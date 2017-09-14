RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9741974297439744

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:00

Тестер

Вчора дивився відео від бігус. КМУ постанова забороняє виконувати пряму статтю КСУ. Неперевершено. Лад правий
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17645
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:02

  fler написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.

Так вони й так перші в списку.
Але в своїй черзі.

Перші в списку, але за 10 років війни не дійшли до фронту, сидять на форумі, пояснюють "трактористам" і "сантехнікам" як треба воювати :D Якась магічна черга у них.

  detroytred написав: Поки проблема саме в таких, як ваш чоловік.
А ви чомусь до інших зазіхаєте))

Яка проблема з моїм чоловіком? Працює на підприємстві сфери МО, донатить з кожної зарплати. Які у вас зазіхання до нього?

Не підмінюйте.
Не не дійшли до фронту, а черга до не всіх з них дійшла.
І не прибріхуйте -- ніхто трактористам, як треба воювати, не пояснює. Або надайте факти цього.

Проблема не з вашим чоловіком, а з вами. Отака патріотка співає іншим, а до свого чоловіка доспіватися не може. І він, коли на фронті катастрофічно не вистачає солдат-сержантів, працює собі на підприємстві.
Виховуйте його. А не інших. З свого почніть.
Про це мова.
detroytred
 
Повідомлень: 30109
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:02

  stm написав:
  sens написав:Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда

Из чего следует что ни Виталий, ни Вы не сечете в американской системе ))) бывает ) давайте вместе посмотрим на баланс Энергоатома? Там прибыль/убыток по годам? Менеджер Энергоатома премии получает?

(предупреждаю сенса) stm - коварная женщина, её даже хотаб боится. Значит что то знает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:05

  serg1974 написав:Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?
Напротив, у Украины был безвиз, в отличии от рашки.


безвиз это фигня. на возможности уехать не влияет.
а вот то что дают кров и еду пока аклиматизируешся - вот это и есть возможность.
плюс курсы языка бесплатные. и опять же тебя кормят, поят и угол дают пока ты его учишь. плюс лайт условия асимиляции. раньше в Германии нужно было 15 лет прожить-проработать что бы стать гражданином. сейчас для украинцев сколько не подскажите?
так что не нужно сравнивать возможности тогда и сейчас.
сейчас открылось окно для относительно легкого переезда.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 08 вер, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
Повідомлень: 218
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:06

  stm написав:
  sens написав:Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда

Из чего следует что ни Виталий, ни Вы не сечете в американской системе ))) бывает ) давайте вместе посмотрим на баланс Энергоатома? Там прибыль/убыток по годам? Менеджер Энергоатома премии получает?

Ви можете скласти позов і сплатити судовий збір і зробити крок. Можливо ви там і працюєте і отримуєте трохи менше і вас це чіпляє . Хтось третій рік сидить на оренді,хтось в СІЗО...
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17645
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:08

  tester7336 написав:
  serg1974 написав:Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?
Напротив, у Украины был безвиз, в отличии от рашки.


безвиз это фигня. на возможности уехать не влияет.
Во, хоть кто-то понимает
а вот то что дают кров и еду пока аклиматизируешся - вот это и есть возможность.
плюс курсы языка бесплатные. и опять же тебя кормят, поят и угол дают пока ты его учишь. плюс лайт условия асимиляции.
сейчас открылось окно для относительно легкого переезда.
Во, хоть кто-то понимает
M-Audio
 
Повідомлень: 3118
З нами з: 23.03.11
Подякував: 588 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:09

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:..........
хіба місце проживання визначає власність?
власніть це те коли ти розпоряджаєшся майном що тобі належить.
коли ви останній раз розпоряджалися майном України?
може тоді коли приходили до загороджених водойм де вас гнали охоронці?
чи може ви вигравали судові процеси у можновладців?
ніхріна нам не належить окрім наших кайданів.

ЗІ
вам також здоров’я, але ці рожеві окуляри я скинув ще в 2004 році.

Вы проповедуете коммунизм. :)

Вот именно.
Я вообще в шоке, что в настоящее время втирается про родину,имущество какое-то, типу ти тут заробляв а зараз такий поганий.
Граждане коммунисты, сейчас каждый друг другу продаёт время и услуги, за которые ему платят по рынку. Сейчас глобализация и каждый человек может жить, где ему выгоднее, а не из чувства патриотизма
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3300
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:10

  Wirująświatła написав:Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда

Из чего следует что ни Виталий, ни Вы не сечете в американской системе ))) бывает ) давайте вместе посмотрим на баланс Энергоатома? Там прибыль/убыток по годам? Менеджер Энергоатома премии получает?[/quote]
(предупреждаю сенса) stm - коварная женщина, её даже хотаб боится. Значит что то знает.[/quote]
В чому полягає сутність таких тверджень? Якщо є чим поділитися, будемо разом читати , завжди є час для аналізу матеріалів справи. Іноді і Нотав вірно викладає думку. Іноді забагато емоцій. Ми ж не ШІ.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17645
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:10

  tester7336 написав:
  serg1974 написав:Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?
Напротив, у Украины был безвиз, в отличии от рашки.


безвиз это фигня. на возможности уехать не влияет.
а вот то что дают кров и еду пока аклиматизируешся - вот это и есть возможность.
плюс курсы языка бесплатные. и опять же тебя кормят, поят и угол дают пока ты его учишь. плюс лайт условия асимиляции. раньше в Германии нужно было 15 лет прожить-проработать что бы стать гражданином. сейчас для украинцев сколько не подскажите?
так что не нужно сравнивать возможности тогда и сейчас.
сейчас открылось окно для относительно легкого переезда.



Не учёл плюшки в Германии, соглашаюсь. Это вообще наглое воровство трудового ресурса. Ровно как в карикатурах когла главный герой находится в неудобном положении то соседи его «используют».
serg1974
 
Повідомлень: 867
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9741974297439744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65455
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226857
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 714635
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6790)
08.09.2024 09:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.