Додано: Нед 08 вер, 2024 08:49

serg1974 написав: ЛАД написав: Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ? Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?

Ну сравните вы трудозатраты на этот процесс до 2022 года, и сейчас. Я не говорю про себя, у меня другой "якорь", но ведь этот процесс до 2022 года был реально непреодолим для большинства выехавших после 2022 года. Непреодолим, в данном случае, означает, что требовал усилий, превосходящих конечный результат с большим отрывом.А вообще интересно было бы сравнитьдве ситуации. Первая вот как сейчас, т.е. в стране война, риски, шанс попасть на фронт, и забота других государств о переселенцах, попавших на её территорию. И другой: нет никакой войны, ТЦК ни за кем не гоняется, и через границу выпускают всех желающих, но все государства почему-то решили предоставить гражданам Украины вот те права и возможности, что появились в 2022 году, и сравнить результаты. Мне кажется, такой эксперимент было однажды проведён Фиделем Кастро, который в какой-то момент разрешил своим гражданам покидать "остров свободы". США к тому времени громогласно объявляли, что примут и позаботятся обо всех выбравшихся. Результат был такой, что США пришлось договариваться с Кастро, чтобы тот снова закрыл границу.