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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:00
Вчора дивився відео від бігус. КМУ постанова забороняє виконувати пряму статтю КСУ. Неперевершено. Лад правий
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sens
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:02
fler написав: detroytred написав: fler написав:
Підтримую з поправкою, що ці люди з військової сфери (умовні Детройти), а також відсотків 10-15 з поліції і іже з ними структур, тобто всі вони мають належну військову підготовку.
Так вони й так перші в списку.
Але в своїй черзі.
Перші в списку, але за 10 років війни не дійшли до фронту, сидять на форумі, пояснюють "трактористам" і "сантехнікам" як треба воювати
Якась магічна черга у них.
detroytred написав:
Поки проблема саме в таких, як ваш чоловік.
А ви чомусь до інших зазіхаєте))
Яка проблема з моїм чоловіком? Працює на підприємстві сфери МО, донатить з кожної зарплати. Які у вас зазіхання до нього?
Не підмінюйте.
Не не дійшли до фронту, а черга до не всіх з них дійшла.
І не прибріхуйте -- ніхто трактористам, як треба воювати, не пояснює. Або надайте факти цього.
Проблема не з вашим чоловіком, а з вами. Отака патріотка співає іншим, а до свого чоловіка доспіватися не може. І він, коли на фронті катастрофічно не вистачає солдат-сержантів, працює собі на підприємстві.
Виховуйте його. А не інших. З свого почніть.
Про це мова.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:02
stm написав: sens написав:
Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда
Из чего следует что ни Виталий, ни Вы не сечете в американской системе ))) бывает ) давайте вместе посмотрим на баланс Энергоатома? Там прибыль/убыток по годам? Менеджер Энергоатома премии получает?
(предупреждаю сенса) stm - коварная женщина, её даже хотаб боится. Значит что то знает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 08 вер, 2024 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:05
serg1974 написав:
Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?
Напротив, у Украины был безвиз, в отличии от рашки.
безвиз это фигня. на возможности уехать не влияет.
а вот то что дают кров и еду пока аклиматизируешся - вот это и есть возможность.
плюс курсы языка бесплатные. и опять же тебя кормят, поят и угол дают пока ты его учишь. плюс лайт условия асимиляции. раньше в Германии нужно было 15 лет прожить-проработать что бы стать гражданином. сейчас для украинцев сколько не подскажите?
так что не нужно сравнивать возможности тогда и сейчас.
сейчас открылось окно для относительно легкого переезда.
Востаннє редагувалось tester7336
в Нед 08 вер, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:06
stm написав: sens написав:
Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда
Из чего следует что ни Виталий, ни Вы не сечете в американской системе ))) бывает ) давайте вместе посмотрим на баланс Энергоатома? Там прибыль/убыток по годам? Менеджер Энергоатома премии получает?
Ви можете скласти позов і сплатити судовий збір і зробити крок. Можливо ви там і працюєте і отримуєте трохи менше і вас це чіпляє . Хтось третій рік сидить на оренді,хтось в СІЗО...
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:08
tester7336 написав: serg1974 написав:
Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?
Напротив, у Украины был безвиз, в отличии от рашки.
безвиз это фигня. на возможности уехать не влияет.
Во, хоть кто-то понимает
а вот то что дают кров и еду пока аклиматизируешся - вот это и есть возможность.
плюс курсы языка бесплатные. и опять же тебя кормят, поят и угол дают пока ты его учишь. плюс лайт условия асимиляции.
сейчас открылось окно для относительно легкого переезда.
Во, хоть кто-то понимает
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:09
ЛАД написав: tester7336 написав:
..........
хіба місце проживання визначає власність?
власніть це те коли ти розпоряджаєшся майном що тобі належить.
коли ви останній раз розпоряджалися майном України?
може тоді коли приходили до загороджених водойм де вас гнали охоронці?
чи може ви вигравали судові процеси у можновладців?
ніхріна нам не належить окрім наших кайданів.
ЗІ
вам також здоров’я, але ці рожеві окуляри я скинув ще в 2004 році.
Вы проповедуете коммунизм.
Вот именно.
Я вообще в шоке, что в настоящее время втирается про родину,имущество какое-то, типу ти тут заробляв а зараз такий поганий.
Граждане коммунисты, сейчас каждый друг другу продаёт время и услуги, за которые ему платят по рынку. Сейчас глобализация и каждый человек может жить, где ему выгоднее, а не из чувства патриотизма
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:10
Wirująświatła написав:
Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда
Из чего следует что ни Виталий, ни Вы не сечете в американской системе ))) бывает ) давайте вместе посмотрим на баланс Энергоатома? Там прибыль/убыток по годам? Менеджер Энергоатома премии получает?[/quote]
(предупреждаю сенса) stm - коварная женщина, её даже хотаб боится. Значит что то знает.[/quote]
В чому полягає сутність таких тверджень? Якщо є чим поділитися, будемо разом читати , завжди є час для аналізу матеріалів справи. Іноді і Нотав вірно викладає думку. Іноді забагато емоцій. Ми ж не ШІ.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 10:10
tester7336 написав: serg1974 написав:
Появилось не возможность, а желание. Или у вас не было возможности до 2022 покинуть страну ?
Напротив, у Украины был безвиз, в отличии от рашки.
безвиз это фигня. на возможности уехать не влияет.
а вот то что дают кров и еду пока аклиматизируешся - вот это и есть возможность.
плюс курсы языка бесплатные. и опять же тебя кормят, поят и угол дают пока ты его учишь. плюс лайт условия асимиляции. раньше в Германии нужно было 15 лет прожить-проработать что бы стать гражданином. сейчас для украинцев сколько не подскажите?
так что не нужно сравнивать возможности тогда и сейчас.
сейчас открылось окно для относительно легкого переезда.
Не учёл плюшки в Германии, соглашаюсь. Это вообще наглое воровство трудового ресурса. Ровно как в карикатурах когла главный герой находится в неудобном положении то соседи его «используют».
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serg1974
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