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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97539754975597569757>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 81
Від 3 до 6 місяців
14%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
20
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:32

За 2,5р - вже пройшли і Рим, і Крим, і мідні труби!)))

  холява написав:
  sens написав:
  ЛАД написав:[quote="5764165
.............
Проблемы с мобилизацией не от того, что заканчивается ресурс, а от общего принципа несправедливости, служит тот кто не смог откупиться.

Не так.
Служат более-менее законопослушные граждане.

Померли в 2022 хто добровільно пішов до лав ЗСУ


Успих , Бандерлог , Бобуа , Я и еще много много .... все живы , нормальны .[/quote]
Всі то живі!
Але була б психологиня, то я б її трахнув :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:34

sens
У вас несколько ответов (вроде бы?) на мои посты, но абсолютно непонятных.
Один был понятный (насчёт добровольцев 2022г.), и то не правда.
Я уже, по-моему, просил яснее высказываться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:37

  stm написав:
  sens написав:Напишіть зрозумілою мовою,на що ви натякаєте - мені полусігнали від вас не зрозуміло взагалі,чи це у вас до Віталія питання,то не є проблема, пишіть хоч в ПП

Пишу: "Конституция на паузе" - это Ваши слова. Вам проще составлять иски, т.к. я не коллега, адвокатского у меня нет, юридического у меня нет )
Человек которого не понимают, не понял полунамек )))

По-перше,«Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави — вони на паузі», — відзначив Зеленський.
По-друге ,у мене немає зобов'язання мати здогадки .
По-третє, ви поясніть ви за які ідеї якщо Віталій не радить з вами спілкуватися.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:38

  Успіх написав:...........
Всі то живі!
Але була б психологиня, то я б її трахнув :mrgreen:

Срочно в отпуск! К жене. Может, к следующему лету будет третий. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:38

  ЛАД написав:sens
У вас несколько ответов (вроде бы?) на мои посты, но абсолютно непонятных.
Один был понятный (насчёт добровольцев 2022г.), и то не правда.
Я уже, по-моему, просил яснее высказываться?

Про міграцію хто правий ? Ви чи Вікіпедія ??
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:40

  sens написав:
  stm написав:
  sens написав:Напишіть зрозумілою мовою,на що ви натякаєте - мені полусігнали від вас не зрозуміло взагалі,чи це у вас до Віталія питання,то не є проблема, пишіть хоч в ПП

Пишу: "Конституция на паузе" - это Ваши слова. Вам проще составлять иски, т.к. я не коллега, адвокатского у меня нет, юридического у меня нет )
Человек которого не понимают, не понял полунамек )))

По-перше,«Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави — вони на паузі», — відзначив Зеленський.
По-друге ,у мене немає зобов'язання мати здогадки .
По-третє, ви поясніть ви за які ідеї якщо Віталій не радить з вами спілкуватися.

Начну с конца: слушайтесь Виталю )))
Цитаты изначально не было, вы выдавали в своём посте от своего имени, у меня ж тоже нет во-вторых )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:43

  stm написав:Напишіть зрозумілою мовою,на що ви натякаєте - мені полусігнали від вас не зрозуміло взагалі,чи це у вас до Віталія питання,то не є проблема, пишіть хоч в ПП

Пишу: "Конституция на паузе" - это Ваши слова. Вам проще составлять иски, т.к. я не коллега, адвокатского у меня нет, юридического у меня нет )
Человек которого не понимают, не понял полунамек )))[/quote]
По-перше,«Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави — вони на паузі», — відзначив Зеленський.
По-друге ,у мене немає зобов'язання мати здогадки .
По-третє, ви поясніть ви за які ідеї якщо Віталій не радить з вами спілкуватися.[/quote]
Начну с конца: слушайтесь Виталю )))
Цитаты изначально не было, вы выдавали в своём посте от своего имени, у меня ж тоже нет во-вторых )[/quote]
Немає грошей на суд? Так на вас грошей не заробиш
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:48

  sens написав:Немає грошей на суд? Так на вас грошей не заробиш

Вы абсолютно верно указали что судебный иск стоит на гос.пошлине дешевле посещений судом адвоката. Как видите меня пугает тот момент что я понимаю куда Вы клоните. На будущее, у меня есть надёжные юристы, адвокаты и нотариусы, на мне денег не заработать - это факт )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:57

  stm написав:
  sens написав:Немає грошей на суд? Так на вас грошей не заробиш

Вы абсолютно верно указали что судебный иск стоит на гос.пошлине дешевле посещений судом адвоката. Как видите меня пугает тот момент что я понимаю куда Вы клоните. На будущее, у меня есть надёжные юристы, адвокаты и нотариусы, на мне денег не заработать - это факт )
надійні працюють безкоштовно чи ви на них маєте компромат? Цікаво. Гумор. На сьогодні досить. Бажаю відпочити.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Я очень внимательно


Одразу видно що і як ви вивчили тому одназу питання. На якій підставі/законі/постнаві дп не видає документи?

Відповіді у вас немає, бо закону такого не має, і питання ви не вивчали. далі ні про що говорити.

  stm написав:. Их впускали в страну с условием что в течении 10 дней они должны покинуть ЕС. Далее, если африканка была натурализированна, свадьба и ребенок являются основанием гражданства.


Просто дитина вже не буде громадяном укр і на цьому справа завершиться.
а яке це має відношення до того що європа тиким людям дає захист, то взагалі мовчу.


ПС. Я вас зрозумів.
Ті хто виїхав до війни, виїхав у перші дні, або втік з маріуполя через росію - це всі зрадники, ухилянти і сцикуни.
Тільки ваш син і чоловік сидячи вдома то це відмінні чоловіки і всім приклад.

ПС2. У тих хто виїхав НЕ законно - у них НЕ має проблем. Бо вони отримують міжнародний захист. В руминів навіть кімнату спціальну зробили називається free Ukrainians.

Написав би думайТе але знаю що ви не будете.
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