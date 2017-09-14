ЛАД написав:...пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела.
...и в первый же день болезни закрыла двери квартиры на выход забрав себе ключи и гоняется за вами по квартире угрожая прострелить колени если не будете о ней заботится... В быту если от такой сбежишь то даже бабушки у подъезда не осудят, не так ли?
Ну, "ключи забрали" это правда, но "прострелить колени" государство не угрожало.
ЛАД написав:...пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела.
...и в первый же день болезни закрыла двери квартиры на выход забрав себе ключи и гоняется за вами по квартире угрожая прострелить колени если не будете о ней заботится... В быту если от такой сбежишь то даже бабушки у подъезда не осудят, не так ли?
Ну, "ключи забрали" это правда, но "прострелить колени" государство не угрожало.
_hunter написав:............ ну да: про переселение это еще той зимой говорить начали. Про "предложите варианты" - я вам алаверды с мобилизацией вернy, если вы нe против?
Против. Не вижу связи. С мобилизацией государство предложило достаточно простой алгоритм - выполнять закон о мобилизации, а не прятаться.
А так-то народ в блокадном сталинграде вполне нормально жил, а с современными технологиямм (навроде генераторов да газовых обогревателей) хоть две зимы прожить можно. Нужно только заранее соляры да газа запасти - о чем и предупреждают.
Не буду вам желать всю жизнь жить так "нормально". Насчёт "современных технологий" вам в Германии (или где?) виднее. Даже комментировать не буду.
P.s. Командир 118 бригады такой же "представитель государства", как и вы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 08 вер, 2024 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:я с этим не спорю и вам как философу задаю вопрос почему до 1917 учителями были только мужчины
Чисто для справки: років 120 тому сільський вчитель отримував 600 крон на місяць. Для порівняння: в ті часи кінь коштував 400 крон, гектар землі - 100 крон, селяни працювали на полі за 1,5-2 крони в день...
Татко леніна взагалі довчителювався до спадкового дворянства і жив у достатку з прислугою, але от синок все змінив. А тепер зарплатня вчителя це десь 5 руб. золотом чи австрійських 10 крон на місяць.
ЛАД написав:Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. А как только запахло жареным, тут же поняли, что они "никому и ничем не обязаны", "Украина им не принадлежит" (вроде до этого было иначе), страна им ничего не дала и т.д. (не буду спорить, пусть это всё правда). Не буду говорить о матери. Пусть мачеха... Нет, пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела. И в этот момент вы вдруг "вспоминаете", что любви нет, особого счастья у вас с ней не было и... уходите, бросаете её одну бороться с тяжёлой болезнью. Можно, конечно, и так. Но ... некрасиво.
Аналогия с матерью, кстати, более уместна. Жену-то человек хотя бы сам выбирает, а украинское гражданство абсолютное большинство граждан себе не просило. Если мать всю жизнь обращалась с ребёнком, как с куском г..., у которого были только обязанности и никаких прав, и жил он с ней только потому, что иначе ему жить будет просто негде и не на что, и вообще полиция найдёт и приведёт обратно, то стоит ли удивляться тому, что некоторые дети от родителей уходят при первой возможности? А если возможность появилась именно в результате тяжелой болезни, так почему не воспользоваться?
плохая аналогия. Если мама не совсем конченая (у таких обычно отбирают род.права) то ребенка она худо-бедно кормит и одевает
+1. Аналогия с матерью неуместна, потому что мать она как бы тебя растит за счет своих ресурсов, бесплатно и добровольно - а государство наоборот предоставляет тебе вот это все вокруг - школы больницы детсады - за счет твоих же налогов, или налогов твоих родителей, и еще и живет на них некисло судя по маркам авто в центре Киева. Вообще аналогия с матерью это махровый совок - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%91%D1%82!
