому вони покинули батьківщину і качають права тут? чому умєров втік з криму без жодного пострілу? де диверсії?
d44 написав:Україна звичайна недорозвинена держава з рівнем прав людини на рівні кріпосного права. А ви це захищаєте. Мозок є - зрозумієте. а ні - нюхайте чужі
Справа в тому, що, якщо Україну зараз не захистити, є велика ймовірність, що з правами людини з часом скрізь стане не дуже. Так, я теж такої думки, що і держава Україна, і мудрий нарід принаймні частково заслужили того, що зараз відбувається. Але й маю чітке розуміння, що зараз всі в одному човні, тому й зусилля докладати краще всім і у вірному напрямку, заплющівши очі і не дивлячись на всі ті рила при владі. В першу чергу це, звісно, стосується західних партнерів.
На військкомів, які побили чоловіка біля під'їзду в Харкові, завели справу.
Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 6 вересня розпочала досудове розслідування за фактом протиправних дій співробітників Салтівського РТЦК та СП.
Військовим, які під час мобілізаційних заходів завдали тілесних ушкоджень чоловікові, інкримінують хуліганські дії (ст. 125, 296 ККУ).
«Установлене коло причетних осіб. Тривають першочергові слідчі дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Салтівського РТЦК та СП», – зазначили у прокуратурі.
если б им ещё сроки впаяли народ бы немного выдохнул.
У перший день президентства я дзвоню Путіну і кажу сідати за стіл переговорів, якщо відмовляється - нафта через кілька місяців коштуватиме менше 40$, — Трамп
Кандидат в президенти США поділився рецептом завершення війни. За його словами, Путін чисто фізично не зможе вести війну при такій ціні за 1 барель.
Також він додав, що мирний договір між Зеленським і Путіним буде заключений протягом 24 годин.
Органічне забруднення, що надійшло з річки Сейм, рухається повільніше, ніж течія Десни, його швидкість сповільнилася в межах міста Чернігів на ділянці зруйнованого автомобільного мосту. По всій протяжності річки в межах Чернігова та нижче за течією Десни до села Количівка ознак забруднення не спостерігається.
У КМДА наголошують, що підстав для паніки немає, оскільки показники питної води у Києві залишаються в нормі. "На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою", — йдеться у повідомленні.