Про це в проєкті OBOZ.TALK розповіла Вікторія Войціцька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги. "Ми в цю зиму входимо за умови, що не буде додаткових руйнувань та пошкоджень, з браком 4-5 гВт для того, щоб спокійно перейти зиму. Тому до графіків відключення електроенергії треба бути готовими", – пояснила вона.



Експертка впевнена, що треба бути готовими до тривалих відключень. Для цього кожна родина має оцінити ситуацію, зважаючи на умови в своєму житлі.



"Треба кожній родині провести інвентаризацію: що робити, що є в наявності, які дії треба приймати у випадку, якщо ви живете в багатоквартирному будинку на 15 поверсі, де теплопостачання здійснюється за рахунок обладнання, яке працює на електриці. Немає електроенергії, то це вже питання не тільки того, що вам доведеться пішки ходити на 15-й поверх, це ще питання того, чи буде можливість обігрівати ваше приміщення, де ви живете до належних температурних режимів. Чи шукати якісь інші варіанти", – каже вона.



Дефіцит в системі буде зберігатись, додає експерта. Щоб збільшити об'єм імпорту, Польща має отримати згоду від ЄС, щоб збільшити виробництво електроенергії на теплових електростанціях з використанням вугілля