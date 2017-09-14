ЛАД написав:Единственное, что я хочу, услышать хоть от кого-то ответ что и как надо делать для нормальной мобилизации без "побиття/викрадення". И второе. Увидеть серьёзное обсуждение РПВ - как и что надо делать, какие условия могут/должны быть.
Так по Закону + 402 та 560 постанови, там все-все описано, і порядок, і права... Хто, кого чому, і куди. Але ж це треба виконувати, простіше по беспредєлу гоп-стоп. І це основна причина ненависті до ТЦК. Плюс у випадку загибелі не під БР, виплати близьким не буде, при інвалідності, держава тільки працює до стабілізації і першого протеза, далі все-самі-самі. І, якщо немає кому доглядати, то життя жахливе, і легше було померти, держава нічого не зробить.
Честно говоря не особо разбирался с этими постановами. Но понимаю так, что это долгая история - послать повестку, подождать, потом подать документы в суд, дождаться решения, прислать штраф, человек не заплатит... В общем, долго, трудно и
Ну да - буссифицировать очередного мобика на улице - и проще и быстрее. Только потом жалобы идут "ой, у нас чего-то пополнение не мотивированное - оставляют позиции массово" Ну и я напомню, на всякий случай - зеля эту постанову подписал. Мог не подписывать. Мог свой вариант в Раду подать. Но зеля решил обоими руками держаться за Рейтинг - понадеявшись, что народ забудет кто новых глав тцк назначал...
ЛАД написав:Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. А как только запахло жареным, тут же поняли, что они "никому и ничем не обязаны", "Украина им не принадлежит" (вроде до этого было иначе), страна им ничего не дала и т.д. (не буду спорить, пусть это всё правда). Не буду говорить о матери. Пусть мачеха... Нет, пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела. И в этот момент вы вдруг "вспоминаете", что любви нет, особого счастья у вас с ней не было и... уходите, бросаете её одну бороться с тяжёлой болезнью. Можно, конечно, и так. Но ... некрасиво.
Аналогия с матерью, кстати, более уместна. Жену-то человек хотя бы сам выбирает, а украинское гражданство абсолютное большинство граждан себе не просило. Если мать всю жизнь обращалась с ребёнком, как с куском г..., у которого были только обязанности и никаких прав, и жил он с ней только потому, что иначе ему жить будет просто негде и не на что, и вообще полиция найдёт и приведёт обратно, то стоит ли удивляться тому, что некоторые дети от родителей уходят при первой возможности? А если возможность появилась именно в результате тяжелой болезни, так почему не воспользоваться?
Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ? Напротив, у Украины был безвиз, в отличии от рашки.
Как бы «мать» над вами не издевалась, вы не уезжали, хотя имели возможность. А после 2022 сразу ей все вспомнили.
ЛАД написав:Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. А как только запахло жареным, тут же поняли, что они "никому и ничем не обязаны", "Украина им не принадлежит" (вроде до этого было иначе), страна им ничего не дала и т.д. (не буду спорить, пусть это всё правда). Не буду говорить о матери. Пусть мачеха... Нет, пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела. И в этот момент вы вдруг "вспоминаете", что любви нет, особого счастья у вас с ней не было и... уходите, бросаете её одну бороться с тяжёлой болезнью. Можно, конечно, и так. Но ... некрасиво.
Аналогия с матерью, кстати, более уместна. Жену-то человек хотя бы сам выбирает, а украинское гражданство абсолютное большинство граждан себе не просило. Если мать всю жизнь обращалась с ребёнком, как с куском г..., у которого были только обязанности и никаких прав, и жил он с ней только потому, что иначе ему жить будет просто негде и не на что, и вообще полиция найдёт и приведёт обратно, то стоит ли удивляться тому, что некоторые дети от родителей уходят при первой возможности? А если возможность появилась именно в результате тяжелой болезни, так почему не воспользоваться?
плохая аналогия. Если мама не совсем конченая (у таких обычно отбирают род.права) то ребенка она худо-бедно кормит и одевает. Воспитание отдельная тема его во внимание не берём. В этом случае бросить родную мать, тем более в беде - лютейшее предательство которому нет ни одного оправдания. Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк. Тогда относительная справедливость, иначе получается условный долярчик не получил от государства ничего (школа не в счёт потому что согласия на ее посещение у ребёнка не спрашивают, та же принудиловка) и должен его защищать. А те кто получили пенсии (до 60 лет), квартиры и прочие плюшки либо выехали, либо прячутся, либо откупились.
Проблемы с мобилизацией не от того, что заканчивается ресурс, а от общего принципа несправедливости, служит тот кто не смог откупиться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 08:46, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Для мене наприклад стало дивним , що так багато людей , які народились в Україні , працювали , заробляли , зустріли свое кохання ...... так дешево покинули її і ще пишаються цім . Ви ж мали тут хату , квартиру , авто і таке інше , то чого ви дриманули як почалась війна ? А зараз важно вилупляючи очі , розказуєте як там добре і тут пагано . При тому переважна більшисть зьЇбала у незаконний спосіб .(99,9 відсотків )
Ви всі , я впевнений, колись пожалкуєте про це . Ви що гадаєте що вам забудуть що ви покинули Батьківщину ? Ви , ваші діти , завжди будуть іншими для громодян іншої держави тому що ви забираєте у них хліб , качаєте права , які ніколи не виконували
А ви самі звідки взялись в російськомовному місті? Це вже було, коли люди кидали батьківські могили і переїжджали з українських сіл в російськомовні міста. Їхали на навчання, на кращу роботу, за кращими умовами життя. Як тільки дали "безвіз" (паспорти), так і почалась масова міграція. Якщо що, то сам я проти виїзду на ПМЖ.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 08 вер, 2024 08:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать.
Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?
Ну сравните вы трудозатраты на этот процесс до 2022 года, и сейчас. Я не говорю про себя, у меня другой "якорь", но ведь этот процесс до 2022 года был реально непреодолим для большинства выехавших после 2022 года. Непреодолим, в данном случае, означает, что требовал усилий, превосходящих конечный результат с большим отрывом. А вообще интересно было бы сравнитьдве ситуации. Первая вот как сейчас, т.е. в стране война, риски, шанс попасть на фронт, и забота других государств о переселенцах, попавших на её территорию. И другой: нет никакой войны, ТЦК ни за кем не гоняется, и через границу выпускают всех желающих, но все государства почему-то решили предоставить гражданам Украины вот те права и возможности, что появились в 2022 году, и сравнить результаты. Мне кажется, такой эксперимент было однажды проведён Фиделем Кастро, который в какой-то момент разрешил своим гражданам покидать "остров свободы". США к тому времени громогласно объявляли, что примут и позаботятся обо всех выбравшихся. Результат был такой, что США пришлось договариваться с Кастро, чтобы тот снова закрыл границу.
fox767676 написав:Заебали со своими диточками с них всё началось в 2013 теперь они съебывают, а дпугие должны умереть во имя "онижедетей" я не то чтобы за сжечь в топке войны 18-25 но не надо тогда из себя патриотов корчить было
* Перемовини про припинення вогню — можливі на момент виснаження демографічних, економічних, воєнних і політичних ресурсів ворогуючих країн, зауважив Портников: "Це питання, що Україна має впасти на день пізніше Росії. Все, більше нічого не буде, ніяких інших формул немає. Можна проводити десятки форумів миру, зустрічатися, їздити з візитами до західних політиків чи Путіну до східних політиків, але нічого не допоможе. Конфлікт екзистенційний, такі конфлікти не закінчуються, якщо вони починаються. Треба просто усвідомити й жити в стані цього конфлікту, не вигадуючи собі зайвих ілюзій", - резюмував він.* https://patrioty.org.ua/blogs/ukraina-m ... 27541.html
Якщо хтось не зрозуміє текст, рекомендую перечитати декілька разів... (Це не вам, Фокс. Просто в продовження теми перспектив ... деяким, щоб зрозуміло було, яка ціна Феррарі...). Портніков 57 років..
а він що, пророк? ладно, геополітик рівня Бжежинського чи Кісенджера?
Справа в тому, що коли бачення отаких протилежних людей, як Портніков і Чаплига, повністю збігаються, то це серйозна заявка на можливість. Обидва по суті бачать на зараз те саме, про що казав президент навіть два роки тому - до останньої верби.. З усіма відповідними супроводжуючими отакий процес аспектами та наслідками.
Треба або сприймати нову реальність і, як ... надягати (червону викреслюємо) вставляємо, наприклад, чорно-червону краватку і "співати" відповідні гасла, або ти зайвий з відповідними цьому аспектами та наслідками. Зара потехеньку йде трансформація суспільства та держави... Під оцю до останньої верби.
Ключове, що лунає останнім часом, це спирання на внутрішні ресурси... Тобто поступово наближається оця сама трансформація. Бо без неї внутрішні ресурси ні з гаманця, ні з квартири, комори, погреба не витягти.
Wirująświatła написав:плохая аналогия. Если мама не совсем конченая (у таких обычно отбирают род.права) то ребенка она худо-бедно кормит и одевает. Воспитание отдельная тема его во внимание не берём. В этом случае бросить родную мать, тем более в беде - лютейшее предательство которому нет ни одного оправдания. Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк. Тогда относительная справедливость, иначе получается условный долярчик не получил от государства ничего (школа не в счёт потому что согласия на ее посещение у ребёнка не спрашивают, та же принудиловка) и должен его защищать. А те кто получили пенсии (до 60 лет), квартиры и прочие плюшки либо выехали, либо прячутся, либо откупились.
Проблемы с мобилизацией не от того, что заканчивается ресурс, а от общего принципа несправедливости, служит тот кто не смог откупиться.
Якщо б пенсії та квартири отримували за просто так, то тоді б було доречним урівнювати пенсів-силовиків з умовним торговцем на ринку.
Ще раз нагадую -- держава досі не розрахувалась з пенсами-силовиками за минулу роботу (гляньте на квартирну чергу, на перерахунки пенсій, на борги за пайкові, речове і т.д.). А ви про якісь НОВІ додаткові зобов'язання цієї категорії мовите.
Про Контракт і овсі не буду нагадувати)) В ньому все визначено хто і що і коли повинен. Ну дійсно -- навіщо вигадувати свої хатєлки?