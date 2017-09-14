|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:51
Wirująświatła написав: detroytred написав:
звідки оці ДОДАТКОВІ вимоги до цих військовозобов'язаних
это мои хотелки, я как художник вижу справедливость так.
кейс был предельно чёткий, условный долярчик не получивший от государства кроме 9 классов ничего и военный/силовик/чиновник получивший квартиру, пенсию в 45 и другие плюшки. По известной бумажке их обязательства равны потому что в контракте чётко написано что "руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий перед увольнением получивший премию 40 миллионов гривен никому ничего не должен". Это и есть та несправедливость о которой я тут 2 года пишу. Народ это видит и защищать такую систему не хочет. Была бы справедливость у тцк были бы очереди желающих защитить Родину которая дала гражданину всё.
Да нііііт же.
От якби силовик отримав за просто так оте, а долярчик не отримав, і тепер вони рівні, то тоді б була несправедливість.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30109
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:52
sens написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Бо як криво-косо держава виконувала свої зобов'язання перед цивільним пересічним, то так само криво-косо й перед отим силовиком.
это мои хотелки, я как художник вижу справедливость так.
кейс был предельно чёткий, условный долярчик не получивший от государства кроме 9 классов ничего и военный/силовик/чиновник получивший квартиру, пенсию в 45 и другие плюшки. По известной бумажке их обязательства равны потому что в контракте чётко написано что "руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий перед увольнением получивший премию 40 миллионов гривен никому ничего не должен". Это и есть та несправедливость о которой я тут 2 года пишу.
Ми не американці,у нас немає поправок,є конституція на паузі і ручні журналісти-викривачі
Такие знания по судьям и полное непонимание американской системы. Вас как и меня должно было зацепить это сообщение от человека знающего что такое KPI, проходившего детектор лжи для работы с персоналом в 10-15тыс.человек.... обычно такие люди четко секут что в контрактах наемному топ менеджеру прописывают % от прибыли компании по окончанию года. Таким образом вы как знающий судью Шевченковского скорее должны объяснять что в премии 40млн. нет ничего постыдного, а вот в увольнении человека получающего эту премию в угоду вечно коррумпированному главе вечно убыточного Энергоатома есть, это не хорошо, отрицательная селекция так сказать )
Востаннє редагувалось stm
в Нед 08 вер, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5096
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:53
stm написав: sens написав:
Хто такий? Я лише суддю у Шевченківському суді з таким прізвищем знаю
Всех знать не возможно )
Посилання на відому особу,тим паче без посилання,тому не зрозуміло чим вона на фінансовому форумі відома? Я колись дивився Що?Де?Коли? І після мені було цікаво читати про земляків Бориса Бурду та Анатолія Вассермана. Можливо вони вам не відомі також,проте можете пошукати в Гугл тв програму на яку я вказав посилання і вам буде зрозуміло.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17645
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 942 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:54
detroytred написав: fler написав:
Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.
Так вони й так перші в списку.
Але в своїй черзі.
Перші в списку, але за 10 років війни не дійшли до фронту, сидять на форумі, пояснюють "трактористам" і "сантехнікам" як треба воювати
Якась магічна черга у них.
detroytred написав:
Поки проблема саме в таких, як ваш чоловік.
А ви чомусь до інших зазіхаєте))
Яка проблема з моїм чоловіком? Працює на підприємстві сфери МО, донатить з кожної зарплати. Які у вас зазіхання до нього?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5244
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:55
stm написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Бо як криво-косо держава виконувала свої зобов'язання перед цивільним пересічним, то так само криво-косо й перед отим силовиком.
это мои хотелки, я как художник вижу справедливость так.
кейс был предельно чёткий, условный долярчик не получивший от государства кроме 9 классов ничего и военный/силовик/чиновник получивший квартиру, пенсию в 45 и другие плюшки. По известной бумажке их обязательства равны потому что в контракте чётко написано что "руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий перед увольнением получивший премию 40 миллионов гривен никому ничего не должен". Это и есть та несправедливость о которой я тут 2 года пишу.
Ми не американці,у нас немає поправок,є конституція на паузі і ручні журналісти-викривачі
Такие знания по судьям и полное непонимание американской системы. Вас как и меня должно было зацепить это сообщение от человека знающего что такое KPI, проходившего детектор лжи для работы с персоналом в 10-15тыс.человек.... обычно такие люди четко секут что в контрактах наемному топ менеджеру прописывают % от прибыли компании по окончанию года. Таким образом вы как знающий судью Шевченковского скорее должны объяснять что в премии 40млн. нет ничего постыдного, а вот в увольнении человека получающего эту премию в угоду вечно коррумпированному главе вечно убыточного Энергоатома есть, это не хорошо, отрицательная селекция так сказать )[/quote]
Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17645
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 942 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:58
fler написав: detroytred написав: fler написав:
Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.
Так вони й так перші в списку.
Але в своїй черзі.
Перші в списку, але за 10 років війни не дійшли до фронту, сидять на форумі, пояснюють "трактористам" і "сантехнікам" як треба воювати
Якась магічна черга у них.
detroytred написав:
Поки проблема саме в таких, як ваш чоловік.
А ви чомусь до інших зазіхаєте))
Яка проблема з моїм чоловіком? Працює на підприємстві сфери МО, донатить з кожної зарплати. Які у вас зазіхання до нього?
Яка різниця де працює і скільки донатить ? Питання мабуть в несправедливому розподілу на сорти ресурсу,умовно ваш чоловік отримав бронювання і став вищим сортом? Авжеж ні. А чому ? Подумайте.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17645
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 942 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:58
sens написав:
Міграція населення — складний суспільний процес, що впливає на різні сторони соціально-економічного життя людства[3]. Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти. Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів — міграційне сальдо (чиста міграція) — безпосередньо впливає на кількість населення країни
ЛАД прав. иммигранты это те кто приехали в нашу страну а не те кто внутри страны переезжают с места на место. там должно быть написано "поселилися" вместо "переселились".
если люди просто ездят из Киева во Львов они на миграционное сальдо никак не могут влиять.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:59
tester7336 написав: sens написав:
Міграція населення — складний суспільний процес, що впливає на різні сторони соціально-економічного життя людства[3]. Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти. Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів — міграційне сальдо (чиста міграція) — безпосередньо впливає на кількість населення країни
ЛАД прав. иммигранты это те кто приехали в нашу страну а не те кто внутри страны переезжают с места на место. там должно быть написано "поселилися" вместо "переселились".
если люди просто ездят из Киева во Львов они на миграционное сальдо никак не могут влиять.
ЛАД прав, читайте посилання.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17645
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 942 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:59
detroytred написав:
Да нііііт же.
От якби силовик отримав за просто так оте, а долярчик не отримав, і тепер вони рівні, то тоді б була несправедливість.
хорошо почему силовик получает квартиру а учитель пения нет?. То же и про премии, зарплаты чиновников по 100 тыс, мы такие богатые? очевидно что силовик/чиновник получает от государства больше, с чего вдруг его обязательства по обороне с учителем пения равны? То что депутаты так решили это не Закон Божий. Депутатам за что заплатят, за то и проголосуют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 08 вер, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 24762
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2409 раз.
- Подякували: 3368 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 08 вер, 2024 10:00
sens написав:
Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда
Из чего следует что ни Виталий, ни Вы не сечете в американской системе ))) бывает ) давайте вместе посмотрим на баланс Энергоатома? Там прибыль/убыток по годам? Менеджер Энергоатома премии получает?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5096
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|65455
|
|
|1493
|226857
|
|
|6076
|714635
|
|