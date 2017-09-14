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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9749975097519752>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:41

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Зааон о мобилизации не запрещает прятаться. Если найдут - нужно просто заплатить.
Но так-то и тут простой и понятный алгоритм предложили: готовьтесь к зиме сами.

Бросьте троллить.
Изначально запрещает, устанавливая обязанность гражданина состоять на воинском учёте и являться в военкомат по повестке.
Простите, но на ваши посты больше отвечать не буду. Вы пишете ложь, прекрасно зная ответ.


.....))) вы это только поняли ?
..... их тут , придумывающих новые повороты ,пол форума , где они важно надувая щеки рассказывают о своих мнимых завоеваниях .

...... требуют выпучив глаза ,чтобы по отношению к ним исполнялись все статьи конституции , которые они с удовольствием нарушают и бравируют этим .
Когда им об этом пишешь , они называют это махровым национализмом .
Востаннє редагувалось холява в Нед 08 вер, 2024 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:45

Wirująświatła
И как дети одновременно учат сложение и дифференцирование (в 13-16 лет) или буквы и не знаю, что там сейчас в 12 лет (в классе 6-12 лет)?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:46

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Зааон о мобилизации не запрещает прятаться. Если найдут - нужно просто заплатить.
Но так-то и тут простой и понятный алгоритм предложили: готовьтесь к зиме сами.

Бросьте троллить.
Изначально запрещает, устанавливая обязанность гражданина состоять на воинском учёте и являться в военкомат по повестке.
Простите, но на ваши посты больше отвечать не буду. Вы пишете ложь, прекрасно зная ответ.

Вы прямо врете: покажите слово "запрещенно" в том Законе.
Вы так же намеренно упускает что этот Закон так же устанавливает единственно-возможное наказание за нарушение.
Буссификации этот закон не предусматривает.
Можете не отвечать: аргументов кроме "я так считаю"/"мне так нравится" у вас всеравно нет.
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 08 вер, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:49

  холява написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Зааон о мобилизации не запрещает прятаться. Если найдут - нужно просто заплатить.
Но так-то и тут простой и понятный алгоритм предложили: готовьтесь к зиме сами.

Бросьте троллить.
Изначально запрещает, устанавливая обязанность гражданина состоять на воинском учёте и являться в военкомат по повестке.
Простите, но на ваши посты больше отвечать не буду. Вы пишете ложь, прекрасно зная ответ.


.....))) вы это только поняли ?
..... их тут , придумывающих новые повороты ,пол форума , где они важно надувая щеки рассказывают о своих мнимых завоеваниях .

...... требуют выпучив глаза ,чтобы по отношению к ним исполнялись все статьи конституции , которые они с удовольствием нарушают и бравируют этим .
Когда им об этом пишешь , они называют это махровым националистом .

Как вариант - махровым совком. :)
Понял давно, но когда человек придерживается хоть какой-то логики, то ещё можно разговаривать. А когда просто выворачивает всё наизнанку, наплевав на аргументацию и логику, то говорить не о чем и невозможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:55

  ЛАД написав:
  холява написав:
  ЛАД написав:Бросьте троллить.
Изначально запрещает, устанавливая обязанность гражданина состоять на воинском учёте и являться в военкомат по повестке.
Простите, но на ваши посты больше отвечать не буду. Вы пишете ложь, прекрасно зная ответ.


.....))) вы это только поняли ?
..... их тут , придумывающих новые повороты ,пол форума , где они важно надувая щеки рассказывают о своих мнимых завоеваниях .

...... требуют выпучив глаза ,чтобы по отношению к ним исполнялись все статьи конституции , которые они с удовольствием нарушают и бравируют этим .
Когда им об этом пишешь , они называют это махровым националистом .

Как вариант - махровым совком. :)
Понял давно, но когда человек придерживается хоть какой-то логики, то ещё можно разговаривать. А когда просто выворачивает всё наизнанку, наплевав на аргументацию и логику, то говорить не о чем и невозможно.

Т.е. когда вы выворачиваете всё наизнанку, наплевав на аргументацию и логику - это нормально. А когда вам такое предлагают попробовать - сразу ойбеда?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:56

ЛАД
..... я еще маленькую ремарку сделаю ....
У психиатров не на последнем месте стоит самокритика .

Если она отсутсвует , или человек не может критически оценивать свое поведение , это настораживает .(если не сказать еще грубее )
холява
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:04

  _hunter написав:.........
Вы прямо врете: покажите слово "запрещенно" в том Законе.
Вы так же намеренно упускает что этот Закон так же устанавливает единственно-возможное наказание за нарушение.
Буссификации этот закон не предусматривает.
Можете не отвечать: аргументов кроме "я так считаю"/"мне так нравится" у вас всеравно нет.

