_hunter написав:............ >>> есть и более насущные проблемы? вообще не понял: ЗП всеравно ему пишут. Толкнуть речевку - 15 минут максимум
Вы, оказывается, много чего "вообще не понимаете".
>>> Хотя и понимаю причины. так и тут причины просты для понимания: на всех денег не хватит. Поэтому дают совет расчитывать только на себя.
Оказывается, вы ещё и читать разучились. Или в связи с активным изучением немецкого, начинаете путаться? "Причины" относились совсем к другому. К избиениям. О каких деньгах вы говорите?
Интересно вы, кстати, заговорили - "обеспечить эвакуацию!" С из Бучи/Гостомеля ее обеспечить не нужно было?
М-да, тяжёлый и запущенный случай. Откуда ещё надо было обеспечить? Из Харькова, Херсона, или, может, ещё с Винницы и Тернополя? Объяснять не буду, подумайте немного сами. Надеюсь, с вашим развитым аналитически-критическим умом справитесь.
Ще 2019 рік: *Обов’язком громадянина України є любити свою Батьківщину. Він не повинен чекати і думати, що вона йому дасть, а всім життям повинен прагнути бути їй корисним і примножувати її духовне і матеріальне багатство. Любов до Батьківщини виявляється у сердечній прив’язаності до свого краю і народу, в щирій участі в його щасті й недолі та в пожертвуванні себе. https://www.facebook.com/57InfantryBrigade/posts/обовязком-громадянина-україни-є-любити-свою-батьківщину-він-не-повинен-чекати-і-/658727001248367/
Ще 2019 рік: *Обов’язком громадянина України є любити свою Батьківщину. Він не повинен чекати і думати, що вона йому дасть, а всім життям повинен прагнути бути їй корисним і примножувати її духовне і матеріальне багатство. Любов до Батьківщини виявляється у сердечній прив’язаності до свого краю і народу, в щирій участі в його щасті й недолі та в пожертвуванні себе. [url]https://www.facebook.com/57InfantryBrigade/posts/обовязком-громадянина-україни-є-любити-свою-батьківщину-він-не-повинен-чекати-і-/658727001248367/[/url]
Це взагалі перл. Там ще сподобалося:
Виїзд за кордон на заробітки чи на науку не є чимсь поганим. Якщо людина перебуваючи в своїй державі, не може забезпечити собі гідного життя, то вона має право виїхати в іншу країну на заробітки, але втеча з Батьківщини для збагачення та шукання кращого життя є проявом браку любові і пошани до своєї Батьківщини, і тому це не правильно!
На заробітки виїжджати можна, а ось для збагачення - ні. Цікаво, де грань між заробітком і збагаченням? Різниця в сумі чи в строках? Цікаво, хто таке пише? І чим думає при цьому.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 08 вер, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:Згідно ст.55 КСУ можна вирішити питання в суді, якщо є докази і зможете довести. Свої припущення і невдоволення можна лише написати на форумі або на стінах забору сусіда
Из чего следует что ни Виталий, ни Вы не сечете в американской системе ))) бывает ) давайте вместе посмотрим на баланс Энергоатома? Там прибыль/убыток по годам? Менеджер Энергоатома премии получает?
Ви можете скласти позов і сплатити судовий збір і зробити крок. Можливо ви там і працюєте і отримуєте трохи менше і вас це чіпляє . Хтось третій рік сидить на оренді,хтось в СІЗО...[/quote] Так и Вы можете на остановку Конституции, но не делаете. Справедливости ради, тут бы не одиночный, а гражданский иск был бы по американской модели, но... Как мы уже определили слово "американский" Вас пугает )[/quote] Напишіть зрозумілою мовою,на що ви натякаєте - мені полусігнали від вас не зрозуміло взагалі,чи це у вас до Віталія питання,то не є проблема, пишіть хоч в ПП
ЛАД написав:Ой+ Я не забыл о нашем разговоре. Но Вы же не хотите, чтобы я ответил отпиской? А вообще, посмотрел, с чего началось - с Вашего возражения andrijk777 по поводу силы Красной Армии в 1945 и Вашего утверждения, что "червона армія дійсно була машиною смерті для червоноармійців". Я давал ссылку на https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable. В принципе, этого было бы достаточно, чтобы опровергнуть Ваше сомнение в силе тогдашней Красной Армии. И интересно, Вы почему-то не стали защищать от меня военную силу тогдашних США. Вас зацепило именно и только моё возражение против "машини смерті для червоноармійців". Вам так важно доказать, что в Союзе всё было плохо, в т.ч. и армия была плохая м слабая?
