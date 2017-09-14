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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9749975097519752

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:48

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:))
Спеціально для цього я і взяв їх, а також вказав на їх протилежність (Портнікова та Чаплига). Тобто на те, що "вхідні данні та метологічний підхід (функція перетворення) у них" абсолютно різні.
Тим не менш висновки вони отримали однакові.
Тому це може бути реальним.

обидва вчили діалектичний матеріалізм, а дані в них теж не з Сірісуса в одного та Альдебарана в іншого

Не тільки.
Чаплига був відібраний по програмі Заходу (начебто на весь світ 20 чоловік) і його начали возили по омериках.
Портніков теж, окрім отого діалектичного матеріалізму, має купу знань інших -ізмів тощо.

До речі, Бальцерович і овсі був викладачем в " В 1978-80 гг. работал в Институте фундаментальных проблем марксизма-ленинизма в Варшаве[5]", а мав знання і побудував ринок в Польщі.
І "В 1972—1974 годах обучался в Университете Св. Иоанна в Нью-Йорке (США).".

Детройд намагається довести, що якщо підходоити подібно методологічно, до схожих их вхідних даних (якщо не вдаватися до шарлатанства та підтасовок даних), то можна отримати різні результати , чи що? Чи в "омериках" 2+2 буде стопіцот а у ВПШ мінус нескінченність?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Тернополі чоловік з відстрочкою намагався прорватися у ТЦК, щоб його мобілізували
У Тернополі нетверезий чоловік намагався проникнути у будівлю територіального центру комплектування і соцпідтримки. Він хотів мобілізуватися до лав української армії, попри свою відстрочку, повідомляють у пресслужбі установи.

Хтось бігає від ТЦК, а хтось сам приходить до ТЦК ... )))
pesikot
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  #<1 ... 9749975097519752
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