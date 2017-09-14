Вот что можно ожидать от прапоршика? Для него само слово "субъектность" - нечто непонятное. Какие могут быть аргументы? Главный - облаять оппонента (или того, кого он считает таковым). Словарный запас ограничивается лозунгами и "лайном". Благо его посты модераторы редактировать начали. "Лайна" стало поменьше.
detroytred написав:)) Спеціально для цього я і взяв їх, а також вказав на їх протилежність (Портнікова та Чаплига). Тобто на те, що "вхідні данні та метологічний підхід (функція перетворення) у них" абсолютно різні. Тим не менш висновки вони отримали однакові. Тому це може бути реальним.
обидва вчили діалектичний матеріалізм, а дані в них теж не з Сірісуса в одного та Альдебарана в іншого
Про це в проєкті OBOZ.TALK розповіла Вікторія Войціцька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги. "Ми в цю зиму входимо за умови, що не буде додаткових руйнувань та пошкоджень, з браком 4-5 гВт для того, щоб спокійно перейти зиму. Тому до графіків відключення електроенергії треба бути готовими", – пояснила вона.
Експертка впевнена, що треба бути готовими до тривалих відключень. Для цього кожна родина має оцінити ситуацію, зважаючи на умови в своєму житлі.
"Треба кожній родині провести інвентаризацію: що робити, що є в наявності, які дії треба приймати у випадку, якщо ви живете в багатоквартирному будинку на 15 поверсі, де теплопостачання здійснюється за рахунок обладнання, яке працює на електриці. Немає електроенергії, то це вже питання не тільки того, що вам доведеться пішки ходити на 15-й поверх, це ще питання того, чи буде можливість обігрівати ваше приміщення, де ви живете до належних температурних режимів. Чи шукати якісь інші варіанти", – каже вона.
Дефіцит в системі буде зберігатись, додає експерта. Щоб збільшити об'єм імпорту, Польща має отримати згоду від ЄС, щоб збільшити виробництво електроенергії на теплових електростанціях з використанням вугілля
https://patrioty.org.ua/ecomomic/treba-hotuvatys-eksperty-rozpovily-shcho-bude-z-vidkliuchenniam-elektroenerhii-vzymku-527492.html Честно говоря, раздражают такие сообщения. Які "інші варіанти" треба шукати? При длительном отсутствии эл-энергии проблемы будут не только "в багатоквартирному будинку на 15 поверсі", но и в домах более низкой этажности. Вероятно даже в 5-этажках. Как минимум, насосы, подающие гор. воду в системы централизованного отопления, работают на электричестве. Не будут работать насосы - не будет тепла. Переселяться в село? Или выезжать за кордон? К чему такие заявления? Чтобы потом не было упрёков к власти в том, что не предупредили? Как до сих пор здесь обвиняют Зеленского в том, что не предупредил о войне, - сбежать не успели. Предложите "варианты", а на сваливайте решение на население, которое не обладает ни необходимой информацией, ни соответствующими знаниями. А так население может разве что запастись одеялами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 08 вер, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.
Вся наша НУШ с совковой савченко - совершенно не профпригодна имхо. Менеджмент школ - неисправный махровый совок
ЛАД написав:1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину.
Такое примут только после оккупации Германии русскими.
не всьо так однозначно і сьгодні доUYA вже живуть в мюнхенах й сльозно ностальгують про свій рідний г.Коммунарск. Такий електорат.
Зашел случайно на днях в языковую школу. Пипец, сколько там сейчас наших мужиков. Доходит до того, что некоторые группы на интеграционных курсах на три четверти мужские от 20 до 40 лет. Через границу, похоже, прет такой поток мужчин призывного возраста, что мама не горюй.
Сили оборони України у серпні збільшили застосування FPV-дронів у зоні бойових дій на 25% порівняно з червнем. Про це під час доповіді повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, повідомляє Генштаб ЗСУ у п’ятницю, 6 вересня, передають Патріоти України.
ЛАД написав:...пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела.
...и в первый же день болезни закрыла двери квартиры на выход забрав себе ключи и гоняется за вами по квартире угрожая прострелить колени если не будете о ней заботится... В быту если от такой сбежишь то даже бабушки у подъезда не осудят, не так ли?
Про це в проєкті OBOZ.TALK розповіла Вікторія Войціцька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги. "Ми в цю зиму входимо за умови, що не буде додаткових руйнувань та пошкоджень, з браком 4-5 гВт для того, щоб спокійно перейти зиму. Тому до графіків відключення електроенергії треба бути готовими", – пояснила вона.
Експертка впевнена, що треба бути готовими до тривалих відключень. Для цього кожна родина має оцінити ситуацію, зважаючи на умови в своєму житлі.
"Треба кожній родині провести інвентаризацію: що робити, що є в наявності, які дії треба приймати у випадку, якщо ви живете в багатоквартирному будинку на 15 поверсі, де теплопостачання здійснюється за рахунок обладнання, яке працює на електриці. Немає електроенергії, то це вже питання не тільки того, що вам доведеться пішки ходити на 15-й поверх, це ще питання того, чи буде можливість обігрівати ваше приміщення, де ви живете до належних температурних режимів. Чи шукати якісь інші варіанти", – каже вона.
Дефіцит в системі буде зберігатись, додає експерта. Щоб збільшити об'єм імпорту, Польща має отримати згоду від ЄС, щоб збільшити виробництво електроенергії на теплових електростанціях з використанням вугілля
Переселяться в село? Или выезжать за кордон? К чему такие заявления? Чтобы потом не было упрёков к власти в том, что не предупредили? Как до сих пор здесь обвиняют Зеленского в том, что не предупредил о войне, - сбежать не успели. Предложите "варианты", а на сваливайте решение на население, которое не обладает ни необходимой информацией, ни соответствующими знаниями. А так население может разве что запастись одеялами.
ну да: про переселение это еще той зимой говорить начали. Про "предложите варианты" - я вам алаверды с мобилизацией вернy, если вы нe против? А так-то народ в блокадном сталинграде вполне нормально жил, а с современными технологиямм (навроде генераторов да газовых обогревателей) хоть две зимы прожить можно. Нужно только заранее соляры да газа запасти - о чем и предупреждают.