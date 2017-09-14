Додано: Нед 08 вер, 2024 17:08

_hunter написав: .........

>>> Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает.



так я повторю вопрос: что Президенту за ДВА ГОДА помешало подать свой законопроект? - кроме переживаний за рейтинг, само-собой. .........>>> Страна изменилась, а закон оставался старый, поэтому и не работает.так я повторю вопрос: что Президенту за ДВА ГОДА помешало подать свой законопроект? - кроме переживаний за рейтинг, само-собой.

>>> Не вижу у вас ни аргументации, ни логики.



ок, давайте поясню: вы с буссификацией утверждаете "страна в сложном положении - не до таких мелочей, как гражданские права".



Но в тоже время вы обижаетесь, когда Страна вам говорит "положение сейчас сложное - не до комфорта".

При этом все понимают, что про Выживание речь не идет - только про комфорт.

Вы будете утверждать "вы не понимаете! — это другое"?



Это не злопыхательство - обычная ирония - как в анекдоте "а нам-то за что?!?"

обязано

1. Вы не догадываетесь, что у Президента воюющей страны есть и более насущные проблемы?2. Приняли сейчас новый закон. С трудом. Хорош он или нет, как будет работать, посмотрим. Не уверен, что проблема решена. Вполне возможно, что меры наказания недостаточны и слишком медлительны. И позже не придётся дописать, что ТЦК имеет право избить"а при сопротивлении. Ну или хотя бы задержать на 3 суток.1. Вы врёте. Я такого не утверждал (насчёт гражданских прав). Напротив, не раз писал, что избиения осуждаю. Хотя и понимаю причины.2. Я не требую от государства "обеспечить комфорт". Понимаю, что от комфорта, возможно, придётся отказаться. Но в условиях украинской зимы отопление - это не о комфорте, а о выживании. И я не требую "обеспечить комфорт", а требую дать рекомендации по выживанию. А не: "Спасайся, кто может!" и как может.Если невозможно будет обеспечить города теплом, то государство, к примеру, организовать эвакуацию в сельскую местность. Но тогда, соответственно, организовать строительство хотя бы бараков и продумать, как и чем их будут отапливать. Вам, надеюсь, понятно, что о комфорте в этом случае речь не идёт.Если никаких мер и рекомендаций не будет, то в случае, если права Вікторія Войціцька, зимой из городов будутуехать за границу практически все женщины с детьми.А вы будете из Германии "иронизировать".