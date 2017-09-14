RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 97389739974097419742 ... 9744>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:19

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Единственное, что я хочу, услышать хоть от кого-то ответ что и как надо делать для нормальной мобилизации без "побиття/викрадення".
И второе. Увидеть серьёзное обсуждение РПВ - как и что надо делать, какие условия могут/должны быть.

Так по Закону + 402 та 560 постанови, там все-все описано, і порядок, і права... Хто, кого чому, і куди.
Але ж це треба виконувати, простіше по беспредєлу гоп-стоп. І це основна причина ненависті до ТЦК.
Плюс у випадку загибелі не під БР, виплати близьким не буде, при інвалідності, держава тільки працює до стабілізації і першого протеза, далі все-самі-самі. І, якщо немає кому доглядати, то життя жахливе, і легше було померти, держава нічого не зробить.

Честно говоря не особо разбирался с этими постановами. Но понимаю так, что это долгая история - послать повестку, подождать, потом подать документы в суд, дождаться решения, прислать штраф, человек не заплатит... В общем, долго, трудно и

Ну да - буссифицировать очередного мобика на улице - и проще и быстрее. Только потом жалобы идут "ой, у нас чего-то пополнение не мотивированное - оставляют позиции массово" :D
Ну и я напомню, на всякий случай - зеля эту постанову подписал. Мог не подписывать. Мог свой вариант в Раду подать. Но зеля решил обоими руками держаться за Рейтинг - понадеявшись, что народ забудет кто новых глав тцк назначал...
_hunter
 
Повідомлень: 8350
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:28

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. А как только запахло жареным, тут же поняли, что они "никому и ничем не обязаны", "Украина им не принадлежит" (вроде до этого было иначе), страна им ничего не дала и т.д. (не буду спорить, пусть это всё правда).
Не буду говорить о матери. Пусть мачеха... Нет, пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела. И в этот момент вы вдруг "вспоминаете", что любви нет, особого счастья у вас с ней не было и... уходите, бросаете её одну бороться с тяжёлой болезнью. Можно, конечно, и так. Но ... некрасиво.
Аналогия с матерью, кстати, более уместна. Жену-то человек хотя бы сам выбирает, а украинское гражданство абсолютное большинство граждан себе не просило. Если мать всю жизнь обращалась с ребёнком, как с куском г..., у которого были только обязанности и никаких прав, и жил он с ней только потому, что иначе ему жить будет просто негде и не на что, и вообще полиция найдёт и приведёт обратно, то стоит ли удивляться тому, что некоторые дети от родителей уходят при первой возможности? А если возможность появилась именно в результате тяжелой болезни, так почему не воспользоваться?


Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?
Напротив, у Украины был безвиз, в отличии от рашки.

Как бы «мать» над вами не издевалась, вы не уезжали, хотя имели возможность. А после 2022 сразу ей все вспомнили.
serg1974
 
Повідомлень: 866
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Звідки ти вирішив що у мене є чи був паспорт громадянина України ?

Тссс, не треба так відверто палитись...
lapay
 
Повідомлень: 13831
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:41

  lapay написав:
  Ukrainian написав:Звідки ти вирішив що у мене є чи був паспорт громадянина України ?

Тссс, не треба так відверто палитись...

Паспорт ДНР та ЛНР обмінювали на паспорт громадянина України, з 2022 в Херсонській та Запорізької областей одразу на паспорт громадянина РФ
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17644
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:44

