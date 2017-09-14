tester7336 написав: ти визначення терміна "ухилення від служби" надай а тоді продовжимо розмову. тільки не твоє ІМХО а визначення знідно закону. і на твоє розчарування спілкувався з реальними окопщиками а не твоя інтернетна Віка.
ЗІ то як - ти вже вирушаєш до України? чи герой тільки по інтернету? і заміть - я не пропоную тобі в армію. Просто тут пожити.
Ті хто в ЗСУ не ухилянти решта хто купили довідки чи вирішили отримати освіту ухилянти.
ти читати вмієш? я ж спитав - згідно закону а не твоє ІМХО.
M-Audio написав:Справа в тому, що, якщо Україну зараз не захистити, є велика ймовірність, що з правами людини з часом скрізь стане не дуже. Так, я теж такої думки, що і держава Україна, і мудрий нарід принаймні частково заслужили того, що зараз відбувається...
stm написав:Какие проблемы у детей с загран паспортом? Откуда в 10 лет формируется ненависть к стране? )))
Які проблеми з заграном у дітей, не розумію? якщо є мама українка то немає, або ви про що, якщо можу проінформувати пишіть, що знаю розповім.
Проблема у батьків НЕ НЕВЧАТИ дитину. Ви захотіли що б я це написав, тримайти, написав.
Пані стм Ви наштовхнули мене на думку. Тобто розумієте як, наприклад є українець і якась з африки дівчника жили з років універу наприклад років 7 за цей час родилась донька, виїхали, в польщі африканці дали статус укр без громадянства бо польща таким допомагає, а зараз вони дитині не можуть зробити новий паспор бо у чоловіка немає коду. Це весь сюр, інша країна більше піклуєть про чужих людей чим своя)) це Зробили так Зробили, надумали так надумали.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Суб 07 вер, 2024 23:55, всього редагувалось 1 раз.