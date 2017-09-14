detroytred написав:)) Спеціально для цього я і взяв їх, а також вказав на їх протилежність (Портнікова та Чаплига). Тобто на те, що "вхідні данні та метологічний підхід (функція перетворення) у них" абсолютно різні. Тим не менш висновки вони отримали однакові. Тому це може бути реальним.
обидва вчили діалектичний матеріалізм, а дані в них теж не з Сірісуса в одного та Альдебарана в іншого
Не тільки. Чаплига був відібраний по програмі Заходу (начебто на весь світ 20 чоловік) і його начали возили по омериках. Портніков теж, окрім отого діалектичного матеріалізму, має купу знань інших -ізмів тощо.
До речі, Бальцерович і овсі був викладачем в " В 1978-80 гг. работал в Институте фундаментальных проблем марксизма-ленинизма в Варшаве[5]", а мав знання і побудував ринок в Польщі. І "В 1972—1974 годах обучался в Университете Св. Иоанна в Нью-Йорке (США).".
Детройд намагається довести, що якщо підходоити подібно методологічно, до схожих их вхідних даних (якщо не вдаватися до шарлатанства та підтасовок даних), то можна отримати різні результати , чи що? Чи в "омериках" 2+2 буде стопіцот а у ВПШ мінус нескінченність?
У Тернополі нетверезий чоловік намагався проникнути у будівлю територіального центру комплектування і соцпідтримки. Він хотів мобілізуватися до лав української армії, попри свою відстрочку, повідомляють у пресслужбі установи.
Хтось бігає від ТЦК, а хтось сам приходить до ТЦК ... )))
_hunter написав:......... >>> Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает.
так я повторю вопрос: что Президенту за ДВА ГОДА помешало подать свой законопроект? - кроме переживаний за рейтинг, само-собой.
1. Вы не догадываетесь, что у Президента воюющей страны есть и более насущные проблемы? 2. Приняли сейчас новый закон. С трудом. Хорош он или нет, как будет работать, посмотрим. Не уверен, что проблема решена. Вполне возможно, что меры наказания недостаточны и слишком медлительны. И позже не придётся дописать, что ТЦК имеет право избить _hunter"а при сопротивлении. Ну или хотя бы задержать на 3 суток.
>>> Не вижу у вас ни аргументации, ни логики.
ок, давайте поясню: вы с буссификацией утверждаете "страна в сложном положении - не до таких мелочей, как гражданские права".
Но в тоже время вы обижаетесь, когда Страна вам говорит "положение сейчас сложное - не до комфорта". При этом все понимают, что про Выживание речь не идет - только про комфорт. Вы будете утверждать "вы не понимаете! — это другое"?
Это не злопыхательство - обычная ирония - как в анекдоте "а нам-то за что?!?"
1. Вы врёте. Я такого не утверждал (насчёт гражданских прав). Напротив, не раз писал, что избиения осуждаю. Хотя и понимаю причины. 2. Я не требую от государства "обеспечить комфорт". Понимаю, что от комфорта, возможно, придётся отказаться. Но в условиях украинской зимы отопление - это не о комфорте, а о выживании. И я не требую "обеспечить комфорт", а требую дать рекомендации по выживанию. А не: "Спасайся, кто может!" и как может. Если невозможно будет обеспечить города теплом, то государство обязано, к примеру, организовать эвакуацию в сельскую местность. Но тогда, соответственно, организовать строительство хотя бы бараков и продумать, как и чем их будут отапливать. Вам, надеюсь, понятно, что о комфорте в этом случае речь не идёт. Если никаких мер и рекомендаций не будет, то в случае, если права Вікторія Войціцька, зимой из городов будут вынуждены уехать за границу практически все женщины с детьми. А вы будете из Германии "иронизировать".
flyman написав:Не тільки. Чаплига був відібраний по програмі Заходу (начебто на весь світ 20 чоловік) і його начали возили по омериках. Портніков теж, окрім отого діалектичного матеріалізму, має купу знань інших -ізмів тощо.
До речі, Бальцерович і овсі був викладачем в " В 1978-80 гг. работал в Институте фундаментальных проблем марксизма-ленинизма в Варшаве[5]", а мав знання і побудував ринок в Польщі. І "В 1972—1974 годах обучался в Университете Св. Иоанна в Нью-Йорке (США).".
Детройд намагається довести, що якщо підходоити подібно методологічно, до схожих их вхідних даних (якщо не вдаватися до шарлатанства та підтасовок даних), то можна отримати різні результати , чи що? Чи в "омериках" 2+2 буде стопіцот а у ВПШ мінус нескінченність?
