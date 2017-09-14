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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:20
Wirująświatła написав:
Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк
.
Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:21
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Зара потехеньку йде трансформація суспільства та держави...
это не трансформация.
Деградація,гібрід, асиміляція
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:21
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Зара потехеньку йде трансформація суспільства та держави...
это не трансформация.
Залишилося спитати - а що?
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:22
sens написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Зара потехеньку йде трансформація суспільства та держави...
это не трансформация.
Деградація,гібрід, асиміляція
Трансформація — зміна, перетворювання виду, форми, істотних властивостей чого-небудь. Трансформувати — перетворювати, змінювати.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:22
fler написав: Wirująświatła написав:
Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк
.
Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.
Підтримую ВСІХ мобілізувати. Не буде жодних бусифівкацій і відео.
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sens
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:26
sens написав:
Підтримую ВСІХ мобілізувати. Не буде жодних бусифівкацій і відео.
Мобилизовать всех, кто сидит целыми днями на форумах.))
До 50 оружие им в руки, после 50 лопату и рыть окопы))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:27
В Одесі підрядна фірма яка обслуговує Київстар,Tenet,лайфселл отримала можливість бронювати своїх співробітників після листа від мобільного оператора до Мінцифри. ЗП менше 35000 на особу.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:28
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Підтримую ВСІХ мобілізувати. Не буде жодних бусифівкацій і відео.
Мобилизовать всех, кто сидит целыми днями на форумах.))
До 50 оружие им в руки, после 50 лопату и рыть окопы))
А як тоді економічний фронт?
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Investor_K
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:28
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Підтримую ВСІХ мобілізувати. Не буде жодних бусифівкацій і відео.
Мобилизовать всех, кто сидит целыми днями на форумах.))
До 50 оружие им в руки, после 50 лопату и рыть окопы))
Підтримую, особливо хто живе на території РФ за твердженням пупкіна
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:28
fler написав: Wirująświatła написав:
Изначально давным давно я говорил кто получил что то от государства (квартиры, пенсию в 45, высшее образование) должны быть первыми в списке тцк
.
Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.
Так вони й так перші в списку.
Навіть без вашої хатєлки.
Але в своїй черзі.
І ніхто їх не бусифікує на відміну від аля вашого чоловіка -- потенційного солдата-сержанта.
В частину їх не везуть з супроводом, щоб не втекли.
Поки. Поки проблема саме в таких, як ваш чоловік.
Виховуйте його, будь ласка, в своїй патріотичній манері.
А ви чомусь до інших зазіхаєте))
Через два місяці підготовки він буде мати військову підготовку.
Не перейматися цим.
Може десь в британіях.. Відмінно підготують.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 08 вер, 2024 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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