RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 97379738973997409741 ... 9744>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 04:34

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 04:35

Ранее писали про потери от 1:3 до 1:5 а по отдельным позициям 1:10 и выше (корабли, подводные лодки)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 06:47

  stm написав:
  BeneFuckTor написав:
  stm написав:это не гарантия кудрявой жизни. Там образование стоит дороже поборов на шторы :) Крутить провода на заводе правда тоже можно.


Це навіть не тролінг. вибачайте

Это лезвием по мечте. Я очень внимательно изучала вопрос. Если взрослый М18-60 выехал законно проблем с консульством у него нет. Услуги предоставляются в полном объёме. Даже те кто незаконно выехал должны были быть умнее и сделать второй загран сроком на 10 лет и не иметь проблем. Но мы имеем трусов и не умных, которые из-за отсутствия смекалки очень прям не любят Родину.
UA тоже фактически говорит прямо "я устал, я ухожу" но формулирует другими словами, много, как Волошин в Испании, очень убедительно выходит :) Его усталость никаким боком к демократическому пути не имеет. Он сдатся и там )))

Хто такий? Я лише суддю у Шевченківському суді з таким прізвищем знаю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17644
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 06:48

  detroytred написав:Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, чи вдається йому абстрагуватися від роботи. Як заявив головний розвідник у інтерв’ю «Радіо «Хартія», відволікатися досить складно, бо він живе на роботі, передають Патріоти України.
«Намагаємося з дружиною менше говорити про те, що відбувається. Але як? Ми живемо з нею у кабінеті», – поскаржився Буданов. За словами очільника розвідки, інколи вони з дружиною дивляться фільми. Останнє, що переглядали, – мультик «Гидкий Я», нову частину. «На мій погляд, слабкіша, ніж попередні, але разок подивитися точно можна», – підсумував Буданов.
https://patrioty.org.ua/society/hydkyi- ... 27539.html

Працює як охоронець - лише мультики на смартфоні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17644
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 07:01

  Wirująświatła написав:Ранее писали про потери от 1:3 до 1:5 а по отдельным позициям 1:10 и выше (корабли, подводные лодки)

Хоч 0:0. Як в книзі не статистика не вірна, похибка за рахунок статистів.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17644
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 07:09

Перевіримо ?

  ЛАД написав:
  sens написав:..........
Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти.

Последнее - ошибка.
Іммігра́ція (лат. immigro — «вселяюся», «в'їжджаю») — в'їзд громадян інших держав у країну на довгострокове перебування або постійне проживання.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 1%82%D0%B8.

Міграція населення — складний суспільний процес, що впливає на різні сторони соціально-економічного життя людства[3]. Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти. Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів — міграційне сальдо (чиста міграція) — безпосередньо впливає на кількість населення країни
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17644
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 07:19

Логіка

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:.........
Ті хто в ЗСУ не ухилянти решта хто купили довідки чи вирішили отримати освіту ухилянти.

Логика эмигранта. :)
А если не в ЗСУ и не "купили довідки чи вирішили отримати освіту"?
Чи, по-вашому, інших варіантів немає?

Якщо ти не дивчинка - значить точно хлопчик. Десь так. Але є сумніви.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17644
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 07:37

  katso написав:
  UA написав:Мне интересно какое соотношение постов За тцк и Против тцк будет, если не удалять посты Против тцк?
1 к 10 или 1 к 100
Имея уверенность что точно удалят вероятно многие не пишцт
Тогда 1 к 1000?
С точки зрения реальных настроений хотя бы местной аудитории.


Ай молодец, лучший пост!
П,С, Реальные настроения видно по увеличению за последний год кол-ва подписчиков (+ 100тысяч (!)) столичного телеграм канала эээ "...подсказывающего гражданам места где можно быстро и без очередей встретится с тцк" :lol:


Кстати, в другом крупном городе за тот же период количество подписчиков аналогичного канала снизилось со 100к до 50к. Надо понимать что эта разница либо покинула город либо уже в ЗСУ.
А в Киеве оно резко выросло лишь потому что до недавнего времени там не было моб. мероприятий на улицах от слова вообще.
serg1974
 
Повідомлень: 866
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:00

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину.


ЛАД, ну Вы ж вроде умный человек, о какой экстрадиции речь? Может Вы не сталкивались - рассказываю - экстрадируют только преступников, после вынесения приговора национальным судом и обращения в Интерпол, под конвоем, и это единичные случаи. Нелегалов не экстрадируют, а депортируют, технически ранее это делалось следующим образом - проверяли что человек не буйный, объясняли что иначе тюрьма, покупали билет на самолет до Киева и провожали до борта передавали экипажу под роспись, еще до прихода основных пассажиров, те сажали клиента и далее обычный перелет но без бухла. Сейчас это невозможно. Ну куда они с Германии их депортируют - в Польшу? На территории Польши действуют польские законы, им пофиг решения бундестага.

Ну ладно, пусть депортируют, я не против. :)
Только не в Польшу, а в Украину. :)
Да я понимаю, что этого не будет. Просто надоел хантер со своими просьбами "закона от зели" о разрешении ТЦК бить его.

Т.е. в Правовой державе (Статья 1 Конституции, между прочим) требовать "делайте все по закону" - это что-то экстраординарное? Ностальгия по совку замучила? :D
_hunter
 
Повідомлень: 8350
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:18

  ЛАД написав:Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. А как только запахло жареным, тут же поняли, что они "никому и ничем не обязаны", "Украина им не принадлежит" (вроде до этого было иначе), страна им ничего не дала и т.д. (не буду спорить, пусть это всё правда).
Не буду говорить о матери. Пусть мачеха... Нет, пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела. И в этот момент вы вдруг "вспоминаете", что любви нет, особого счастья у вас с ней не было и... уходите, бросаете её одну бороться с тяжёлой болезнью. Можно, конечно, и так. Но ... некрасиво.
Аналогия с матерью, кстати, более уместна. Жену-то человек хотя бы сам выбирает, а украинское гражданство абсолютное большинство граждан себе не просило. Если мать всю жизнь обращалась с ребёнком, как с куском г..., у которого были только обязанности и никаких прав, и жил он с ней только потому, что иначе ему жить будет просто негде и не на что, и вообще полиция найдёт и приведёт обратно, то стоит ли удивляться тому, что некоторые дети от родителей уходят при первой возможности? А если возможность появилась именно в результате тяжелой болезни, так почему не воспользоваться?
M-Audio
 
Повідомлень: 3117
З нами з: 23.03.11
Подякував: 588 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 97379738973997409741 ... 9744>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, sens, tester7336, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65455
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226857
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 714635
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6790)
08.09.2024 09:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.