Ніііт. Детройт одразу звернув увагу, що методики в цих двох скоріш за все різні (вхідні дані - може і однакові, а може ні). Ви ж апелювали, що однакові - вивчали обоє діалектичний матеріалізм. Я навів аргументи, що не тільки його.
*"Ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: "Ні, ми всі тримаємося тут". Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, воювати і підтримувати фронт", — сказав Корчинський.*
Він заявив, що українські діти повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги, бути присутніми на похованнях військових і усвідомлювати відповідальність, яка незабаром ляже на їхні плечі.
"Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога", — наголосив політик. ________________________________ Краватки... Залишиться ввести якогось кольору краватки, потім значки і правильних партій білети.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 08 вер, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ Я не забыл о нашем разговоре. Но Вы же не хотите, чтобы я ответил отпиской? А вообще, посмотрел, с чего началось - с Вашего возражения andrijk777 по поводу силы Красной Армии в 1945 и Вашего утверждения, что "червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців". Я давал ссылку на https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable. В принципе, этого было бы достаточно, чтобы опровергнуть Ваше сомнение в силе тогдашней Красной Армии. И интересно, Вы почему-то не стали защищать от меня военную силу тогдашних США. Вас зацепило именно и только моё возражение против "машини смерті для червоноармійців". Вам так важно доказать, что в Союзе всё было плохо, в т.ч. и армия была плохая м слабая?
_hunter написав:......... >>> Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает.
так я повторю вопрос: что Президенту за ДВА ГОДА помешало подать свой законопроект? - кроме переживаний за рейтинг, само-собой.
1. Вы не догадываетесь, что у Президента воюющей страны есть и более насущные проблемы? 2. Приняли сейчас новый закон. С трудом. Хорош он или нет, как будет работать, посмотрим. Не уверен, что проблема решена. Вполне возможно, что меры наказания недостаточны и слишком медлительны. И позже не придётся дописать, что ТЦК имеет право избить _hunter"а при сопротивлении. Ну или хотя бы задержать на 3 суток.
>>> Не вижу у вас ни аргументации, ни логики.
ок, давайте поясню: вы с буссификацией утверждаете "страна в сложном положении - не до таких мелочей, как гражданские права".
Но в тоже время вы обижаетесь, когда Страна вам говорит "положение сейчас сложное - не до комфорта". При этом все понимают, что про Выживание речь не идет - только про комфорт. Вы будете утверждать "вы не понимаете! — это другое"?
Это не злопыхательство - обычная ирония - как в анекдоте "а нам-то за что?!?"
1. Вы врёте. Я такого не утверждал (насчёт гражданских прав). Напротив, не раз писал, что избиения осуждаю. Хотя и понимаю причины. 2. Я не требую от государства "обеспечить комфорт". Понимаю, что от комфорта, возможно, придётся отказаться. Но в условиях украинской зимы отопление - это не о комфорте, а о выживании. И я не требую "обеспечить комфорт", а требую дать рекомендации по выживанию. А не: "Спасайся, кто может!" и как может. Если невозможно будет обеспечить города теплом, то государство обязано, к примеру, организовать эвакуацию в сельскую местность. Но тогда, соответственно, организовать строительство хотя бы бараков и продумать, как и чем их будут отапливать. Вам, надеюсь, понятно, что о комфорте в этом случае речь не идёт. Если никаких мер и рекомендаций не будет, то в случае, если права Вікторія Войціцька, зимой из городов будут вынуждены уехать за границу практически все женщины с детьми. А вы будете из Германии "иронизировать".
>>> есть и более насущные проблемы? вообще не понял: ЗП всеравно ему пишут. Толкнуть речевку - 15 минут максимум
>>> Хотя и понимаю причины. так и тут причины просты для понимания: на всех денег не хватит. Поэтому дают совет расчитывать только на себя.
Интересно вы, кстати, заговорили - "обеспечить эвакуацию!" С из Бучи/Гостомеля ее обеспечить не нужно было?
*"Ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: "Ні, ми всі тримаємося тут". Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, воювати і підтримувати фронт", — сказав Корчинський.*
Він заявив, що українські діти повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги, бути присутніми на похованнях військових і усвідомлювати відповідальність, яка незабаром ляже на їхні плечі.
"Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога", — наголосив політик. ________________________________ Краватки... Залишиться ввести якогось кольору краватки, потім значки і правильних партій білети.
Мне больше понравилось: "Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні." "Зобов'яжемо любити" це сильно.