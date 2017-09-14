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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9754975597569757>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 20:03

  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
>>> есть и более насущные проблемы?
вообще не понял: ЗП всеравно ему пишут. Толкнуть речевку - 15 минут максимум

Вы, оказывается, много чего "вообще не понимаете".

>>> Хотя и понимаю причины.
так и тут причины просты для понимания: на всех денег не хватит. Поэтому дают совет расчитывать только на себя.

Оказывается, вы ещё и читать разучились. Или в связи с активным изучением немецкого, начинаете путаться?
"Причины" относились совсем к другому. К избиениям. О каких деньгах вы говорите?

Интересно вы, кстати, заговорили - "обеспечить эвакуацию!"
С из Бучи/Гостомеля ее обеспечить не нужно было?

М-да, тяжёлый и запущенный случай.
Откуда ещё надо было обеспечить?
Из Харькова, Херсона, или, может, ещё с Винницы и Тернополя?
Объяснять не буду, подумайте немного сами. Надеюсь, с вашим развитым аналитически-критическим умом справитесь.

>>> О каких деньгах вы говорите?
на подготовку к блекауту. Мы же о нем говорим?

>>> Откуда ещё надо было обеспечить?
А сейчас вы откуда хотите что бы вам ее обеспечили?
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 08 вер, 2024 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 20:05

  sens написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Против.
Не вижу связи.
С мобилизацией государство предложило достаточно простой алгоритм - выполнять закон о мобилизации, а не прятаться.

Зааон о мобилизации не запрещает прятаться. Если найдут - нужно просто заплатить.
Но так-то и тут простой и понятный алгоритм предложили: готовьтесь к зиме сами.


Це давно не новина,так само простіше платити штрафи аніж щось робити по Закону (

та я-то это понимаю, в отличии от...
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 20:10

  UA написав:
  detroytred написав:
  UA написав:
fler ты поддерживаешь абсолютно всё, что обезопасит от призыва твоего 21 сына.
Пускай заберут их, а мой останется живой.

Саме це я оцій урапатріотці намагаюсь пояснити.
Справжній патріот (фанат) -- це отой, хто починає з себе (з своїх близьких, оточення).
Всі, хто генерує свої вимоги до інших, спочатку не віддавши від себе все, це звичайні мудаки...

Якщо події підуть так, як прогнозується ..., то цікаво буде подивитись на цих патріотів потім.
Що співати будуть.

Муудаки?
Дивно. Я завжди вважав таких мерзотними потворами.

В цілому ви праві. Опис підходить.
https://medium.com/@ostranatalicook/%D0 ... a79e64feab
“Муудак – не образа. Це діагноз, причому невтішний”.
Муудак – це людина, в якої замість мозку – твердий каркас з правил, переконань і залізобетонної впевненості в своїй правоті. Муудак – це той, хто ніколи не думає, але завжди все знає.

всегда забавно почитать особей вида "мудакус обыкновеникус"...
но противно
хочется пойти руки вымыть...
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 20:10

  UA написав:Хотаб у тебя тоже такая учебная программа была?
Хорошо что у них такие офицеры


Думаю, що вже запив пиво горілкою, щоб добро не пропадало
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 20:29

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:Я очень внимательно


Одразу видно що і як ви вивчили тому одназу питання. На якій підставі/законі/постнаві дп не видає документи?

Відповіді у вас немає, бо закону такого не має, і питання ви не вивчали. далі ні про що говорити.

Закон України про правовий режим воєнного стану стаття 20 п 5)

Сенсу теперь и на Вас не заработать. Не благодарите )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 20:51

  UA написав:Хотаб у тебя тоже такая учебная программа была?

А яка підстава так вважати?
Дивись, якщо йти примітивним твоїм способом, я зараз знаходжу перший зустрічний відос де 55+ річний обрюзглий хрєн (ну як ти) бере в рот і дає в дупло. І невинно питаю, «це раптом не з тобою знято?»
Ну по типу «ну а шо, я ж просто спитав, нічого особистого»
Вважаю що це нормальний варіант, все одно ти компост цієї країни. Користіі нуль, тільки чекаєш слушного моменту виїхати, і гадиш на цьому ресурсі))
Як тобі? По мені - огінь! Пішов тебе шукати на порнхабіі. :lol:

А от муху на порнхабі не знайду.
Незаймані там рідко потрапляють в кадр. Навіть як «негативний герой» :lol:

Вітос((((((
Це ж старе заізжене гівно(( йому 500 років((
Ти це для школи готував, коли тебе «запросили»??
Бля((( ну де ви такі беретесь, петросяни(

Детройт, скажіть цьому ірпінському інфанту, що воно в принципі і вперше не смішно і не гостро, так це чи не курсантом в 90-х кожному недомужчинці (ще) хтось да розказав.
А тут 50-річний тупіздень - аутист в 2024 році нарешті почув і йому стало смішно. О боже (((
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:акон України про правовий режим воєнного стану стаття 20 п 5)



По перше там не регламентується порядок до 23 квітня(а оскільки ви тут хочете здаватись розумною то маєте знати що закон зворотньої дії не має. Саме тому у дп технічні проблеми.
По друге я дані онивив і код є, але паспорт отримати НЕ можу.


Вєсті с полей, буквально сьогодні:
у нас побільшало дівчат, краще б їх не було, але тепер так.
Тож ви можете показати приклад, і стати першою на цьому форумі жінкою у зсу.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:43

Це було два місяці дому зараз ще більше.
US Department of Defense estimates Russian casualties are between 462,000 and 728,000
https://archive.ph/2024.07.09-061020/ht ... in-ukraine
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:05

  BeneFuckTor написав:
По перше там не регламентується порядок до 23 квітня(а оскільки ви тут хочете здаватись розумною то маєте знати що закон зворотньої дії не має. Саме тому у дп технічні проблеми.
По друге я дані онивив і код є, але паспорт отримати НЕ можу.

Вєсті с полей, буквально сьогодні:
у нас побільшало дівчат, краще б їх не було, але тепер так.
Тож ви можете показати приклад, і стати першою на цьому форумі жінкою у зсу.

Так, всё. Сенс таки может заработать. Не на мне, а на Вас. Я, как пытающаяся казаться умной, посмотрю на результат и может быть Сенс сможет ещё заработать и на мне ) Просто, без купюр, если Вы не врёте дело то выигрышное, осталось дело за доверенностью на адвоката.

Вы и печалитесь в последнем абзаце и хотите гордиться мной, я заценила. Обещаю подумать :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:08

  sens написав:
  ЛАД написав:sens
У вас несколько ответов (вроде бы?) на мои посты, но абсолютно непонятных.
Один был понятный (насчёт добровольцев 2022г.), и то не правда.
Я уже, по-моему, просил яснее высказываться?

Про міграцію хто правий ? Ви чи Вікіпедія ??

Опять не понял.
Я, вроде, привёл вам цитату из Вики (причём, из украинской - http://surl.li/ldnjfp), подтверждающую мои слова. Откуда ваша цитата, не знаю. Вы ссылку не дали.
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