Додано: Нед 08 вер, 2024 18:44

ЛАД написав: Ой+

Я не забыл о нашем разговоре. Но Вы же не хотите, чтобы я ответил отпиской?

А вообще, посмотрел, с чего началось - с Вашего возражения andrijk777 по поводу силы Красной Армии в 1945 и Вашего утверждения, что "червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців".

Я давал ссылку на https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable . В принципе, этого было бы достаточно, чтобы опровергнуть Ваше сомнение в силе тогдашней Красной Армии.

И интересно, Вы почему-то не стали защищать от меня военную силу тогдашних США. Вас зацепило именно и только моё возражение против "машини смерті для червоноармійців". Вам так важно доказать, что в Союзе всё было плохо, в т.ч. и армия была плохая м слабая? Ой+Я не забыл о нашем разговоре. Но Вы же не хотите, чтобы я ответил отпиской?А вообще, посмотрел, с чего началось - с Вашего возражения andrijk777 по поводу силы Красной Армии в 1945 и Вашего утверждения, что "червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців".Я давал ссылку на. В принципе, этого было бы достаточно, чтобы опровергнуть Ваше сомнение в силе тогдашней Красной Армии.И интересно, Вы почему-то не стали защищать от меня военную силу тогдашних США. Вас зацепило именно и только моё возражение против "машини смерті для червоноармійців". Вам так важно доказать, что в Союзе всё было плохо, в т.ч. и армия была плохая м слабая?

https://osvita.ua/vnz/reports/world_history/32609/ 1945 р. збройні сили США нараховували 12 млн. чол., 114 авіаносців, приблизно 3 тис. важких бомбардувальників.

Я сам можу пропустити якісь дискусійні моменти, а особливо на цій гілці десятки сторінок. Ну але як не крути, якщо звернутись до більш менш об'єктивних цифр, то німецькі втрати на східному фронті в рази менші ніж радянські - орієнтовно в 3 рази, а не 1:1,3 як ви подавали. Щодо захисту США, то думаю вони мали чим захищатись:Закидати м'ясом точно би не вийшло, ну але чутливість до втрат звичайно в американців була на порядки вища. Жахливий Перл-Харбор це 2403 загинувших, для срср це взагалі середньостатистичних півдня впродовж 2СВ.Але якщо жителі рос.імперії чи срср це був кожен десятий землянин 100 років назад, то в раші тільки кожен 50 і подібні тактики себе ніяк не виправдовують.Ну не всьо було "харошо" в союзі, навіть в тих інституціях якими пишались. Я сам служив срочну ще в радянський час, так випало, що був у різних в/ч і склалася думка, що не дай бог війна, а техніка насправді несправна та розкурочена і т.д. Міг би дуже навіть сценарій 41-го, або ще гірше бути.