_hunter, не притворяйтесь глупее, чем вы есть.
Наш закон о мобилизации и порядке воинского учёта (во всяком случае, действовавший до недавнего времени) - копия советского. О возможности войны не думали и не готовились, переходили на "контрактную армию".
В советские времена всё это выполнялось совершенно автоматически - вы не устроились бы ни на одну работу без отметки военкомата в военном билете. Все работали на госпредприятиях, так что найти человека не представляло никакого труда, всяких ФОП и самозанятых практически не было. Было и ещё много чего, в результате у человека (во всяком случае, у подавляющего большинства) и мысли не возникало об "ухилянстве".
Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает. Ну а сознательности выполнять закон без угрозы достаточно строгого наказания... До этого мы пока не дожили. Даже штрафы только недавно введены.

когда вы выворачиваете всё наизнанку, наплевав на аргументацию и логику - это нормально. А когда вам такое предлагают попробовать - сразу ойбеда?

Не вижу у вас ни аргументации, ни логики.
Только злопыхательство.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:13

  flyman написав:
  detroytred написав:))
Спеціально для цього я і взяв їх, а також вказав на їх протилежність (Портнікова та Чаплига). Тобто на те, що "вхідні данні та метологічний підхід (функція перетворення) у них" абсолютно різні.
Тим не менш висновки вони отримали однакові.
Тому це може бути реальним.

обидва вчили діалектичний матеріалізм, а дані в них теж не з Сірісуса в одного та Альдебарана в іншого

Не тільки.
Чаплига був відібраний по програмі Заходу (начебто на весь світ 20 чоловік) і його начали возили по омериках.
Портніков теж, окрім отого діалектичного матеріалізму, має купу знань інших -ізмів тощо.

До речі, Бальцерович і овсі був викладачем в " В 1978-80 гг. работал в Институте фундаментальных проблем марксизма-ленинизма в Варшаве[5]", а мав знання і побудував ринок в Польщі.
І "В 1972—1974 годах обучался в Университете Св. Иоанна в Нью-Йорке (США).".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:17

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Вы прямо врете: покажите слово "запрещенно" в том Законе.
Вы так же намеренно упускает что этот Закон так же устанавливает единственно-возможное наказание за нарушение.
Буссификации этот закон не предусматривает.
Можете не отвечать: аргументов кроме "я так считаю"/"мне так нравится" у вас всеравно нет.

_hunter, не притворяйтесь глупее, чем вы есть.
Наш закон о мобилизации и порядке воинского учёта (во всяком случае, действовавший до недавнего времени) - копия советского. О возможности войны не думали и не готовились, переходили на "контрактную армию".
В советские времена всё это выполнялось совершенно автоматически - вы не устроились бы ни на одну работу без отметки военкомата в военном билете. Все работали на госпредприятиях, так что найти человека не представляло никакого труда, всяких ФОП и самозанятых практически не было. Было и ещё много чего, в результате у человека (во всяком случае, у подавляющего большинства) и мысли не возникало об "ухилянстве".
Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает. Ну а сознательности выполнять закон без угрозы достаточно строгого наказания... До этого мы пока не дожили. Даже штрафы только недавно введены.

когда вы выворачиваете всё наизнанку, наплевав на аргументацию и логику - это нормально. А когда вам такое предлагают попробовать - сразу ойбеда?

Не вижу у вас ни аргументации, ни логики.
Только злопыхательство.

>>> Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает.

так я повторю вопрос: что Президенту за ДВА ГОДА помешало подать свой законопроект? - кроме переживаний за рейтинг, само-собой.

>>> Не вижу у вас ни аргументации, ни логики.

ок, давайте поясню: вы с буссификацией утверждаете "страна в сложном положении - не до таких мелочей, как гражданские права".
Но в тоже время вы обижаетесь, когда Страна вам говорит "положение сейчас сложное - не до комфорта".
При этом все понимают, что про Выживание речь не идет - только про комфорт.
Вы будете утверждать "вы не понимаете! — это другое"?

Это не злопыхательство - обычная ирония - как в анекдоте "а нам-то за что?!?"
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:33

  холява написав:ЛАД
..... я еще маленькую ремарку сделаю ....
У психиатров не на последнем месте стоит самокритика .

Если она отсутсвует , или человек не может критически оценивать свое поведение , это настораживает .(если не сказать еще грубее )

там же кожен другий, якщо не кожен перший - Наполеон, яка самокритика :lol:
Shaman
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