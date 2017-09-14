холява написав:
Померли в 2022 хто добровільно пішов до лав ЗСУ
Успих , Бандерлог , Бобуа , Я и еще много много .... все живы , нормальны .[/quote]
Всі то живі!
Але була б психологиня, то я б її трахнув
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Додано: Нед 08 вер, 2024 19:32
За 2,5р - вже пройшли і Рим, і Крим, і мідні труби!)))
Успих , Бандерлог , Бобуа , Я и еще много много .... все живы , нормальны .[/quote]
Всі то живі!
Але була б психологиня, то я б її трахнув
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:34
sens
У вас несколько ответов (вроде бы?) на мои посты, но абсолютно непонятных.
Один был понятный (насчёт добровольцев 2022г.), и то не правда.
Я уже, по-моему, просил яснее высказываться?
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:37
По-перше,«Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави — вони на паузі», — відзначив Зеленський.
По-друге ,у мене немає зобов'язання мати здогадки .
По-третє, ви поясніть ви за які ідеї якщо Віталій не радить з вами спілкуватися.
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:38
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:38
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:40
Начну с конца: слушайтесь Виталю )))
Цитаты изначально не было, вы выдавали в своём посте от своего имени, у меня ж тоже нет во-вторых )
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:43
Пишу: "Конституция на паузе" - это Ваши слова. Вам проще составлять иски, т.к. я не коллега, адвокатского у меня нет, юридического у меня нет )
Человек которого не понимают, не понял полунамек )))[/quote]
По-перше,«Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави — вони на паузі», — відзначив Зеленський.
По-друге ,у мене немає зобов'язання мати здогадки .
По-третє, ви поясніть ви за які ідеї якщо Віталій не радить з вами спілкуватися.[/quote]
Начну с конца: слушайтесь Виталю )))
Цитаты изначально не было, вы выдавали в своём посте от своего имени, у меня ж тоже нет во-вторых )[/quote]
Немає грошей на суд? Так на вас грошей не заробиш
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:48
Вы абсолютно верно указали что судебный иск стоит на гос.пошлине дешевле посещений судом адвоката. Как видите меня пугает тот момент что я понимаю куда Вы клоните. На будущее, у меня есть надёжные юристы, адвокаты и нотариусы, на мне денег не заработать - это факт )
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:57
надійні працюють безкоштовно чи ви на них маєте компромат? Цікаво. Гумор. На сьогодні досить. Бажаю відпочити.
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Одразу видно що і як ви вивчили тому одназу питання. На якій підставі/законі/постнаві дп не видає документи?
Відповіді у вас немає, бо закону такого не має, і питання ви не вивчали. далі ні про що говорити.
Просто дитина вже не буде громадяном укр і на цьому справа завершиться.
а яке це має відношення до того що європа тиким людям дає захист, то взагалі мовчу.
ПС. Я вас зрозумів.
Ті хто виїхав до війни, виїхав у перші дні, або втік з маріуполя через росію - це всі зрадники, ухилянти і сцикуни.
Тільки ваш син і чоловік сидячи вдома то це відмінні чоловіки і всім приклад.
ПС2. У тих хто виїхав НЕ законно - у них НЕ має проблем. Бо вони отримують міжнародний захист. В руминів навіть кімнату спціальну зробили називається free Ukrainians.
Написав би думайТе але знаю що ви не будете.
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