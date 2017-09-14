Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 вер, 2024 23:51
BeneFuckTor написав: stm написав:
Какие проблемы у детей с загран паспортом? Откуда в 10 лет формируется ненависть к стране? )))
Які проблеми з заграном у дітей, не розумію? якщо є мама українка то немає, або ви про що, якщо можу проінформувати пишіть, що знаю розповім.
Проблема у батьків НЕ НЕВЧАТИ дитину. Ви захотіли що б я це написав, тримайти, написав.
Говорить на польском - это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы
Крутить провода на заводе правда тоже можно.
stm
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Додано: Суб 07 вер, 2024 23:57
stm написав:
это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы
Крутить провода на заводе правда тоже можно.
Це навіть не тролінг. вибачайте
BeneFuckTor
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Додано: Нед 08 вер, 2024 00:00
stm написав: BeneFuckTor написав: stm написав:
Какие проблемы у детей с загран паспортом? Откуда в 10 лет формируется ненависть к стране? )))
Які проблеми з заграном у дітей, не розумію? якщо є мама українка то немає, або ви про що, якщо можу проінформувати пишіть, що знаю розповім.
Проблема у батьків НЕ НЕВЧАТИ дитину. Ви захотіли що б я це написав, тримайти, написав.
Говорить на польском - это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы
Крутить провода на заводе правда тоже можно.
на Фуджікурі в Україні можна з мовою кудряво
flyman
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Додано: Нед 08 вер, 2024 00:03
BeneFuckTor написав: stm написав:
это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы
Крутить провода на заводе правда тоже можно.
Це навіть не тролінг. вибачайте
Это лезвием по мечте. Я очень внимательно изучала вопрос. Если взрослый М18-60 выехал законно проблем с консульством у него нет. Услуги предоставляются в полном объёме. Даже те кто незаконно выехал должны были быть умнее и сделать второй загран сроком на 10 лет и не иметь проблем. Но мы имеем трусов и не умных, которые из-за отсутствия смекалки очень прям не любят Родину.
UA тоже фактически говорит прямо "я устал, я ухожу" но формулирует другими словами, много, как Волошин в Испании, очень убедительно выходит
Его усталость никаким боком к демократическому пути не имеет. Он сдатся и там )))
stm
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Додано: Нед 08 вер, 2024 00:14
tester7336 написав: Ukrainian написав:
Звідки ти вирішив що у мене є чи був паспорт громадянина України ?
ти не про моє рішення питай а дай пряму і чітку відповідь на питання.
а то крутишся як вуж на сковорідці.
Тоді так
дай відповідь на два питання
ти по паспорту ще кацап/монгол/молдаван ?
чи вже зрадив і відмовився?
Ukrainian
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Додано: Нед 08 вер, 2024 00:19
Ukrainian написав: tester7336 написав: Ukrainian написав:
Звідки ти вирішив що у мене є чи був паспорт громадянина України ?
ти не про моє рішення питай а дай пряму і чітку відповідь на питання.
а то крутишся як вуж на сковорідці.
Тоді так
дай відповідь на два питання
ти по паспорту ще кацап?
чи вже зрадив і відмовився?
ти таки і далі крутишся як вуж на сковорідці аби не відповідати.
про "ухилення від служби" згідно закону України я також не дочекаюся?
tester7336
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Додано: Нед 08 вер, 2024 00:24
UA написав:
Мне интересно какое соотношение постов За тцк и Против тцк будет, если не удалять посты Против тцк?
1 к 10 или 1 к 100
Имея уверенность что точно удалят вероятно многие не пишцт
Тогда 1 к 1000?
С точки зрения реальных настроений хотя бы местной аудитории.
Ай молодец, лучший пост!
П,С, Реальные настроения видно по увеличению за последний год кол-ва подписчиков (+ 100тысяч (!)) столичного телеграм канала эээ "...подсказывающего гражданам места где можно быстро и без очередей встретится с тцк"
katso
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Додано: Нед 08 вер, 2024 00:34
холява написав:
...............
Чому така кількість людей , які мали все і навіть більше обісрались при першому пострілі ?
Нема було що захищати ?
Спілкуватись можно по різному , але це твоя мова , країна , і ти повинен її захищати ..
Я не кидаюсь гаслами , але так повинно бути .
+++
ЛАД
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Додано: Нед 08 вер, 2024 00:35
katso написав:
Реальные настроения видно
реальные настроения люди не хотят воевать до последнего украинца. Власть сбежит с нахомяченными миллионами, а новая власть скажет ваши проблемы решайте сами. И кто в итоге дурак?
Wirująświatła
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Додано: Нед 08 вер, 2024 00:39
ЛАД написав:
Единственное, что я хочу, услышать хоть от кого-то ответ что и как
надо
делать для нормальной мобилизации без "побиття/викрадення".
Ну вот так например -
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War_draft
Запад же уже тоже наступал на эт грабли -
https://en.wikipedia.org/wiki/Conscript ... nscription
. Мы ж уже это обсуждали, идем по кругу.
katso
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