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. А как только запахло жареным, тут же поняли, что они "никому и ничем не обязаны", "Украина им не принадлежит" (вроде до этого было иначе), страна им ничего не дала и т.д. (не буду спорить, пусть это всё правда).
Не буду говорить о матери. Пусть мачеха... Нет, пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела. И в этот момент вы вдруг "вспоминаете", что любви нет, особого счастья у вас с ней не было и... уходите, бросаете её одну бороться с тяжёлой болезнью. Можно, конечно, и так. Но ... некрасиво.
Аналогия с матерью, кстати, более уместна. Жену-то человек хотя бы сам выбирает, а украинское гражданство абсолютное большинство граждан себе не просило. Если мать всю жизнь обращалась с ребёнком, как с куском г..., у которого были только обязанности и никаких прав, и жил он с ней только потому, что иначе ему жить будет просто негде и не на что, и вообще полиция найдёт и приведёт обратно, то стоит ли удивляться тому, что некоторые дети от родителей уходят при первой возможности? А если возможность появилась именно в результате тяжелой болезни, так почему не воспользоваться?
плохая аналогия. Если мама не совсем конченая (у таких обычно отбирают род.права) то ребенка она худо-бедно кормит и одевает. Воспитание отдельная тема его во внимание не берём. В этом случае бросить родную мать, тем более в беде - лютейшее предательство которому нет ни одного оправдания. Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк. Тогда относительная справедливость, иначе получается условный долярчик не получил от государства ничего (школа не в счёт потому что согласия на ее посещение у ребёнка не спрашивают, та же принудиловка) и должен его защищать. А те кто получили пенсии (до 60 лет), квартиры и прочие плюшки либо выехали, либо прячутся, либо откупились.

Проблемы с мобилизацией не от того, что заканчивается ресурс, а от общего принципа несправедливости, служит тот кто не смог откупиться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Для мене наприклад стало дивним , що так багато людей , які народились в Україні , працювали , заробляли , зустріли свое кохання ...... так дешево покинули її і ще пишаються цім .
Ви ж мали тут хату , квартиру , авто і таке інше , то чого ви дриманули як почалась війна ?
А зараз важно вилупляючи очі , розказуєте як там добре і тут пагано .
При тому переважна більшисть зьЇбала у незаконний спосіб .(99,9 відсотків )

Ви всі , я впевнений, колись пожалкуєте про це .
Ви що гадаєте що вам забудуть що ви покинули Батьківщину ?
Ви , ваші діти , завжди будуть іншими для громодян іншої держави тому що ви забираєте у них хліб , качаєте права , які ніколи не виконували

А ви самі звідки взялись в російськомовному місті?
Це вже було, коли люди кидали батьківські могили і переїжджали з українських сіл в російськомовні міста. Їхали на навчання, на кращу роботу, за кращими умовами життя. Як тільки дали "безвіз" (паспорти), так і почалась масова міграція.
Якщо що, то сам я проти виїзду на ПМЖ.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 08 вер, 2024 08:49, всього редагувалось 1 раз.
lapay
 
Повідомлень: 13831
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:49

  serg1974 написав:
  ЛАД написав:Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать.
Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?
Ну сравните вы трудозатраты на этот процесс до 2022 года, и сейчас. Я не говорю про себя, у меня другой "якорь", но ведь этот процесс до 2022 года был реально непреодолим для большинства выехавших после 2022 года. Непреодолим, в данном случае, означает, что требовал усилий, превосходящих конечный результат с большим отрывом.
А вообще интересно было бы сравнитьдве ситуации. Первая вот как сейчас, т.е. в стране война, риски, шанс попасть на фронт, и забота других государств о переселенцах, попавших на её территорию. И другой: нет никакой войны, ТЦК ни за кем не гоняется, и через границу выпускают всех желающих, но все государства почему-то решили предоставить гражданам Украины вот те права и возможности, что появились в 2022 году, и сравнить результаты. Мне кажется, такой эксперимент было однажды проведён Фиделем Кастро, который в какой-то момент разрешил своим гражданам покидать "остров свободы". США к тому времени громогласно объявляли, что примут и позаботятся обо всех выбравшихся. Результат был такой, что США пришлось договариваться с Кастро, чтобы тот снова закрыл границу.
M-Audio
 
