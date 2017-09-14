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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 975297539754975597569757>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:03

  ЛАД написав:.........
Ті хто в ЗСУ не ухилянти решта хто купили довідки чи вирішили отримати освіту ухилянти.

Логика эмигранта. :)
А если не в ЗСУ и не "купили довідки чи вирішили отримати освіту"?
Чи, по-вашому, інших варіантів немає?[/quote]
Якщо ти не дивчинка - значить точно хлопчик. Десь так. Але є сумніви.[/quote]
Не так.
Есть много людей, которые сегодня не в армии, но не "купили довідки чи вирішили отримати освіту". Их пока что просто не призвали. Есть реально нужные в тылу специалисты, имеющие честную бронь. Все эти люди не ухилянты.
К вам большая просьба - яснее излагать свои мысли.[/quote]
Будь-ласка припинить використання справедливості в сучасних умовах. Доки людей судять за ухилянство на 5 років реального строку, а корупціонери роками не можуть отримати обвинувального Акту чи "справедливого" вироку за свою справи , треба вирішувати за що і як ,а не чому і для чого. Достатньо конфіскацію деяких з МО чи тих хто в СІЗО відпочивають і буде менше бруду від дописувачів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:05

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.............
Проблемы с мобилизацией не от того, что заканчивается ресурс, а от общего принципа несправедливости, служит тот кто не смог откупиться.

Не так.
Служат более-менее законопослушные граждане.

Померли в 2022 хто добровільно пішов до лав ЗСУ
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:06

  antey1969 написав:Зашел случайно на днях в языковую школу.
Пипец, сколько там сейчас наших мужиков. Доходит до того, что некоторые группы на интеграционных курсах на три четверти мужские от 20 до 40 лет. Через границу, похоже, прет такой поток мужчин призывного возраста, что мама не горюй.

белорусский маршрут
бульбафюрер статистики не дет, известно что много
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:12

  detroytred написав:Український політик Дмитро Корчинський заявив, що потрібно заборонити виїзд дітей за кордон під час війни. Він вважає, що молоде покоління має рости в Україні в ненависті до ворога.
https://ukrayina.novyny.live/politik-za ... 98510.html

*"Ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: "Ні, ми всі тримаємося тут". Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, воювати і підтримувати фронт", — сказав Корчинський.*

Він заявив, що українські діти повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги, бути присутніми на похованнях військових і усвідомлювати відповідальність, яка незабаром ляже на їхні плечі.

"Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога", — наголосив політик.
________________________________
Краватки... Залишиться ввести якогось кольору краватки, потім значки і правильних партій білети.

Побачу, обов'язково запитаю де Данило та вже двое онуків :mrgreen:
Людина працює на Ермака. Життя дороге....
Онукам треба допомагати.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:15

Хотаб у тебя тоже такая учебная программа была?
Хорошо что у них такие офицеры

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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:22

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
ну да: про переселение это еще той зимой говорить начали.
Про "предложите варианты" - я вам алаверды с мобилизацией вернy, если вы нe против? :D

Против.
Не вижу связи.
С мобилизацией государство предложило достаточно простой алгоритм - выполнять закон о мобилизации, а не прятаться.

Зааон о мобилизации не запрещает прятаться. Если найдут - нужно просто заплатить.
Но так-то и тут простой и понятный алгоритм предложили: готовьтесь к зиме сами.


Це давно не новина,так само простіше платити штрафи аніж щось робити по Закону (
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:25

  sens написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.............
Проблемы с мобилизацией не от того, что заканчивается ресурс, а от общего принципа несправедливости, служит тот кто не смог откупиться.

Не так.
Служат более-менее законопослушные граждане.

Померли в 2022 хто добровільно пішов до лав ЗСУ


Успих , Бандерлог , Бобуа , Я и еще много много .... все живы , нормальны .
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:29

Свинка Пепа трохи покурює в стороні)))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Даю 100500%, що я б зацікавив би підлітків, що вони б у гаджети заглядали лише б ТІЛЬКИ вранці і ввечері!!!
Чи там не підлітки, а діти?(7-10р)
там были все возраста 7-15. Я не взялся потому что пообщавшись с учителями и тьюторами для себя сделал вывод, что я их не переделаю. А включиться в существую систему но со своим самоваром это отложенный конфликт.

С детьми надо быть ребенком, с подростками подростком. Но в чем то лучше, чтобы они равнялись на тебя.

Не опускаться на их уровень типа "давайте я с вами пива выпью и в карты сыграю" а ненавязчиво и незаметно тянуть всех на свой уровень.

Это непростая задача. Давить авторитетом нельзя, тут нужна работа EQ чтобы понимать какие эмоции вызовет у детей тот или иной твой поступок или слово.

Из литературы на эту тему только пособие для пионервожатых (у меня есть если надо в лс скину)

Тема EQ проработана только теоретически. Из практик я ничего вменяемого не встречал.

Не знаю як ти, а я "вкурив", що хочуть діти і тим більше що хочуть підлітки(чим їх зацікавити) ;)


Ігри в "бутилочку" - як мінімум 50% забезпечать "нормальність піонер-вожатого"/свій чєл! :lol:

Та і з дітьми, якщо будеш "одним із ніндзяго" - то в тебе будуть великі успіхи з комунікацією з дітьми 5+років! :D
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 08 вер, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:29

  pesikot написав:У Тернополі чоловік з відстрочкою намагався прорватися у ТЦК, щоб його мобілізували
У Тернополі нетверезий чоловік намагався проникнути у будівлю територіального центру комплектування і соцпідтримки. Він хотів мобілізуватися до лав української армії, попри свою відстрочку, повідомляють у пресслужбі установи.

Хтось бігає від ТЦК, а хтось сам приходить до ТЦК ... )))
на контакт можливо.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:30

  sens написав:Напишіть зрозумілою мовою,на що ви натякаєте - мені полусігнали від вас не зрозуміло взагалі,чи це у вас до Віталія питання,то не є проблема, пишіть хоч в ПП

Пишу: "Конституция на паузе" - это Ваши слова. Вам проще составлять иски, т.к. я не коллега, адвокатского у меня нет, юридического у меня нет )
Человек которого не понимают, не понял полунамек )))
stm
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