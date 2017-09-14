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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97509751975297539754 ... 9757>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:48

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:))
Спеціально для цього я і взяв їх, а також вказав на їх протилежність (Портнікова та Чаплига). Тобто на те, що "вхідні данні та метологічний підхід (функція перетворення) у них" абсолютно різні.
Тим не менш висновки вони отримали однакові.
Тому це може бути реальним.

обидва вчили діалектичний матеріалізм, а дані в них теж не з Сірісуса в одного та Альдебарана в іншого

Не тільки.
Чаплига був відібраний по програмі Заходу (начебто на весь світ 20 чоловік) і його начали возили по омериках.
Портніков теж, окрім отого діалектичного матеріалізму, має купу знань інших -ізмів тощо.

До речі, Бальцерович і овсі був викладачем в " В 1978-80 гг. работал в Институте фундаментальных проблем марксизма-ленинизма в Варшаве[5]", а мав знання і побудував ринок в Польщі.
І "В 1972—1974 годах обучался в Университете Св. Иоанна в Нью-Йорке (США).".

Детройд намагається довести, що якщо підходоити подібно методологічно, до схожих их вхідних даних (якщо не вдаватися до шарлатанства та підтасовок даних), то можна отримати різні результати , чи що? Чи в "омериках" 2+2 буде стопіцот а у ВПШ мінус нескінченність?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Тернополі чоловік з відстрочкою намагався прорватися у ТЦК, щоб його мобілізували
У Тернополі нетверезий чоловік намагався проникнути у будівлю територіального центру комплектування і соцпідтримки. Він хотів мобілізуватися до лав української армії, попри свою відстрочку, повідомляють у пресслужбі установи.

Хтось бігає від ТЦК, а хтось сам приходить до ТЦК ... )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 17:08

  _hunter написав:.........
>>> Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает.

так я повторю вопрос: что Президенту за ДВА ГОДА помешало подать свой законопроект? - кроме переживаний за рейтинг, само-собой.

1. Вы не догадываетесь, что у Президента воюющей страны есть и более насущные проблемы?
2. Приняли сейчас новый закон. С трудом. Хорош он или нет, как будет работать, посмотрим. Не уверен, что проблема решена. Вполне возможно, что меры наказания недостаточны и слишком медлительны. И позже не придётся дописать, что ТЦК имеет право избить _hunter"а при сопротивлении. Ну или хотя бы задержать на 3 суток. :)

>>> Не вижу у вас ни аргументации, ни логики.

ок, давайте поясню: вы с буссификацией утверждаете "страна в сложном положении - не до таких мелочей, как гражданские права".

Но в тоже время вы обижаетесь, когда Страна вам говорит "положение сейчас сложное - не до комфорта".
При этом все понимают, что про Выживание речь не идет - только про комфорт.
Вы будете утверждать "вы не понимаете! — это другое"?

Это не злопыхательство - обычная ирония - как в анекдоте "а нам-то за что?!?"

1. Вы врёте. Я такого не утверждал (насчёт гражданских прав). Напротив, не раз писал, что избиения осуждаю. Хотя и понимаю причины.
2. Я не требую от государства "обеспечить комфорт". Понимаю, что от комфорта, возможно, придётся отказаться. Но в условиях украинской зимы отопление - это не о комфорте, а о выживании. И я не требую "обеспечить комфорт", а требую дать рекомендации по выживанию. А не: "Спасайся, кто может!" и как может.
Если невозможно будет обеспечить города теплом, то государство обязано, к примеру, организовать эвакуацию в сельскую местность. Но тогда, соответственно, организовать строительство хотя бы бараков и продумать, как и чем их будут отапливать. Вам, надеюсь, понятно, что о комфорте в этом случае речь не идёт.
Если никаких мер и рекомендаций не будет, то в случае, если права Вікторія Войціцька, зимой из городов будут вынуждены уехать за границу практически все женщины с детьми.
А вы будете из Германии "иронизировать".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 17:24

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Не тільки.
Чаплига був відібраний по програмі Заходу (начебто на весь світ 20 чоловік) і його начали возили по омериках.
Портніков теж, окрім отого діалектичного матеріалізму, має купу знань інших -ізмів тощо.

До речі, Бальцерович і овсі був викладачем в " В 1978-80 гг. работал в Институте фундаментальных проблем марксизма-ленинизма в Варшаве[5]", а мав знання і побудував ринок в Польщі.
І "В 1972—1974 годах обучался в Университете Св. Иоанна в Нью-Йорке (США).".

Детройд намагається довести, що якщо підходоити подібно методологічно, до схожих их вхідних даних (якщо не вдаватися до шарлатанства та підтасовок даних), то можна отримати різні результати , чи що? Чи в "омериках" 2+2 буде стопіцот а у ВПШ мінус нескінченність?

Ніііт.
Детройт одразу звернув увагу, що методики в цих двох скоріш за все різні (вхідні дані - може і однакові, а може ні).
Ви ж апелювали, що однакові - вивчали обоє діалектичний матеріалізм.
Я навів аргументи, що не тільки його.

Тепер ви на друге коло - методики однакові.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 17:34

Просто думка якогось чи не просто?))

Український політик Дмитро Корчинський заявив, що потрібно заборонити виїзд дітей за кордон під час війни. Він вважає, що молоде покоління має рости в Україні в ненависті до ворога.
https://ukrayina.novyny.live/politik-za ... 98510.html

*"Ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: "Ні, ми всі тримаємося тут". Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, воювати і підтримувати фронт", — сказав Корчинський.*

Він заявив, що українські діти повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги, бути присутніми на похованнях військових і усвідомлювати відповідальність, яка незабаром ляже на їхні плечі.

"Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога", — наголосив політик.
________________________________
Краватки... Залишиться ввести якогось кольору краватки, потім значки і правильних партій білети.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 08 вер, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 17:38

  detroytred написав:Український політик Дмитро Корчинський заявив, що потрібно заборонити виїзд дітей за кордон під час війни. Він вважає, що молоде покоління має рости в Україні в ненависті до ворога.
https://ukrayina.novyny.live/politik-za ... 98510.html

Митя почав втрачати аудиторію, тому вирішив нагадав про себе бздурами
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 17:46

  flyman написав:
  detroytred написав:Український політик Дмитро Корчинський заявив, що потрібно заборонити виїзд дітей за кордон під час війни. Він вважає, що молоде покоління має рости в Україні в ненависті до ворога.
https://ukrayina.novyny.live/politik-za ... 98510.html

Митя почав втрачати аудиторію, тому вирішив нагадав про себе бздурами

Коли не буде вистачати грошей (матеріальних стимулів), то чим мотивувати?

Це два різних підходи.
Підхід Корчинського і підхід, наприклад, оцих жінок:
https://hromadske.ua/posts/mami-na-fron ... oya-ditina
В них навпаки -- щоб діти навіть і не знали, що таке війна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 18:08

Ой+
Я не забыл о нашем разговоре. Но Вы же не хотите, чтобы я ответил отпиской?
А вообще, посмотрел, с чего началось - с Вашего возражения andrijk777 по поводу силы Красной Армии в 1945 и Вашего утверждения, что "червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців".
Я давал ссылку на https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable. В принципе, этого было бы достаточно, чтобы опровергнуть Ваше сомнение в силе тогдашней Красной Армии.
И интересно, Вы почему-то не стали защищать от меня военную силу тогдашних США. Вас зацепило именно и только моё возражение против "машини смерті для червоноармійців". Вам так важно доказать, что в Союзе всё было плохо, в т.ч. и армия была плохая м слабая?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 18:11

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
>>> Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает.

так я повторю вопрос: что Президенту за ДВА ГОДА помешало подать свой законопроект? - кроме переживаний за рейтинг, само-собой.

1. Вы не догадываетесь, что у Президента воюющей страны есть и более насущные проблемы?
2. Приняли сейчас новый закон. С трудом. Хорош он или нет, как будет работать, посмотрим. Не уверен, что проблема решена. Вполне возможно, что меры наказания недостаточны и слишком медлительны. И позже не придётся дописать, что ТЦК имеет право избить _hunter"а при сопротивлении. Ну или хотя бы задержать на 3 суток. :)

>>> Не вижу у вас ни аргументации, ни логики.

ок, давайте поясню: вы с буссификацией утверждаете "страна в сложном положении - не до таких мелочей, как гражданские права".

Но в тоже время вы обижаетесь, когда Страна вам говорит "положение сейчас сложное - не до комфорта".
При этом все понимают, что про Выживание речь не идет - только про комфорт.
Вы будете утверждать "вы не понимаете! — это другое"?

Это не злопыхательство - обычная ирония - как в анекдоте "а нам-то за что?!?"

1. Вы врёте. Я такого не утверждал (насчёт гражданских прав). Напротив, не раз писал, что избиения осуждаю. Хотя и понимаю причины.
2. Я не требую от государства "обеспечить комфорт". Понимаю, что от комфорта, возможно, придётся отказаться. Но в условиях украинской зимы отопление - это не о комфорте, а о выживании. И я не требую "обеспечить комфорт", а требую дать рекомендации по выживанию. А не: "Спасайся, кто может!" и как может.
Если невозможно будет обеспечить города теплом, то государство обязано, к примеру, организовать эвакуацию в сельскую местность. Но тогда, соответственно, организовать строительство хотя бы бараков и продумать, как и чем их будут отапливать. Вам, надеюсь, понятно, что о комфорте в этом случае речь не идёт.
Если никаких мер и рекомендаций не будет, то в случае, если права Вікторія Войціцька, зимой из городов будут вынуждены уехать за границу практически все женщины с детьми.
А вы будете из Германии "иронизировать".

>>> есть и более насущные проблемы?
вообще не понял: ЗП всеравно ему пишут. Толкнуть речевку - 15 минут максимум

>>> Хотя и понимаю причины.
так и тут причины просты для понимания: на всех денег не хватит. Поэтому дают совет расчитывать только на себя.

Интересно вы, кстати, заговорили - "обеспечить эвакуацию!"
С из Бучи/Гостомеля ее обеспечить не нужно было?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 18:11

  detroytred написав:Український політик Дмитро Корчинський заявив, що потрібно заборонити виїзд дітей за кордон під час війни. Він вважає, що молоде покоління має рости в Україні в ненависті до ворога.
https://ukrayina.novyny.live/politik-za ... 98510.html

*"Ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: "Ні, ми всі тримаємося тут". Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, воювати і підтримувати фронт", — сказав Корчинський.*

Він заявив, що українські діти повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги, бути присутніми на похованнях військових і усвідомлювати відповідальність, яка незабаром ляже на їхні плечі.

"Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога", — наголосив політик.
________________________________
Краватки... Залишиться ввести якогось кольору краватки, потім значки і правильних партій білети.

Мне больше понравилось: "Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні."
"Зобов'яжемо любити" це сильно. :)
ЛАД
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