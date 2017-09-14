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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97339734973597369737>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:36

  tester7336 написав:
  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
і в котре ти збрехав. ти сидиш в мене під домом і дивишся як я боюся вийти?
а от те що ти боїшся приїхати з Канади - факт.


Я дотримуюсь законів країни в якій проживаю чого і тобі бажаю.
https://travel.gc.ca/destinations/ukraine

Взагалі цікаво читати коли люди не хочуть свою домівку та сім’ю боронити і чекають що за них хтось це зробить. :lol: Логіка. :roll:


дай відповідь на два питання
ти по паспорту ще українець?
чи вже зрадив і відмовився?

Звідки ти вирішив що у мене є чи був паспорт громадянина України ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:37

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
ти визначення терміна "ухилення від служби" надай а тоді продовжимо розмову.
тільки не твоє ІМХО а визначення знідно закону.
і на твоє розчарування спілкувався з реальними окопщиками а не твоя інтернетна Віка.

ЗІ
то як - ти вже вирушаєш до України? чи герой тільки по інтернету?
і заміть - я не пропоную тобі в армію. Просто тут пожити.

Ті хто в ЗСУ не ухилянти решта хто купили довідки чи вирішили отримати освіту ухилянти.


ти читати вмієш?
я ж спитав - згідно закону а не твоє ІМХО.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:38

  Ukrainian написав: Звідки ти вирішив що у мене є чи був паспорт громадянина України ?


ти не про моє рішення питай а дай пряму і чітку відповідь на питання.
а то крутишся як вуж на сковорідці.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:41

  flyman написав:
  M-Audio написав:Справа в тому, що, якщо Україну зараз не захистити, є велика ймовірність, що з правами людини з часом скрізь стане не дуже. Так, я теж такої думки, що і держава Україна, і мудрий нарід принаймні частково заслужили того, що зараз відбувається...

Як вам нове лице Бідного?
Це хто?
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:41

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
і в котре ти збрехав. ти сидиш в мене під домом і дивишся як я боюся вийти?
а от те що ти боїшся приїхати з Канади - факт.


Я дотримуюсь законів країни в якій проживаю чого і тобі бажаю.
https://travel.gc.ca/destinations/ukraine

Взагалі цікаво читати коли люди не хочуть свою домівку та сім’ю боронити і чекають що за них хтось це зробить. :lol: Логіка. :roll:

то що ти тут робиш, крім провокаційних постів?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:42

  Wirująświatła написав:
  M-Audio написав:держава Україна, і мудрий нарід принаймні частково заслужили того, що зараз відбувається.
  M-Audio написав:В першу чергу це, звісно, стосується західних партнерів.
какое то противоречие. мы просрали оборонку, выбрали кучму и его ставленника чивакуню, а теперь партнеры помогайте. Удивительно, что нам вообще помогают 2,5 года.

Я об этом и писал. Что да, и выбирали не тех, и просрали всё, что можно. А помогать всё равно надо, потому что альтернатива ещё хуже.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:42

  Ukrainian написав: Звідки ти вирішив що у мене є чи був паспорт громадянина України ?

тримайте наркомана засланого козачка
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Какие проблемы у детей с загран паспортом? Откуда в 10 лет формируется ненависть к стране? )))


Які проблеми з заграном у дітей, не розумію? якщо є мама українка то немає, або ви про що, якщо можу проінформувати пишіть, що знаю розповім.

Проблема у батьків НЕ НЕВЧАТИ дитину. Ви захотіли що б я це написав, тримайти, написав.


Пані стм Ви наштовхнули мене на думку. Тобто розумієте як, наприклад є українець і якась з африки дівчника жили з років універу наприклад років 7 за цей час родилась донька, виїхали, в польщі африканці дали статус укр без громадянства бо польща таким допомагає, а зараз вони дитині не можуть зробити новий паспор бо у чоловіка немає коду. Це весь сюр, інша країна більше піклуєть про чужих людей чим своя)) це Зробили так Зробили, надумали так надумали.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Суб 07 вер, 2024 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:48

  UA написав:..........
Але ж 2 сорт найчисленніший.
Саме він буде голосувати на наступних виборах за Арестовича, Чаплигу та ін. пустозвонів.

А за кого будете голосовать вы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:50

  ЛАД написав:А за кого будете голосовать вы?


как обычно. все кто обещают поставить раком текущую власть - выигрывают.
tester7336
 
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