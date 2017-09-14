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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97409741974297439744>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:А як тоді економічний фронт?
Экономикой правильно занимаются люди из власти и их помощники))
Др. нахлебников и обсуждаловиков надо забирать в ТЦК)) Зайти в офис финансов и забрать сервиры с адресами кто сидит и обсуждает власть.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:А як тоді економічний фронт?
Экономикой правильно занимаются люди из власти и их помощники))
Др. нахлебников и обсуждаловиков надо забирать в ТЦК)) Зайти в офис финансов и забрать сервиры с адресами кто сидит и обсуждает власть.((

ЛАД сподіваюся зрозумів що міграція таке , від вас бажано почути без сарказму що таке економічний фронт ,навіть своїми словами.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:33

  detroytred написав:Ще раз нагадую -- держава досі не розрахувалась з пенсами-силовиками за минулу роботу (гляньте на квартирну чергу, на перерахунки пенсій, на борги за пайкові, речове і т.д.). А ви про якісь НОВІ додаткові зобов'язання цієї категорії мовите.
я говорил про тех с кем рассчитались. Тем хуже для государства, не выполнение своих обязательств чревато тем же самым со стороны её граждан.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:37

  Ukrainian написав: Так яка користь тобі з тої інформації буде ?
Я тебе запитав ти в ЗСУ чи ухилянт ? Замість відповіді тебе раптово почав цікавити мій паспорт. :lol:


і знову брехня замість твоєї відповіді. ти питав, цитую "ухиляюся від служби"
на що я резонно тебе попросив надати відповідь що це таке згідно закону України.
і ти замість того щоб надати відповідь почав вигадувати своє бачення цього придуманого тобою висліву.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 08 вер, 2024 09:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:37

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ще раз нагадую -- держава досі не розрахувалась з пенсами-силовиками за минулу роботу (гляньте на квартирну чергу, на перерахунки пенсій, на борги за пайкові, речове і т.д.). А ви про якісь НОВІ додаткові зобов'язання цієї категорії мовите.
я про тех с кем рассчитались.

Добре.
Але питання звідки оці ДОДАТКОВІ вимоги до цих військовозобов'язаних залишається.

Бо як криво-косо держава виконувала свої зобов'язання перед цивільним пересічним, то так само криво-косо й перед отим силовиком.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:43

  detroytred написав:звідки оці ДОДАТКОВІ вимоги до цих військовозобов'язаних
это мои хотелки, я как художник вижу справедливость так.

кейс был предельно чёткий, условный долярчик не получивший от государства кроме 9 классов ничего и военный/силовик/чиновник получивший квартиру, пенсию в 45 и другие плюшки. По известной бумажке их обязательства равны потому что в контракте чётко написано что "руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий перед увольнением получивший премию 40 миллионов гривен никому ничего не должен". Это и есть та несправедливость о которой я тут 2 года пишу. Народ это видит и защищать такую систему не хочет. Была бы справедливость у тцк были бы очереди желающих защитить Родину которая дала гражданину всё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:46

  Ukrainian написав:Україна буде виробляти власну зброю на підземних заводах. Окрім міркувань безпеки, одна з причин такого рішення – затримки постачання військової допомоги.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі в Італії. Він також запропонував італійському бізнесу співпрацю в сфері обронпрома.

"Ми будуємо підземні об'єкти для виробництва зброї, щоби українські солдати могли захистити себе, навіть коли поставки від наших партнерів затримуються", – сказав голова держави.

Президент зазначив, що італійський бізнес може зацікавити співпраця з Україною – насамперед в оборонному виробництві, але також у машинобудуванні, енергетиці, аерокосмічній та ІТ-галузі.


шо он токо не заявлял. и весна прийде саджати будемо. і геть кумовство. і розпродам всі президенські літаки один залишу. і що геть кортежі. якщо вас так цікавить - на ютубі є відосікі з усіма його казакалками.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:46

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо як криво-косо держава виконувала свої зобов'язання перед цивільним пересічним, то так само криво-косо й перед отим силовиком.
это мои хотелки, я как художник вижу справедливость так.

кейс был предельно чёткий, условный долярчик не получивший от государства кроме 9 классов ничего и военный/силовик/чиновник получивший квартиру, пенсию в 45 и другие плюшки. По известной бумажке их обязательства равны потому что в контракте чётко написано что "руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий перед увольнением получивший премию 40 миллионов гривен никому ничего не должен". Это и есть та несправедливость о которой я тут 2 года пишу.

Ми не американці,у нас немає поправок,є конституція на паузі і ручні журналісти-викривачі
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:48

  sens написав:Хто такий? Я лише суддю у Шевченківському суді з таким прізвищем знаю

Всех знать не возможно )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:50

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину.


ЛАД, ну Вы ж вроде умный человек, о какой экстрадиции речь? Может Вы не сталкивались - рассказываю - экстрадируют только преступников, после вынесения приговора национальным судом и обращения в Интерпол, под конвоем, и это единичные случаи. Нелегалов не экстрадируют, а депортируют, технически ранее это делалось следующим образом - проверяли что человек не буйный, объясняли что иначе тюрьма, покупали билет на самолет до Киева и провожали до борта передавали экипажу под роспись, еще до прихода основных пассажиров, те сажали клиента и далее обычный перелет но без бухла. Сейчас это невозможно. Ну куда они с Германии их депортируют - в Польшу? На территории Польши действуют польские законы, им пофиг решения бундестага.

Ну ладно, пусть депортируют, я не против. :)
Только не в Польшу, а в Украину. :)
Да я понимаю, что этого не будет. Просто надоел хантер со своими просьбами "закона от зели" о разрешении ТЦК бить его.


Чому не буде? 🤔

От яка мотивація у німців утримувати трутнів, зрадників і т.п.?
Дешева і слухняна раб.сила або багатенькі споживачі німец.товарів -- то ще має якийсь сенс. А решта? 🤔

Крім того -- наближення фронту до Польші теж не мало би бути радісною новиною для нати.
На поч.22р приймали всіх. Рятували від окупації. Але нині окупація повільна і керована. Рятувати не треба...

ХХІст.
Я певен, що всі потрібні дані вони мають у зручному табличному вигляді на компах.

І знайти та вивезти всіх зайвих -- просто.
Завели в поїзди, закрили на замок, наказали владою ЄС полякам не втручатись -- і тутуту в Україну.
Bobua
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