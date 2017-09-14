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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9741974297439744>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:51

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:звідки оці ДОДАТКОВІ вимоги до цих військовозобов'язаних
это мои хотелки, я как художник вижу справедливость так.

кейс был предельно чёткий, условный долярчик не получивший от государства кроме 9 классов ничего и военный/силовик/чиновник получивший квартиру, пенсию в 45 и другие плюшки. По известной бумажке их обязательства равны потому что в контракте чётко написано что "руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий перед увольнением получивший премию 40 миллионов гривен никому ничего не должен". Это и есть та несправедливость о которой я тут 2 года пишу. Народ это видит и защищать такую систему не хочет. Была бы справедливость у тцк были бы очереди желающих защитить Родину которая дала гражданину всё.

Да нііііт же.
От якби силовик отримав за просто так оте, а долярчик не отримав, і тепер вони рівні, то тоді б була несправедливість.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:52

  sens написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо як криво-косо держава виконувала свої зобов'язання перед цивільним пересічним, то так само криво-косо й перед отим силовиком.
это мои хотелки, я как художник вижу справедливость так.

кейс был предельно чёткий, условный долярчик не получивший от государства кроме 9 классов ничего и военный/силовик/чиновник получивший квартиру, пенсию в 45 и другие плюшки. По известной бумажке их обязательства равны потому что в контракте чётко написано что "руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий перед увольнением получивший премию 40 миллионов гривен никому ничего не должен". Это и есть та несправедливость о которой я тут 2 года пишу.

Ми не американці,у нас немає поправок,є конституція на паузі і ручні журналісти-викривачі

Такие знания по судьям и полное непонимание американской системы. Вас как и меня должно было зацепить это сообщение от человека знающего что такое KPI, проходившего детектор лжи для работы с персоналом в 10-15тыс.человек.... обычно такие люди четко секут что в контрактах наемному топ менеджеру прописывают % от прибыли компании по окончанию года. Таким образом вы как знающий судью Шевченковского скорее должны объяснять что в премии 40млн. нет ничего постыдного, а вот в увольнении человека получающего эту премию в угоду вечно коррумпированному главе вечно убыточного Энергоатома есть, это не хорошо, отрицательная селекция так сказать )
Востаннє редагувалось stm в Нед 08 вер, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:53

  stm написав:
  sens написав:Хто такий? Я лише суддю у Шевченківському суді з таким прізвищем знаю

Всех знать не возможно )

Посилання на відому особу,тим паче без посилання,тому не зрозуміло чим вона на фінансовому форумі відома? Я колись дивився Що?Де?Коли? І після мені було цікаво читати про земляків Бориса Бурду та Анатолія Вассермана. Можливо вони вам не відомі також,проте можете пошукати в Гугл тв програму на яку я вказав посилання і вам буде зрозуміло.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:54

  detroytred написав:
  fler написав:Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.

Так вони й так перші в списку.
Але в своїй черзі.

Перші в списку, але за 10 років війни не дійшли до фронту, сидять на форумі, пояснюють "трактористам" і "сантехнікам" як треба воювати :D Якась магічна черга у них.

  detroytred написав: Поки проблема саме в таких, як ваш чоловік.
А ви чомусь до інших зазіхаєте))

Яка проблема з моїм чоловіком? Працює на підприємстві сфери МО, донатить з кожної зарплати. Які у вас зазіхання до нього?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:55

  stm написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо як криво-косо держава виконувала свої зобов'язання перед цивільним пересічним, то так само криво-косо й перед отим силовиком.
это мои хотелки, я как художник вижу справедливость так.

кейс был предельно чёткий, условный долярчик не получивший от государства кроме 9 классов ничего и военный/силовик/чиновник получивший квартиру, пенсию в 45 и другие плюшки. По известной бумажке их обязательства равны потому что в контракте чётко написано что "руководитель "Укрэнерго" Кудрицкий перед увольнением получивший премию 40 миллионов гривен никому ничего не должен". Это и есть та несправедливость о которой я тут 2 года пишу.

Ми не американці,у нас немає поправок,є конституція на паузі і ручні журналісти-викривачі

Такие знания по судьям и полное непонимание американской системы. Вас как и меня должно было зацепить это сообщение от человека знающего что такое KPI, проходившего детектор лжи для работы с персоналом в 10-15тыс.человек.... обычно такие люди четко секут что в контрактах наемному топ менеджеру прописывают % от прибыли компании по окончанию года. Таким образом вы как знающий судью Шевченковского скорее должны объяснять что в премии 40млн. нет ничего постыдного, а вот в увольнении человека получающего эту премию в угоду вечно коррумпированному главе вечно убыточного Энергоатома есть, это не хорошо, отрицательная селекция так сказать )[/quote]
Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:58

  fler написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.

Так вони й так перші в списку.
Але в своїй черзі.

Перші в списку, але за 10 років війни не дійшли до фронту, сидять на форумі, пояснюють "трактористам" і "сантехнікам" як треба воювати :D Якась магічна черга у них.

  detroytred написав: Поки проблема саме в таких, як ваш чоловік.
А ви чомусь до інших зазіхаєте))

Яка проблема з моїм чоловіком? Працює на підприємстві сфери МО, донатить з кожної зарплати. Які у вас зазіхання до нього?

Яка різниця де працює і скільки донатить ? Питання мабуть в несправедливому розподілу на сорти ресурсу,умовно ваш чоловік отримав бронювання і став вищим сортом? Авжеж ні. А чому ? Подумайте.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:58

  sens написав:Міграція населення — складний суспільний процес, що впливає на різні сторони соціально-економічного життя людства[3]. Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти. Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів — міграційне сальдо (чиста міграція) — безпосередньо впливає на кількість населення країни


ЛАД прав. иммигранты это те кто приехали в нашу страну а не те кто внутри страны переезжают с места на место. там должно быть написано "поселилися" вместо "переселились".
если люди просто ездят из Киева во Львов они на миграционное сальдо никак не могут влиять.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:59

  tester7336 написав:
  sens написав:Міграція населення — складний суспільний процес, що впливає на різні сторони соціально-економічного життя людства[3]. Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти. Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів — міграційне сальдо (чиста міграція) — безпосередньо впливає на кількість населення країни


ЛАД прав. иммигранты это те кто приехали в нашу страну а не те кто внутри страны переезжают с места на место. там должно быть написано "поселилися" вместо "переселились".
если люди просто ездят из Киева во Львов они на миграционное сальдо никак не могут влиять.

ЛАД прав, читайте посилання.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:59

  detroytred написав:Да нііііт же.
От якби силовик отримав за просто так оте, а долярчик не отримав, і тепер вони рівні, то тоді б була несправедливість.
хорошо почему силовик получает квартиру а учитель пения нет?. То же и про премии, зарплаты чиновников по 100 тыс, мы такие богатые? очевидно что силовик/чиновник получает от государства больше, с чего вдруг его обязательства по обороне с учителем пения равны? То что депутаты так решили это не Закон Божий. Депутатам за что заплатят, за то и проголосуют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:00

  sens написав:Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда

Из чего следует что ни Виталий, ни Вы не сечете в американской системе ))) бывает ) давайте вместе посмотрим на баланс Энергоатома? Там прибыль/убыток по годам? Менеджер Энергоатома премии получает?
stm
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