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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97319732973397349735 ... 9737>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:03

Привітаємо зі святом

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, чи вдається йому абстрагуватися від роботи. Як заявив головний розвідник у інтерв’ю «Радіо «Хартія», відволікатися досить складно, бо він живе на роботі, передають Патріоти України.
«Намагаємося з дружиною менше говорити про те, що відбувається. Але як? Ми живемо з нею у кабінеті», – поскаржився Буданов. За словами очільника розвідки, інколи вони з дружиною дивляться фільми. Останнє, що переглядали, – мультик «Гидкий Я», нову частину. «На мій погляд, слабкіша, ніж попередні, але разок подивитися точно можна», – підсумував Буданов.
https://patrioty.org.ua/society/hydkyi- ... 27539.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:11

  UA написав:О своем сорте нужно было позаботится заранее.

http://anek.ws/anekdot.php?a=2573
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:12

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Заебали со своими диточками
с них всё началось в 2013
теперь они съебывают, а дпугие должны умереть во имя "онижедетей"
я не то чтобы за сжечь в топке войны 18-25
но не надо тогда из себя патриотов корчить было


* Перемовини про припинення вогню — можливі на момент виснаження демографічних, економічних, воєнних і політичних ресурсів ворогуючих країн, зауважив Портников: "Це питання, що Україна має впасти на день пізніше Росії. Все, більше нічого не буде, ніяких інших формул немає. Можна проводити десятки форумів миру, зустрічатися, їздити з візитами до західних політиків чи Путіну до східних політиків, але нічого не допоможе. Конфлікт екзистенційний, такі конфлікти не закінчуються, якщо вони починаються. Треба просто усвідомити й жити в стані цього конфлікту, не вигадуючи собі зайвих ілюзій", - резюмував він.*
https://patrioty.org.ua/blogs/ukraina-m ... 27541.html

Якщо хтось не зрозуміє текст, рекомендую перечитати декілька разів...
(Це не вам, Фокс. Просто в продовження теми перспектив ... деяким, щоб зрозуміло було, яка ціна Феррарі...).
Портніков 57 років..

а він що, пророк? ладно, геополітик рівня Бжежинського чи Кісенджера?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:19

  Бетон написав:я от теж чекаю, коли попре арахамію в абхазію, подоляку в білорусь.
цікаво, чому вони покинули батьківщину і качають права тут?
чому умєров втік з криму без жодного пострілу? де диверсії?

Про Умєрова все не так просто, душою і думками він вже давно в США
https://thepage.ua/ua/dossier/umyerov-rustem
Родина Умєрова мешкає у штаті Флорида, на півдні США.
Діти Аслана та Едіє навчаються у Pine Crest School.
Це найкраща приватна школа у Флориді.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:31

  BIGor написав:
  Бетон написав:я от теж чекаю, коли попре арахамію в абхазію, подоляку в білорусь.
цікаво, чому вони покинули батьківщину і качають права тут?
чому умєров втік з криму без жодного пострілу? де диверсії?

Про Умєрова все не так просто, душою і думками він вже давно в США
https://thepage.ua/ua/dossier/umyerov-rustem
Родина Умєрова мешкає у штаті Флорида, на півдні США.
Діти Аслана та Едіє навчаються у Pine Crest School.
Це найкраща приватна школа у Флориді.

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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:38

  d44 написав:Україна звичайна недорозвинена держава з рівнем прав людини на рівні кріпосного права. А ви це захищаєте. Мозок є - зрозумієте. а ні - нюхайте чужі
Справа в тому, що, якщо Україну зараз не захистити, є велика ймовірність, що з правами людини з часом скрізь стане не дуже. Так, я теж такої думки, що і держава Україна, і мудрий нарід принаймні частково заслужили того, що зараз відбувається. Але й маю чітке розуміння, що зараз всі в одному човні, тому й зусилля докладати краще всім і у вірному напрямку, заплющівши очі і не дивлячись на всі ті рила при владі. В першу чергу це, звісно, стосується західних партнерів.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:48

  M-Audio написав:держава Україна, і мудрий нарід принаймні частково заслужили того, що зараз відбувається.
  M-Audio написав:В першу чергу це, звісно, стосується західних партнерів.
какое то противоречие. мы просрали оборонку, выбрали кучму и его ставленника чивакуню, а теперь партнеры помогайте. Удивительно, что нам вообще помогают 2,5 года.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 вер, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

STERNENKO
Полтаву атаковано крилатою ракетою, ймовірно Х-69.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:56

На військкомів, які побили чоловіка біля під'їзду в Харкові, завели справу.

Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 6 вересня розпочала досудове розслідування за фактом протиправних дій співробітників Салтівського РТЦК та СП.

Військовим, які під час мобілізаційних заходів завдали тілесних ушкоджень чоловікові, інкримінують хуліганські дії (ст. 125, 296 ККУ).

«Установлене коло причетних осіб. Тривають першочергові слідчі дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Салтівського РТЦК та СП», – зазначили у прокуратурі.
если б им ещё сроки впаяли народ бы немного выдохнул.
У перший день президентства я дзвоню Путіну і кажу сідати за стіл переговорів, якщо відмовляється - нафта через кілька місяців коштуватиме менше 40$, — Трамп

Кандидат в президенти США поділився рецептом завершення війни. За його словами, Путін чисто фізично не зможе вести війну при такій ціні за 1 барель.

Також він додав, що мирний договір між Зеленським і Путіним буде заключений протягом 24 годин.
Органічне забруднення, що надійшло з річки Сейм, рухається повільніше, ніж течія Десни, його швидкість сповільнилася в межах міста Чернігів на ділянці зруйнованого автомобільного мосту. По всій протяжності річки в межах Чернігова та нижче за течією Десни до села Количівка ознак забруднення не спостерігається.

У КМДА наголошують, що підстав для паніки немає, оскільки показники питної води у Києві залишаються в нормі. "На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою", — йдеться у повідомленні.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:06

  Wirująświatła написав:
  M-Audio написав:держава Україна, і мудрий нарід принаймні частково заслужили того, що зараз відбувається.
  M-Audio написав:В першу чергу це, звісно, стосується західних партнерів.
какое то противоречие. мы просрали оборонку, выбрали кучму и его ставленника чивакуню, а теперь партнеры помогайте. Удивительно, что нам вообще помогают 2,5 года.

може такий був план (богообраних/вашинтонського обкому/британського шпінделя)? многоходовочка, але щось пішло не так, тому ціль "контрольований хаос"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 07 вер, 2024 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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