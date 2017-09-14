stm написав:это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы Крутить провода на заводе правда тоже можно.
Це навіть не тролінг. вибачайте
Это лезвием по мечте. Я очень внимательно изучала вопрос. Если взрослый М18-60 выехал законно проблем с консульством у него нет. Услуги предоставляются в полном объёме. Даже те кто незаконно выехал должны были быть умнее и сделать второй загран сроком на 10 лет и не иметь проблем. Но мы имеем трусов и не умных, которые из-за отсутствия смекалки очень прям не любят Родину. UA тоже фактически говорит прямо "я устал, я ухожу" но формулирует другими словами, много, как Волошин в Испании, очень убедительно выходит Его усталость никаким боком к демократическому пути не имеет. Он сдатся и там )))
Хто такий? Я лише суддю у Шевченківському суді з таким прізвищем знаю
detroytred написав:Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, чи вдається йому абстрагуватися від роботи. Як заявив головний розвідник у інтерв’ю «Радіо «Хартія», відволікатися досить складно, бо він живе на роботі, передають Патріоти України. «Намагаємося з дружиною менше говорити про те, що відбувається. Але як? Ми живемо з нею у кабінеті», – поскаржився Буданов. За словами очільника розвідки, інколи вони з дружиною дивляться фільми. Останнє, що переглядали, – мультик «Гидкий Я», нову частину. «На мій погляд, слабкіша, ніж попередні, але разок подивитися точно можна», – підсумував Буданов. https://patrioty.org.ua/society/hydkyi- ... 27539.html
sens написав:.......... Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти.
Последнее - ошибка.
Іммігра́ція (лат. immigro — «вселяюся», «в'їжджаю») — в'їзд громадян інших держав у країну на довгострокове перебування або постійне проживання.
Міграція населення — складний суспільний процес, що впливає на різні сторони соціально-економічного життя людства[3]. Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти. Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів — міграційне сальдо (чиста міграція) — безпосередньо впливає на кількість населення країни
UA написав:Мне интересно какое соотношение постов За тцк и Против тцк будет, если не удалять посты Против тцк? 1 к 10 или 1 к 100 Имея уверенность что точно удалят вероятно многие не пишцт Тогда 1 к 1000? С точки зрения реальных настроений хотя бы местной аудитории.
Ай молодец, лучший пост! П,С, Реальные настроения видно по увеличению за последний год кол-ва подписчиков (+ 100тысяч (!)) столичного телеграм канала эээ "...подсказывающего гражданам места где можно быстро и без очередей встретится с тцк"
Кстати, в другом крупном городе за тот же период количество подписчиков аналогичного канала снизилось со 100к до 50к. Надо понимать что эта разница либо покинула город либо уже в ЗСУ. А в Киеве оно резко выросло лишь потому что до недавнего времени там не было моб. мероприятий на улицах от слова вообще.
ЛАД написав:1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину.
ЛАД, ну Вы ж вроде умный человек, о какой экстрадиции речь? Может Вы не сталкивались - рассказываю - экстрадируют только преступников, после вынесения приговора национальным судом и обращения в Интерпол, под конвоем, и это единичные случаи. Нелегалов не экстрадируют, а депортируют, технически ранее это делалось следующим образом - проверяли что человек не буйный, объясняли что иначе тюрьма, покупали билет на самолет до Киева и провожали до борта передавали экипажу под роспись, еще до прихода основных пассажиров, те сажали клиента и далее обычный перелет но без бухла. Сейчас это невозможно. Ну куда они с Германии их депортируют - в Польшу? На территории Польши действуют польские законы, им пофиг решения бундестага.
Ну ладно, пусть депортируют, я не против. Только не в Польшу, а в Украину. Да я понимаю, что этого не будет. Просто надоел хантер со своими просьбами "закона от зели" о разрешении ТЦК бить его.
Т.е. в Правовой державе (Статья 1 Конституции, между прочим) требовать "делайте все по закону" - это что-то экстраординарное? Ностальгия по совку замучила?
ЛАД написав:Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. А как только запахло жареным, тут же поняли, что они "никому и ничем не обязаны", "Украина им не принадлежит" (вроде до этого было иначе), страна им ничего не дала и т.д. (не буду спорить, пусть это всё правда). Не буду говорить о матери. Пусть мачеха... Нет, пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела. И в этот момент вы вдруг "вспоминаете", что любви нет, особого счастья у вас с ней не было и... уходите, бросаете её одну бороться с тяжёлой болезнью. Можно, конечно, и так. Но ... некрасиво.
Аналогия с матерью, кстати, более уместна. Жену-то человек хотя бы сам выбирает, а украинское гражданство абсолютное большинство граждан себе не просило. Если мать всю жизнь обращалась с ребёнком, как с куском г..., у которого были только обязанности и никаких прав, и жил он с ней только потому, что иначе ему жить будет просто негде и не на что, и вообще полиция найдёт и приведёт обратно, то стоит ли удивляться тому, что некоторые дети от родителей уходят при первой возможности? А если возможность появилась именно в результате тяжелой болезни, так почему не воспользоваться?