залишились ті кому навіть такі умови переїзду це важко. так що не льстіть собі хто тут залишився.
Ну не только. Ещё и те, кто не может выехать по каким-то объективным причинам )начиная от прямого запрета до ...), те, кто просто не хочет уезжать из привычной среды, те, кто здесь жирует и понимает, что "там" так не удастся или удастся через много лет упорного труда, а жизнь штука короткая.
Во вражеском лагере, в рф таких тем в обществе нет. Почему так?
Вже відповідали: бо поки що повно грошей, щоб просто тягнути на війну добровольців. Я думаю ми дочекаємось і у них примусу. Зразу міф ваш оцей розвіється.
Они ж уже это пробовали. ЧМОБИКИ уже все естественно забыли. Поняли ошибочность, свернули. Такая фигня возможна была только в прошлые века и то с большими оговорками. Сейчас это возможно исключительно в шизоидных тираниях с закрытием границ, убийством собственной экономики и колоссальной ненавистью населения к власти аж до разрушения государства.
Не уверен, что в КНДР "колоссальная ненависть населения к власти". Хотя и вряд ли настолько сильная демонстрируемая на публику любовь.
Hotab написав:Во-2-х , театр не был запрещен для них. Просто не на всякие спектакли. И не без ограничений.
В другом исследовании приматологи сравнивали предпочтения макак резусов (11 самцов и 23 самки), имевших возможность выбора типично мальчишеских (машины с колесами) и типично девичьих (мягкие плюшевые) игрушек. Самцы-резусы, подобно мальчикам, определенно предпочитали игрушки с колесами, самки же одинаково охотно играли с обоими типами игрушек. Поскольку обезьян этому никто не учил, ученые считают их выборбиологически обусловленным, но объяснить его не берутся (Hassettetal., 2008).
сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 13:42, всього редагувалось 1 раз.
другом исследовании приматологи сравнивали предпочтения макак резусов (11 самцов и 23 самки), имевших возможность выбора типично мальчишеских (машины с колесами) и типично девичьих (мягкие плюшевые) игрушек. Самцы-резусы, подобно мальчикам, определенно предпочитали игрушки с колесами, самки же одинаково охотно играли с обоими типами игрушек. Поскольку обезьян этому никто не учил, ученые считают их выборбиологически обусловленным, но объяснить его не берутся (Hassettetal., 2008).
Мені знайоме це дослідження. Віталя, тобі важко повідомити мені щось нове. Але я залишу тобі можливість вважати себе розумнішим за інших,
Меня в 2021 приглашали помочь частной школе,
А потім ти прокинувся , подумав «присниться ж така куйня», і пішов читати 300 тг каналів та інших генералів свр))
detroytred написав:Успіх Вітаю! Спинити. І запросто. І спинять. Тому користуйтесь, поки є час, хоч тою, що є.
Вірю/бачу! Тому я - ЛОЖИВ/КЛАВ на тих, хто обмежує "свободу слова"!
А далі - все просто!
Бавтесь без мене, якщо вам правда НЕ ціКава!
п.с
Тут, на мій погляд, можна подвоїти потужну потужність! Але, бачу, що більшість в цьому - НЕ зацікавлена!
Тому, і надалі буде процвітати "армійський дибілізм/арміська куєта"! Нажаль!
І я - не засуджую тих, хто виїхав з України! Але, якщо вони починають висвічувати в теплик псевдо-патріотизму! Якщо вони хочуть, щоб калічились/помирали інші, а не вони/не їхні родичі! Тоді наХуй таких псевдо-турбопатріотів!!! Нехай горять вони в пеклі зі своїм бронюванням, якщо вони готові жертвувати українцями, які НЕ їхні родичі/близькі!!!
п.с.2. Якщо забронювався, або просто "сидиш тихо"/не відсилаєш інших на фронт - то я таких - РОЗУМІЮ!!! Немає бажання ризикувати своїм життям/, здоров'ям задля олігархів - це в норм!
Успіх написав:........... Вірю/бачу! Тому я - ЛОЖИВ/КЛАВ на тих, хто обмежує "свободу слова"! А далі - все просто! Бавтесь без мене, якщо вам правда НЕ ціКава!
п.с Тут, на мій погляд, можна подвоїти потужну потужність! Але, бачу, що більшість в цьому - НЕ зацікавлена!
Тому, і надалі буде процвітати "армійський дибілізм/арміська куєта"! Нажаль!
Подходы со временем меняются. Чуть больше года назад меня здесь банили регулярно и неделя был не самый большой срок.
І я - не засуджую тих, хто виїхав з України! Але, якщо вони починають висвічувати в теплик псевдо-патріотизму! Якщо вони хочуть, щоб калічились/помирали інші, а не вони/не їхні родичі! Тоді наХуй таких псевдо-турбопатріотів!!! Нехай горять вони в пеклі зі своїм бронюванням, якщо вони готові жертвувати українцями, які НЕ їхні родичі/близькі!!!
п.с.2. Якщо забронювався, або просто "сидиш тихо"/не відсилаєш інших на фронт - то я таких - РОЗУМІЮ!!! Немає бажання ризикувати своїм життям/, здоров'ям задля олігархів - це в норм!
Але!!! Але, якщо свій чоловік ховається під ліжком, а ти відсилаєш інших/чужих чоловіків на фронт - то ти найсмердючішша прокладка/найганебніша потвора найнижчої ланки повій!
flyman написав:............ холява, у вік вайберів та телеграмів, щоб спілкуватися не потрібно бути на тій самій території. Та й з руськомовними, ностальгуючими за СРСР ЛАДами щось не дуже хочеться навіть класти купу на тому самому гектарі.
flyman, при вашей трусости, вы на том гектаре в чистом поле и присесть побоитесь, будете оглядываться по сторонам. Спрятались в своём схроне, сидите и не отсвечивайте.