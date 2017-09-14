Додано: Нед 08 вер, 2024 16:04

_hunter написав: .........

Вы прямо врете: покажите слово "запрещенно" в том Законе.

Вы так же намеренно упускает что этот Закон так же устанавливает единственно-возможное наказание за нарушение.

Буссификации этот закон не предусматривает.

Можете не отвечать: аргументов кроме "я так считаю"/"мне так нравится" у вас всеравно нет. .........Вы прямо врете: покажите слово "запрещенно" в том Законе.Вы так же намеренно упускает что этот Закон так же устанавливает единственно-возможное наказание за нарушение.Буссификации этот закон не предусматривает.Можете не отвечать: аргументов кроме "я так считаю"/"мне так нравится" у вас всеравно нет.

когда вы выворачиваете всё наизнанку, наплевав на аргументацию и логику - это нормально. А когда вам такое предлагают попробовать - сразу ойбеда?

, не притворяйтесь глупее, чем вы есть.Наш закон о мобилизации и порядке воинского учёта (во всяком случае, действовавший до недавнего времени) - копия советского. О возможности войны не думали и не готовились, переходили на "контрактную армию".В советские времена всё это выполнялось совершенно автоматически - вы не устроились бы ни на одну работу без отметки военкомата в военном билете. Все работали на госпредприятиях, так что найти человека не представляло никакого труда, всяких ФОП и самозанятых практически не было. Было и ещё много чего, в результате у человека (во всяком случае, у подавляющего большинства) и мысли не возникало об "ухилянстве".Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает. Ну а сознательности выполнять закон без угрозы достаточно строгого наказания... До этого мы пока не дожили. Даже штрафы только недавно введены.Не вижу у вас ни аргументации, ни логики.Только злопыхательство.