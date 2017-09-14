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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 973297339734973597369737>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:08

  tester7336 написав:
  Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.


ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби.
а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.

А ти не ухиляєшся і зараз служиш ?
А ти реальний окопщик що можеш собі дозволити так називати операторів бпла ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Махровый патриот не задаёт себе вопросов типа почему половина населения за чертой бедности или почему мин.обороны покупает яйца па17

Зачем задавать себе вопросы, ответы на которые на поверхности. Это точно признак наличия связей и высокого iq? Или спрашивать у себя или кого бы то ни было очевидные вещи - все же это признак ограниченности ума?


Військовим, які під час мобілізаційних заходів завдали тілесних ушкоджень чоловікові, інкримінують хуліганські дії (ст. 125, 296 ККУ).


Хм, чому не в Гаагу? «Без терміну давності»
«Фліпінский Піночет» не одобряє!
Чому не 400-ті (воєнні) статті?

Невже по загальним статтям підуть? «Як так»? (С)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:е слідкую за всією дискусією, але це вразило, хочу відповісти


неШановний холява, відомий своїми дописами, як би не Ви то ніхно б того допису і не читав.

Так ось, на зло Вам холява, зараз така політика країни що у людей виникає ненависть до країни до керманичів і такого суспільства як Ви. Тому діти які є чужі повашому в 4 роки НЕ мають проблем з польською, а мають з україньською. Старші діти років 10 теж дуже добре схватують, і до 18ти їх буде видавати тільки протерміновиний укр паспорт, бо знову таки нова політика країни відмовлятись від громадян.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:16

  M-Audio написав:
  d44 написав:Україна звичайна недорозвинена держава з рівнем прав людини на рівні кріпосного права. А ви це захищаєте. Мозок є - зрозумієте. а ні - нюхайте чужі
Справа в тому, що, якщо Україну зараз не захистити, є велика ймовірність, що з правами людини з часом скрізь стане не дуже. Так, я теж такої думки, що і держава Україна, і мудрий нарід принаймні частково заслужили того, що зараз відбувається. Але й маю чітке розуміння, що зараз всі в одному човні, тому й зусилля докладати краще всім і у вірному напрямку, заплющівши очі і не дивлячись на всі ті рила при владі. В першу чергу це, звісно, стосується західних партнерів.

Як вам нове лице Бідного?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:17

  tester7336 написав:
і в котре ти збрехав. ти сидиш в мене під домом і дивишся як я боюся вийти?
а от те що ти боїшся приїхати з Канади - факт.


Я дотримуюсь законів країни в якій проживаю чого і тобі бажаю.
https://travel.gc.ca/destinations/ukraine

Взагалі цікаво читати коли люди не хочуть свою домівку та сім’ю боронити і чекають що за них хтось це зробить. :lol: Логіка. :roll:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:19

  UA написав:
  Ukrainian написав: Я емігрант і в Україні не живу , а ти сидиш в Україні і боїшся носа на вулицю висунути.

Треба роздрукувати, та повісити на всіх бігбордах в Україні.
Збоку фото сина Н.Мосийчук

Ти думаєш емігрантом гірше бути ніж ухилянтом як ти !?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:25

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
  Ukrainian написав:А ти операторів бпла не любиш називаєш їх зневажливо «дроноводи», хоч вони на відміну від тебе від служби не ухиляються.


ну по перше ти вже збрехав коли сказав що я ухиляюся від служби.
а по друге спитай не у Віки а у реальних окопщиків як вони називають операторів БПЛА перш ніж починати нести вумну ахінею. ще раз тобі кажу - приїдь в Україну. а то ти такий патріот з-за кордону.

А ти не ухиляєшся і зараз служиш ?
А ти реальний окопщик що можеш собі дозволити так називати операторів бпла ?


ти визначення терміна "ухилення від служби" надай а тоді продовжимо розмову.
тільки не твоє ІМХО а визначення знідно закону.
і на твоє розчарування спілкувався з реальними окопщиками а не твоя інтернетна Віка.

ЗІ
то як - ти вже вирушаєш до України? чи герой тільки по інтернету?
і заміть - я не пропоную тобі в армію. Просто тут пожити.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:29

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
і в котре ти збрехав. ти сидиш в мене під домом і дивишся як я боюся вийти?
а от те що ти боїшся приїхати з Канади - факт.


Я дотримуюсь законів країни в якій проживаю чого і тобі бажаю.
https://travel.gc.ca/destinations/ukraine

Взагалі цікаво читати коли люди не хочуть свою домівку та сім’ю боронити і чекають що за них хтось це зробить. :lol: Логіка. :roll:


дай відповідь на два питання
ти по паспорту ще українець?
чи вже зрадив і відмовився?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:34

  BeneFuckTor написав:
  d44 написав:е слідкую за всією дискусією, але це вразило, хочу відповісти


неШановний холява, відомий своїми дописами, як би не Ви то ніхно б того допису і не читав.

Так ось, на зло Вам холява, зараз така політика країни що у людей виникає ненависть до країни до керманичів і такого суспільства як Ви. Тому діти які є чужі повашому в 4 роки НЕ мають проблем з польською, а мають з україньською. Старші діти років 10 теж дуже добре схватують, і до 18ти їх буде видавати тільки протерміновиний укр паспорт, бо знову таки нова політика країни відмовлятись від громадян.

Какие проблемы у детей с загран паспортом? Откуда в 10 лет формируется ненависть к стране? )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:35

  tester7336 написав:
ти визначення терміна "ухилення від служби" надай а тоді продовжимо розмову.
тільки не твоє ІМХО а визначення знідно закону.
і на твоє розчарування спілкувався з реальними окопщиками а не твоя інтернетна Віка.

ЗІ
то як - ти вже вирушаєш до України? чи герой тільки по інтернету?
і заміть - я не пропоную тобі в армію. Просто тут пожити.

Ті хто в ЗСУ не ухилянти решта хто купили довідки чи вирішили отримати освіту ухилянти.
Ukrainian
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