Тут больше наоборот напрашивается аналогия с сыном которого ты растил, кормил-поил регулярно, деньги давал, надеясь что он защитит тебя в трудную минуту - а он только жрал бухал покупал барахло а сильным становиться и не собирался - а как петух клюнул закрыл квартиру на выход и говорит "не батя, теперь ты должен, ты ж раньше не свалил, или защищай меня или прострелю колено".
_hunter написав:......... Зааон о мобилизации не запрещает прятаться. Если найдут - нужно просто заплатить. Но так-то и тут простой и понятный алгоритм предложили: готовьтесь к зиме сами.
Бросьте троллить. Изначально запрещает, устанавливая обязанность гражданина состоять на воинском учёте и являться в военкомат по повестке. Простите, но на ваши посты больше отвечать не буду. Вы пишете ложь, прекрасно зная ответ.
ЛАД написав:1. Немецкий бундестаг принимает закон о прекращении выплаты пособий всем мужчинам - гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, лишении их права на убежище и немедленной экстрадикции в Украину.
Такое примут только после оккупации Германии русскими.
не всьо так однозначно і сьгодні доUYA вже живуть в мюнхенах й сльозно ностальгують про свій рідний г.Коммунарск. Такий електорат.
Скорше німці вже зачекались фінансової віддачі від інвестицій в біженців:
Канцлер ФРН Олаф Шольц наполягає на тому, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині. Про це, як пише Sueddeutsche Zeitung, політик заявив у суботу під час зустрічі зі своїми виборцями в Тельтові, земля Бранденбург, передає Укрінформ. Завдяки так званому Job-Turbo, програмі федерального уряду, кількість працюючих українців зросла до понад 200 тисяч. «Але додалося ще кілька сотень тисяч... Тому я хочу, щоб робота була виконана», - заявив канцлер. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... uvali.html
Немецкий экономист Бруно Гляйтце из Немецкого института экономических исследований оценил общее число погибших на войне в 6 000 000 человек; (3 100 000) военных; (600 000) гражданских лиц, погибших в результате бомбардировок и земельной кампании; (800 000) смертей от изгнания из Польши (300 000)... Федеральное статистическое управление Западной Германии оценило общее число погибших на войне в 5 650 000 человек = (3 760 000) военных; (430 000) гражданских лиц, погибших в результате бомбардировок и земельной кампании; (1 260 000) погибших в результате изгнания из Польши и (200 000) жертв нацистских расовых, религиозных или политических преследований. https://en-m-wikipedia-org.translate.go ... te_Germany
Приблизно те ж саме 3,1-3,76 загинуло німецьких військових, з яких 2/3 на східному фронті, тобто 2-2,4 млн проти 8 млн з ча.
ЛАД написав:...пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела.
...и в первый же день болезни закрыла двери квартиры на выход забрав себе ключи и гоняется за вами по квартире угрожая прострелить колени если не будете о ней заботится... В быту если от такой сбежишь то даже бабушки у подъезда не осудят, не так ли?
Ну, "ключи забрали" это правда, но "прострелить колени" государство не угрожало.
Как же не угрожало - вот слова государственного мужа, с государственным погоном на груди, а остальное государство молча его одобрило вместо того чтоб завести статью за экстремизм
сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.
Вся наша НУШ с совковой савченко - совершенно не профпригодна имхо. Менеджмент школ - неисправный махровый совок
У меня нет цензурных слов. Люди пытаются в частных школах это исправить. К примеру в одной из школ всего 2 класса от 6 до 12 лет и от 13 до 16. Программа у каждого ученика своя, но помимо программы дети учатся общаться играть и с теми кто старше и с теми кто младше. Булинга нет, потому что принципы изначально другие. И нет явного соревнования, только в играх. Которых достаточно.
Терки конечно случаются, но потом на занятиях с психологом все обсуждают как можно было их избежать или решить ситуацию компромиссом.
Дети не зашуганы, не боятся высказывать свое мнение выражать эмоции. В здоровой атмосфере старшие помогают младшим (добровольно в программе такой помощи нет).
Я был приятно впечатлен. В гос.школе это недостижимо.