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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 973997409741974297439744>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:20

  Wirująświatła написав:Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк.


Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:21

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Зара потехеньку йде трансформація суспільства та держави...
это не трансформация.

Деградація,гібрід, асиміляція
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:21

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Зара потехеньку йде трансформація суспільства та держави...
это не трансформация.

Залишилося спитати - а що?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:22

  sens написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Зара потехеньку йде трансформація суспільства та держави...
это не трансформация.

Деградація,гібрід, асиміляція

Трансформація — зміна, перетворювання виду, форми, істотних властивостей чого-небудь. Трансформувати — перетворювати, змінювати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:22

  fler написав:
  Wirująświatła написав:Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк.


Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.

Підтримую ВСІХ мобілізувати. Не буде жодних бусифівкацій і відео.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Підтримую ВСІХ мобілізувати. Не буде жодних бусифівкацій і відео.
Мобилизовать всех, кто сидит целыми днями на форумах.))
До 50 оружие им в руки, после 50 лопату и рыть окопы))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:27

Бронювання

В Одесі підрядна фірма яка обслуговує Київстар,Tenet,лайфселл отримала можливість бронювати своїх співробітників після листа від мобільного оператора до Мінцифри. ЗП менше 35000 на особу.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:28

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Підтримую ВСІХ мобілізувати. Не буде жодних бусифівкацій і відео.
Мобилизовать всех, кто сидит целыми днями на форумах.))
До 50 оружие им в руки, после 50 лопату и рыть окопы))
А як тоді економічний фронт?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:28

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Підтримую ВСІХ мобілізувати. Не буде жодних бусифівкацій і відео.
Мобилизовать всех, кто сидит целыми днями на форумах.))
До 50 оружие им в руки, после 50 лопату и рыть окопы))

Підтримую, особливо хто живе на території РФ за твердженням пупкіна
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:28

  fler написав:
  Wirująświatła написав:Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк.


Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.

Так вони й так перші в списку.
Навіть без вашої хатєлки.
Але в своїй черзі.
І ніхто їх не бусифікує на відміну від аля вашого чоловіка -- потенційного солдата-сержанта.
В частину їх не везуть з супроводом, щоб не втекли.

Поки. Поки проблема саме в таких, як ваш чоловік.
Виховуйте його, будь ласка, в своїй патріотичній манері.
А ви чомусь до інших зазіхаєте))

Через два місяці підготовки він буде мати військову підготовку.
Не перейматися цим.
Може десь в британіях.. Відмінно підготують.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 08 вер, 2024 09:31, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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