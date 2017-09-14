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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97469747974897499750 ... 9752>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:24

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Але залишились - СИЛЬНІ...


залишились ті кому навіть такі умови переїзду це важко.
так що не льстіть собі хто тут залишився.

Ну не только.
Ещё и те, кто не может выехать по каким-то объективным причинам )начиная от прямого запрета до ...), те, кто просто не хочет уезжать из привычной среды, те, кто здесь жирует и понимает, что "там" так не удастся или удастся через много лет упорного труда, а жизнь штука короткая.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:28

  UA написав:............
До сортового закона про мобилизацию таких тем вообще не возникало. Совсем.
Во вражеском лагере, в рф таких тем в обществе нет.
Почему так?

1. Что "сортового" в законе о мобилизации?
2. В РФ сейчас пока что нет мобилизации. Когда была осенью 2022, была и тема, и довольно массовое бегство из страны.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:35

  UA написав:
  Hotab написав:UA



Во вражеском лагере, в рф таких тем в обществе нет.
Почему так?


Вже відповідали: бо поки що повно грошей, щоб просто тягнути на війну добровольців.
Я думаю ми дочекаємось і у них примусу. Зразу міф ваш оцей розвіється.

Они ж уже это пробовали. ЧМОБИКИ уже все естественно забыли.
Поняли ошибочность, свернули.
Такая фигня возможна была только в прошлые века и то с большими оговорками.
Сейчас это возможно исключительно в шизоидных тираниях с закрытием границ, убийством собственной экономики и колоссальной ненавистью населения к власти аж до разрушения государства.

Не уверен, что в КНДР "колоссальная ненависть населения к власти". Хотя и вряд ли настолько сильная демонстрируемая на публику любовь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:36

  Hotab написав:Во-2-х , театр не был запрещен для них. Просто не на всякие спектакли.
И не без ограничений.

В другом исследовании приматологи сравнивали предпочтения макак резусов (11 самцов и 23 самки), имевших возможность выбора типично мальчишеских (машины с колесами) и типично девичьих (мягкие плюшевые) игрушек. Самцы-резусы, подобно мальчикам, определенно предпочитали игрушки с колесами, самки же одинаково охотно играли с обоими типами игрушек. Поскольку обезьян этому никто не учил, ученые считают их выборбиологически обусловленным, но объяснить его не берутся (Hassettetal., 2008).


на вот книгу полистай там и про твои любимые военные училища есть
http://loveread.ec/read_book.php?id=46868&p=26
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:41

  UA написав:У Zе эмоциональный интеллект высокий.
сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:42

Wirująświatła

другом исследовании приматологи сравнивали предпочтения макак резусов (11 самцов и 23 самки), имевших возможность выбора типично мальчишеских (машины с колесами) и типично девичьих (мягкие плюшевые) игрушек. Самцы-резусы, подобно мальчикам, определенно предпочитали игрушки с колесами, самки же одинаково охотно играли с обоими типами игрушек. Поскольку обезьян этому никто не учил, ученые считают их выборбиологически обусловленным, но объяснить его не берутся (Hassettetal., 2008).


Мені знайоме це дослідження.
Віталя, тобі важко повідомити мені щось нове.
Але я залишу тобі можливість вважати себе розумнішим за інших, :mrgreen:

Меня в 2021 приглашали помочь частной школе,


А потім ти прокинувся , подумав «присниться ж така куйня», і пішов читати 300 тг каналів та інших генералів свр))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:48

Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Успіх
Вітаю!
Спинити. І запросто.
І спинять.
Тому користуйтесь, поки є час, хоч тою, що є.

Вірю/бачу!
Тому я - ЛОЖИВ/КЛАВ на тих, хто обмежує "свободу слова"!

А далі - все просто!

Бавтесь без мене, якщо вам правда НЕ ціКава!


п.с

Тут, на мій погляд, можна подвоїти потужну потужність!
Але, бачу, що більшість в цьому - НЕ зацікавлена!

Тому, і надалі буде процвітати "армійський дибілізм/арміська куєта"!
Нажаль!


І я - не засуджую тих, хто виїхав з України!
Але, якщо вони починають висвічувати в теплик псевдо-патріотизму!
Якщо вони хочуть, щоб калічились/помирали інші, а не вони/не їхні родичі!
Тоді наХуй таких псевдо-турбопатріотів!!!
Нехай горять вони в пеклі зі своїм бронюванням, якщо вони готові жертвувати українцями, які НЕ їхні родичі/близькі!!!


п.с.2.
Якщо забронювався, або просто "сидиш тихо"/не відсилаєш інших на фронт - то я таких - РОЗУМІЮ!!!
Немає бажання ризикувати своїм життям/, здоров'ям задля олігархів - це в норм!
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:58

Все ж просто, хіба не так?

  Denik написав:А по факту в 2024 буде 0.
В 2027 теж буде 0.
До 2030 рашка і нинішньому вигляді не доживе
Давайте так - рашка здохне/вмре/деградує до 2030року - 100500%!!!
А Україна?
До 2026року-?
Все буде ок?
А до 2030го?
Все буде ок -ок????
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:00

  Успіх написав:...........
Вірю/бачу!
Тому я - ЛОЖИВ/КЛАВ на тих, хто обмежує "свободу слова"!
А далі - все просто!
Бавтесь без мене, якщо вам правда НЕ ціКава!

п.с
Тут, на мій погляд, можна подвоїти потужну потужність!
Але, бачу, що більшість в цьому - НЕ зацікавлена!

Тому, і надалі буде процвітати "армійський дибілізм/арміська куєта"!
Нажаль!

Подходы со временем меняются. Чуть больше года назад меня здесь банили регулярно и неделя был не самый большой срок. :)

І я - не засуджую тих, хто виїхав з України!
Але, якщо вони починають висвічувати в теплик псевдо-патріотизму!
Якщо вони хочуть, щоб калічились/помирали інші, а не вони/не їхні родичі!
Тоді наХуй таких псевдо-турбопатріотів!!!
Нехай горять вони в пеклі зі своїм бронюванням, якщо вони готові жертвувати українцями, які НЕ їхні родичі/близькі!!!

п.с.2.
Якщо забронювався, або просто "сидиш тихо"/не відсилаєш інших на фронт - то я таких - РОЗУМІЮ!!!
Немає бажання ризикувати своїм життям/, здоров'ям задля олігархів - це в норм!

Але!!!
Але, якщо свій чоловік ховається під ліжком, а ти відсилаєш інших/чужих чоловіків на фронт - то ти найсмердючішша прокладка/найганебніша потвора найнижчої ланки повій! :mrgreen:

+++

Здоровья Вам и успехов!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:10

  flyman написав:............
холява, у вік вайберів та телеграмів, щоб спілкуватися не потрібно бути на тій самій території. Та й з руськомовними, ностальгуючими за СРСР ЛАДами щось не дуже хочеться навіть класти купу на тому самому гектарі.

flyman, при вашей трусости, вы на том гектаре в чистом поле и присесть побоитесь, будете оглядываться по сторонам. :)
Спрятались в своём схроне, сидите и не отсвечивайте.
ЛАД
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