ЛАД написав:

Претензии к тем мужчинам, кто до 24.02 жил здесь, учился, работал, зарабатывал, покупал квартиры и не думал никуда уезжать. А как только запахло жареным, тут же поняли, что они "никому и ничем не обязаны", "Украина им не принадлежит" (вроде до этого было иначе), страна им ничего не дала и т.д. (не буду спорить, пусть это всё правда).Не буду говорить о матери. Пусть мачеха... Нет, пусть даже жена. Вы с ней жили, без особой любви, ругались, мирились, но худо-бедно жили и уходить не собирались. Потом она вдруг тяжело заболела. И в этот момент вы вдруг "вспоминаете", что любви нет, особого счастья у вас с ней не было и... уходите, бросаете её одну бороться с тяжёлой болезнью. Можно, конечно, и так. Но ... некрасиво.