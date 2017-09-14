_hunter написав:............ >>> есть и более насущные проблемы? вообще не понял: ЗП всеравно ему пишут. Толкнуть речевку - 15 минут максимум
Вы, оказывается, много чего "вообще не понимаете".
>>> Хотя и понимаю причины. так и тут причины просты для понимания: на всех денег не хватит. Поэтому дают совет расчитывать только на себя.
Оказывается, вы ещё и читать разучились. Или в связи с активным изучением немецкого, начинаете путаться? "Причины" относились совсем к другому. К избиениям. О каких деньгах вы говорите?
Интересно вы, кстати, заговорили - "обеспечить эвакуацию!" С из Бучи/Гостомеля ее обеспечить не нужно было?
М-да, тяжёлый и запущенный случай. Откуда ещё надо было обеспечить? Из Харькова, Херсона, или, может, ещё с Винницы и Тернополя? Объяснять не буду, подумайте немного сами. Надеюсь, с вашим развитым аналитически-критическим умом справитесь.
>>> О каких деньгах вы говорите? на подготовку к блекауту. Мы же о нем говорим?
>>> Откуда ещё надо было обеспечить? А сейчас вы откуда хотите что бы вам ее обеспечили?
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 08 вер, 2024 20:06, всього редагувалось 1 раз.
UA написав: fler ты поддерживаешь абсолютно всё, что обезопасит от призыва твоего 21 сына. Пускай заберут их, а мой останется живой.
Саме це я оцій урапатріотці намагаюсь пояснити. Справжній патріот (фанат) -- це отой, хто починає з себе (з своїх близьких, оточення). Всі, хто генерує свої вимоги до інших, спочатку не віддавши від себе все, це звичайні мудаки...
Якщо події підуть так, як прогнозується ..., то цікаво буде подивитись на цих патріотів потім. Що співати будуть.
Муудаки? Дивно. Я завжди вважав таких мерзотними потворами.
В цілому ви праві. Опис підходить. https://medium.com/@ostranatalicook/%D0 ... a79e64feab “Муудак – не образа. Це діагноз, причому невтішний”. Муудак – це людина, в якої замість мозку – твердий каркас з правил, переконань і залізобетонної впевненості в своїй правоті. Муудак – це той, хто ніколи не думає, але завжди все знає.
всегда забавно почитать особей вида "мудакус обыкновеникус"... но противно хочется пойти руки вымыть...
UA написав:Хотаб у тебя тоже такая учебная программа была?
А яка підстава так вважати? Дивись, якщо йти примітивним твоїм способом, я зараз знаходжу перший зустрічний відос де 55+ річний обрюзглий хрєн (ну як ти) бере в рот і дає в дупло. І невинно питаю, «це раптом не з тобою знято?» Ну по типу «ну а шо, я ж просто спитав, нічого особистого» Вважаю що це нормальний варіант, все одно ти компост цієї країни. Користіі нуль, тільки чекаєш слушного моменту виїхати, і гадиш на цьому ресурсі)) Як тобі? По мені - огінь! Пішов тебе шукати на порнхабіі.
А от муху на порнхабі не знайду. Незаймані там рідко потрапляють в кадр. Навіть як «негативний герой»
Вітос(((((( Це ж старе заізжене гівно(( йому 500 років(( Ти це для школи готував, коли тебе «запросили»?? Бля((( ну де ви такі беретесь, петросяни(
Детройт, скажіть цьому ірпінському інфанту, що воно в принципі і вперше не смішно і не гостро, так це чи не курсантом в 90-х кожному недомужчинці (ще) хтось да розказав. А тут 50-річний тупіздень - аутист в 2024 році нарешті почув і йому стало смішно. О боже (((
stm написав:акон України про правовий режим воєнного стану стаття 20 п 5)
По перше там не регламентується порядок до 23 квітня(а оскільки ви тут хочете здаватись розумною то маєте знати що закон зворотньої дії не має. Саме тому у дп технічні проблеми. По друге я дані онивив і код є, але паспорт отримати НЕ можу.
Вєсті с полей, буквально сьогодні: у нас побільшало дівчат, краще б їх не було, але тепер так. Тож ви можете показати приклад, і стати першою на цьому форумі жінкою у зсу.
BeneFuckTor написав: По перше там не регламентується порядок до 23 квітня(а оскільки ви тут хочете здаватись розумною то маєте знати що закон зворотньої дії не має. Саме тому у дп технічні проблеми. По друге я дані онивив і код є, але паспорт отримати НЕ можу.
Вєсті с полей, буквально сьогодні: у нас побільшало дівчат, краще б їх не було, але тепер так. Тож ви можете показати приклад, і стати першою на цьому форумі жінкою у зсу.
Так, всё. Сенс таки может заработать. Не на мне, а на Вас. Я, как пытающаяся казаться умной, посмотрю на результат и может быть Сенс сможет ещё заработать и на мне ) Просто, без купюр, если Вы не врёте дело то выигрышное, осталось дело за доверенностью на адвоката.
Вы и печалитесь в последнем абзаце и хотите гордиться мной, я заценила. Обещаю подумать