ЛАД написав:......... Ті хто в ЗСУ не ухилянти решта хто купили довідки чи вирішили отримати освіту ухилянти.
Логика эмигранта. А если не в ЗСУ и не "купили довідки чи вирішили отримати освіту"? Чи, по-вашому, інших варіантів немає?[/quote] Якщо ти не дивчинка - значить точно хлопчик. Десь так. Але є сумніви.[/quote] Не так. Есть много людей, которые сегодня не в армии, но не "купили довідки чи вирішили отримати освіту". Их пока что просто не призвали. Есть реально нужные в тылу специалисты, имеющие честную бронь. Все эти люди не ухилянты. К вам большая просьба - яснее излагать свои мысли.[/quote] Будь-ласка припинить використання справедливості в сучасних умовах. Доки людей судять за ухилянство на 5 років реального строку, а корупціонери роками не можуть отримати обвинувального Акту чи "справедливого" вироку за свою справи , треба вирішувати за що і як ,а не чому і для чого. Достатньо конфіскацію деяких з МО чи тих хто в СІЗО відпочивають і буде менше бруду від дописувачів.
antey1969 написав:Зашел случайно на днях в языковую школу. Пипец, сколько там сейчас наших мужиков. Доходит до того, что некоторые группы на интеграционных курсах на три четверти мужские от 20 до 40 лет. Через границу, похоже, прет такой поток мужчин призывного возраста, что мама не горюй.
белорусский маршрут бульбафюрер статистики не дет, известно что много
*"Ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: "Ні, ми всі тримаємося тут". Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, воювати і підтримувати фронт", — сказав Корчинський.*
Він заявив, що українські діти повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги, бути присутніми на похованнях військових і усвідомлювати відповідальність, яка незабаром ляже на їхні плечі.
"Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога", — наголосив політик. ________________________________ Краватки... Залишиться ввести якогось кольору краватки, потім значки і правильних партій білети.
Побачу, обов'язково запитаю де Данило та вже двое онуків Людина працює на Ермака. Життя дороге.... Онукам треба допомагати.
Успіх написав:Даю 100500%, що я б зацікавив би підлітків, що вони б у гаджети заглядали лише б ТІЛЬКИ вранці і ввечері!!! Чи там не підлітки, а діти?(7-10р)
там были все возраста 7-15. Я не взялся потому что пообщавшись с учителями и тьюторами для себя сделал вывод, что я их не переделаю. А включиться в существую систему но со своим самоваром это отложенный конфликт.
С детьми надо быть ребенком, с подростками подростком. Но в чем то лучше, чтобы они равнялись на тебя.
Не опускаться на их уровень типа "давайте я с вами пива выпью и в карты сыграю" а ненавязчиво и незаметно тянуть всех на свой уровень.
Это непростая задача. Давить авторитетом нельзя, тут нужна работа EQ чтобы понимать какие эмоции вызовет у детей тот или иной твой поступок или слово.
Из литературы на эту тему только пособие для пионервожатых (у меня есть если надо в лс скину)
Тема EQ проработана только теоретически. Из практик я ничего вменяемого не встречал.
Не знаю як ти, а я "вкурив", що хочуть діти і тим більше що хочуть підлітки(чим їх зацікавити)
Ігри в "бутилочку" - як мінімум 50% забезпечать "нормальність піонер-вожатого"/свій чєл!
Та і з дітьми, якщо будеш "одним із ніндзяго" - то в тебе будуть великі успіхи з комунікацією з дітьми 5+років!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 08 вер, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
У Тернополі нетверезий чоловік намагався проникнути у будівлю територіального центру комплектування і соцпідтримки. Він хотів мобілізуватися до лав української армії, попри свою відстрочку, повідомляють у пресслужбі установи.
Хтось бігає від ТЦК, а хтось сам приходить до ТЦК ... )))