Повідомлень: 3117
З нами з: 23.03.11
Подякував: 588 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:11

  flyman написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:Заебали со своими диточками
с них всё началось в 2013
теперь они съебывают, а дпугие должны умереть во имя "онижедетей"
я не то чтобы за сжечь в топке войны 18-25
но не надо тогда из себя патриотов корчить было


* Перемовини про припинення вогню — можливі на момент виснаження демографічних, економічних, воєнних і політичних ресурсів ворогуючих країн, зауважив Портников: "Це питання, що Україна має впасти на день пізніше Росії. Все, більше нічого не буде, ніяких інших формул немає. Можна проводити десятки форумів миру, зустрічатися, їздити з візитами до західних політиків чи Путіну до східних політиків, але нічого не допоможе. Конфлікт екзистенційний, такі конфлікти не закінчуються, якщо вони починаються. Треба просто усвідомити й жити в стані цього конфлікту, не вигадуючи собі зайвих ілюзій", - резюмував він.*
https://patrioty.org.ua/blogs/ukraina-m ... 27541.html

Якщо хтось не зрозуміє текст, рекомендую перечитати декілька разів...
(Це не вам, Фокс. Просто в продовження теми перспектив ... деяким, щоб зрозуміло було, яка ціна Феррарі...).
Портніков 57 років..

а він що, пророк? ладно, геополітик рівня Бжежинського чи Кісенджера?

Справа в тому, що коли бачення отаких протилежних людей, як Портніков і Чаплига, повністю збігаються, то це серйозна заявка на можливість.
Обидва по суті бачать на зараз те саме, про що казав президент навіть два роки тому - до останньої верби..
З усіма відповідними супроводжуючими отакий процес аспектами та наслідками.

Треба або сприймати нову реальність і, як ... надягати (червону викреслюємо) вставляємо, наприклад, чорно-червону краватку і "співати" відповідні гасла, або ти зайвий з відповідними цьому аспектами та наслідками.
Зара потехеньку йде трансформація суспільства та держави...
Під оцю до останньої верби.

Ключове, що лунає останнім часом, це спирання на внутрішні ресурси...
Тобто поступово наближається оця сама трансформація. Бо без неї внутрішні ресурси ні з гаманця, ні з квартири, комори, погреба не витягти.
detroytred
 
Повідомлень: 30109
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:16

  detroytred написав:Зара потехеньку йде трансформація суспільства та держави...
это не трансформация.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:19

  Wirująświatła написав:плохая аналогия. Если мама не совсем конченая (у таких обычно отбирают род.права) то ребенка она худо-бедно кормит и одевает. Воспитание отдельная тема его во внимание не берём. В этом случае бросить родную мать, тем более в беде - лютейшее предательство которому нет ни одного оправдания. Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк. Тогда относительная справедливость, иначе получается условный долярчик не получил от государства ничего (школа не в счёт потому что согласия на ее посещение у ребёнка не спрашивают, та же принудиловка) и должен его защищать. А те кто получили пенсии (до 60 лет), квартиры и прочие плюшки либо выехали, либо прячутся, либо откупились.

Проблемы с мобилизацией не от того, что заканчивается ресурс, а от общего принципа несправедливости, служит тот кто не смог откупиться.

Якщо б пенсії та квартири отримували за просто так, то тоді б було доречним урівнювати пенсів-силовиків з умовним торговцем на ринку.

Ще раз нагадую -- держава досі не розрахувалась з пенсами-силовиками за минулу роботу (гляньте на квартирну чергу, на перерахунки пенсій, на борги за пайкові, речове і т.д.). А ви про якісь НОВІ додаткові зобов'язання цієї категорії мовите.

Про Контракт і овсі не буду нагадувати))
В ньому все визначено хто і що і коли повинен.
Ну дійсно -- навіщо вигадувати свої хатєлки?
detroytred
 
Повідомлень: 30109
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 97389739974097419742 ... 9744>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, sens, tester7336, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65455
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226857
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 714635
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6790)
08.09.2024 09:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.