Я сам можу пропустити якісь дискусійні моменти, а особливо на цій гілці десятки сторінок. Ну але як не крути, якщо звернутись до більш менш об'єктивних цифр, то німецькі втрати на східному фронті в рази менші ніж радянські - орієнтовно в 3 рази, а не 1:1,3 як ви подавали. Щодо захисту США, то думаю вони мали чим захищатись:
Закидати м'ясом точно би не вийшло, ну але чутливість до втрат звичайно в американців була на порядки вища. Жахливий Перл-Харбор це 2403 загинувших, для срср це взагалі середньостатистичних півдня впродовж 2СВ. Але якщо жителі рос.імперії чи срср це був кожен десятий землянин 100 років назад, то в раші тільки кожен 50 і подібні тактики себе ніяк не виправдовують. Ну не всьо було "харошо" в союзі, навіть в тих інституціях якими пишались. Я сам служив срочну ще в радянський час, так випало, що був у різних в/ч і склалася думка, що не дай бог війна, а техніка насправді несправна та розкурочена і т.д. Міг би дуже навіть сценарій 41-го, або ще гірше бути.
сейчас в обществе запрос на высокий EQ. Меня в 2021 приглашали помочь частной школе, там хотели обеспечить детям эмоционально насыщенную программу без гаджетов. За такое обучение родители были готовы башлять 10к в месяц. На поверку большинство персонала оказалось непрофпригодным и я отказался. У актеров как правило высокий EQ.
Ти не справився?
Даю 100500%, що я б зацікавив би підлітків, що вони б у гаджети заглядали лише б ТІЛЬКИ вранці і ввечері!!! Чи там не підлітки, а діти?(7-10р)?
Але і з молодшими(дітьми) - я б теж справився!
п.с. О, я вже бачу свою роботу на цивілці після дембеля!
ЛАД написав:.......... Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти.
Последнее - ошибка.
Іммігра́ція (лат. immigro — «вселяюся», «в'їжджаю») — в'їзд громадян інших держав у країну на довгострокове перебування або постійне проживання.
Міграція населення — складний суспільний процес, що впливає на різні сторони соціально-економічного життя людства[3]. Людей, які вчиняють міграцію, називають мігрантами. Особи, які переселилися в іншу країну на постійне місце проживання, — емігранти, які переселилися в межах країни на постійне місце проживання — іммігранти. Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів — міграційне сальдо (чиста міграція) — безпосередньо впливає на кількість населення країни[/quote] И что? Ошибка (неточность?) автора. Количество мигрантов (переселенцев, "які переселилися в межах країни") внутри страны никак не влияет на численность населения страны. От того, сколько людей переедет из Харькова в Киев или во Львов численность населения страны не изменится. А вот количество иммигрантов, вьехавших из других стран, это + к населению страны. Удивляет, что вы спорите по такому поводу.[/quote]
Успіх написав:Даю 100500%, що я б зацікавив би підлітків, що вони б у гаджети заглядали лише б ТІЛЬКИ вранці і ввечері!!! Чи там не підлітки, а діти?(7-10р)
там были все возраста 7-15. Я не взялся потому что пообщавшись с учителями и тьюторами для себя сделал вывод, что я их не переделаю. А включиться в существую систему но со своим самоваром это отложенный конфликт.
С детьми надо быть ребенком, с подростками подростком. Но в чем то лучше, чтобы они равнялись на тебя.
Не опускаться на их уровень типа "давайте я с вами пива выпью и в карты сыграю" а ненавязчиво и незаметно тянуть всех на свой уровень.
Это непростая задача. Давить авторитетом нельзя, тут нужна работа EQ чтобы понимать какие эмоции вызовет у детей тот или иной твой поступок или слово.
Из литературы на эту тему только пособие для пионервожатых (у меня есть если надо в лс скину)
Тема EQ проработана только теоретически. Из практик я ничего вменяемого не встречал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 19:09, всього редагувалось 3 разів.