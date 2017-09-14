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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9734973597369737>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:51

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:Какие проблемы у детей с загран паспортом? Откуда в 10 лет формируется ненависть к стране? )))


Які проблеми з заграном у дітей, не розумію? якщо є мама українка то немає, або ви про що, якщо можу проінформувати пишіть, що знаю розповім.

Проблема у батьків НЕ НЕВЧАТИ дитину. Ви захотіли що б я це написав, тримайти, написав.

Говорить на польском - это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы :) Крутить провода на заводе правда тоже можно.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы :) Крутить провода на заводе правда тоже можно.


Це навіть не тролінг. вибачайте
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:00

  stm написав:
  BeneFuckTor написав:
  stm написав:Какие проблемы у детей с загран паспортом? Откуда в 10 лет формируется ненависть к стране? )))


Які проблеми з заграном у дітей, не розумію? якщо є мама українка то немає, або ви про що, якщо можу проінформувати пишіть, що знаю розповім.

Проблема у батьків НЕ НЕВЧАТИ дитину. Ви захотіли що б я це написав, тримайти, написав.

Говорить на польском - это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы :) Крутить провода на заводе правда тоже можно.

на Фуджікурі в Україні можна з мовою кудряво
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:03

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы :) Крутить провода на заводе правда тоже можно.


Це навіть не тролінг. вибачайте

Это лезвием по мечте. Я очень внимательно изучала вопрос. Если взрослый М18-60 выехал законно проблем с консульством у него нет. Услуги предоставляются в полном объёме. Даже те кто незаконно выехал должны были быть умнее и сделать второй загран сроком на 10 лет и не иметь проблем. Но мы имеем трусов и не умных, которые из-за отсутствия смекалки очень прям не любят Родину.
UA тоже фактически говорит прямо "я устал, я ухожу" но формулирует другими словами, много, как Волошин в Испании, очень убедительно выходит :) Его усталость никаким боком к демократическому пути не имеет. Он сдатся и там )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:14

  tester7336 написав:
  Ukrainian написав: Звідки ти вирішив що у мене є чи був паспорт громадянина України ?


ти не про моє рішення питай а дай пряму і чітку відповідь на питання.
а то крутишся як вуж на сковорідці.

Тоді так
дай відповідь на два питання
ти по паспорту ще кацап/монгол/молдаван ?
чи вже зрадив і відмовився?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:19

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
  Ukrainian написав: Звідки ти вирішив що у мене є чи був паспорт громадянина України ?


ти не про моє рішення питай а дай пряму і чітку відповідь на питання.
а то крутишся як вуж на сковорідці.

Тоді так
дай відповідь на два питання
ти по паспорту ще кацап?
чи вже зрадив і відмовився?


ти таки і далі крутишся як вуж на сковорідці аби не відповідати.
про "ухилення від служби" згідно закону України я також не дочекаюся?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:24

  UA написав:Мне интересно какое соотношение постов За тцк и Против тцк будет, если не удалять посты Против тцк?
1 к 10 или 1 к 100
Имея уверенность что точно удалят вероятно многие не пишцт
Тогда 1 к 1000?
С точки зрения реальных настроений хотя бы местной аудитории.


Ай молодец, лучший пост!
П,С, Реальные настроения видно по увеличению за последний год кол-ва подписчиков (+ 100тысяч (!)) столичного телеграм канала эээ "...подсказывающего гражданам места где можно быстро и без очередей встретится с тцк" :lol:
katso
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:34

  холява написав:...............
Чому така кількість людей , які мали все і навіть більше обісрались при першому пострілі ?
Нема було що захищати ?

Спілкуватись можно по різному , але це твоя мова , країна , і ти повинен її захищати ..
Я не кидаюсь гаслами , але так повинно бути .

+++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:35

  katso написав:Реальные настроения видно
реальные настроения люди не хотят воевать до последнего украинца. Власть сбежит с нахомяченными миллионами, а новая власть скажет ваши проблемы решайте сами. И кто в итоге дурак?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:39

  ЛАД написав:Единственное, что я хочу, услышать хоть от кого-то ответ что и как надо делать для нормальной мобилизации без "побиття/викрадення".


Ну вот так например - https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War_draft
Запад же уже тоже наступал на эт грабли - https://en.wikipedia.org/wiki/Conscript ... nscription. Мы ж уже это обсуждали, идем по кругу.
katso
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