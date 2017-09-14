detroytred написав:)) Спеціально для цього я і взяв їх, а також вказав на їх протилежність (Портнікова та Чаплига). Тобто на те, що "вхідні данні та метологічний підхід (функція перетворення) у них" абсолютно різні. Тим не менш висновки вони отримали однакові. Тому це може бути реальним.
обидва вчили діалектичний матеріалізм, а дані в них теж не з Сірісуса в одного та Альдебарана в іншого
Не тільки. Чаплига був відібраний по програмі Заходу (начебто на весь світ 20 чоловік) і його начали возили по омериках. Портніков теж, окрім отого діалектичного матеріалізму, має купу знань інших -ізмів тощо.
До речі, Бальцерович і овсі був викладачем в " В 1978-80 гг. работал в Институте фундаментальных проблем марксизма-ленинизма в Варшаве[5]", а мав знання і побудував ринок в Польщі. І "В 1972—1974 годах обучался в Университете Св. Иоанна в Нью-Йорке (США).".
Детройд намагається довести, що якщо підходоити подібно методологічно, до схожих их вхідних даних (якщо не вдаватися до шарлатанства та підтасовок даних), то можна отримати різні результати , чи що? Чи в "омериках" 2+2 буде стопіцот а у ВПШ мінус нескінченність?
У Тернополі нетверезий чоловік намагався проникнути у будівлю територіального центру комплектування і соцпідтримки. Він хотів мобілізуватися до лав української армії, попри свою відстрочку, повідомляють у пресслужбі установи.
Хтось бігає від ТЦК, а хтось сам приходить до ТЦК ... )))