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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9734973597369737

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 80
Від 3 до 6 місяців
13%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
13%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:50

  tester7336 написав:..........
хіба місце проживання визначає власність?
власніть це те коли ти розпоряджаєшся майном що тобі належить.
коли ви останній раз розпоряджалися майном України?
може тоді коли приходили до загороджених водойм де вас гнали охоронці?
чи може ви вигравали судові процеси у можновладців?
ніхріна нам не належить окрім наших кайданів.

ЗІ
вам також здоров’я, але ці рожеві окуляри я скинув ще в 2004 році.

Вы проповедуете коммунизм. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:53

  tester7336 написав:
ти таки і далі крутишся як вуж на сковорідці аби не відповідати.
про "ухилення від служби" згідно закону України я також не дочекаюся?

А який сенс відповідати на твої питання які ти ґрунтуєш на своїх же припущеннях.
Ти краще подумай над таким як зміниться твоє життя (і моє життя) якщо завтра кацапи окупують усю територію України ? Можеш запитати знайомих (окопщиків) з днр/лнр чомусь впевнений в тебе такі є.
Я тобі можу відповісти за себе. Моє життя не зміниться ніяк.
А тепер подумай чи потрібно тобі і далі штовхати зраду на форумі?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:56

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:Какие проблемы у детей с загран паспортом? Откуда в 10 лет формируется ненависть к стране? )))


Які проблеми з заграном у дітей, не розумію? якщо є мама українка то немає, або ви про що, якщо можу проінформувати пишіть, що знаю розповім.

Проблема у батьків НЕ НЕВЧАТИ дитину. Ви захотіли що б я це написав, тримайти, написав.


Пані стм Ви наштовхнули мене на думку. Тобто розумієте як, наприклад є українець і якась з африки дівчника жили з років універу наприклад років 7 за цей час родилась донька, виїхали, в польщі африканці дали статус укр без громадянства бо польща таким допомагає, а зараз вони дитині не можуть зробити новий паспор бо у чоловіка немає коду. Це весь сюр, інша країна більше піклуєть про чужих людей чим своя)) це Зробили так Зробили, надумали так надумали.

Давайте так, африканцам не давали в Польше визу защиты. Их впускали в страну с условием что в течении 10 дней они должны покинуть ЕС. Далее, если африканка была натурализированна, свадьба и ребенок являются основанием гражданства. У ребенка и мамы нет проблем получить паспорта. Если папа не нарушал закон, код ему могут выслать родственники, может дома забыл и проблем с паспортом опять же при условии соблюдения законов страны, гражданином не будет... Есть генеральные доверенности даже, они могут быть в любой стране мира, хотя, я всё время забываю как у нас мужья "доверяют" жёнам...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 00:56

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
ти таки і далі крутишся як вуж на сковорідці аби не відповідати.
про "ухилення від служби" згідно закону України я також не дочекаюся?

А який сенс відповідати на твої питання які ти ґрунтуєш на своїх же припущеннях.
Ти краще подумай над таким як зміниться твоє життя (і моє життя) якщо завтра кацапи окупують усю територію України ? Можеш запитати знайомих (окопщиків) з днр/лнр чомусь впевнений в тебе такі є.
Я тобі можу відповісти за себе. Моє життя не зміниться ніяк.
А тепер подумай чи потрібно тобі і далі штовхати зраду на форумі?


тобто ти і далі продовжуєш вперто викручуватися аби тільки прямо не відповісти на питання:
ти по паспорту українець?
чи вже зрадив і відмовився?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 01:06

  ЛАД написав:1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину.


ЛАД, ну Вы ж вроде умный человек, о какой экстрадиции речь? Может Вы не сталкивались - рассказываю - экстрадируют только преступников, после вынесения приговора национальным судом и обращения в Интерпол, под конвоем, и это единичные случаи. Нелегалов не экстрадируют, а депортируют, технически ранее это делалось следующим образом - проверяли что человек не буйный, объясняли что иначе тюрьма, покупали билет на самолет до Киева и провожали до борта передавали экипажу под роспись, еще до прихода основных пассажиров, те сажали клиента и далее обычный перелет но без бухла. Сейчас это невозможно. Ну куда они с Германии их депортируют - в Польшу? На территории Польши действуют польские законы, им пофиг решения бундестага.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 01:18

  tester7336 написав:
  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:
ти таки і далі крутишся як вуж на сковорідці аби не відповідати.
про "ухилення від служби" згідно закону України я також не дочекаюся?

А який сенс відповідати на твої питання які ти ґрунтуєш на своїх же припущеннях.
Ти краще подумай над таким як зміниться твоє життя (і моє життя) якщо завтра кацапи окупують усю територію України ? Можеш запитати знайомих (окопщиків) з днр/лнр чомусь впевнений в тебе такі є.
Я тобі можу відповісти за себе. Моє життя не зміниться ніяк.
А тепер подумай чи потрібно тобі і далі штовхати зраду на форумі?


тобто ти і далі продовжуєш вперто викручуватися аби тільки прямо не відповісти на питання:
ти по паспорту українець?
чи вже зрадив і відмовився?

Яка тобі користь з того буде що так вперто випитуєш ?
Сам на моє жодне питання не відповів :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 01:21

  Ukrainian написав:
  tester7336 написав:тобто ти і далі продовжуєш вперто викручуватися аби тільки прямо не відповісти на питання:
ти по паспорту українець?
чи вже зрадив і відмовився?

Яка тобі користь з того буде що так вперто випитуєш ?
Сам на моє жодне питання не відповів :lol:


які ти генерував замість того щоб дати відповідь?
дуже цікаво. то відповідь буде?
tester7336
 
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