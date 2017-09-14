Додано: Нед 08 вер, 2024 20:51

UA написав: Хотаб у тебя тоже такая учебная программа была? Хотаб у тебя тоже такая учебная программа была?

А яка підстава так вважати?Дивись, якщо йти примітивним твоїм способом, я зараз знаходжу перший зустрічний відос де 55+ річний обрюзглий хрєн (ну як ти) бере в рот і дає в дупло. І невинно питаю, «це раптом не з тобою знято?»Ну по типу «ну а шо, я ж просто спитав, нічого особистого»Вважаю що це нормальний варіант, все одно ти компост цієї країни. Користіі нуль, тільки чекаєш слушного моменту виїхати, і гадиш на цьому ресурсі))Як тобі? По мені - огінь! Пішов тебе шукати на порнхабіі.А от муху на порнхабі не знайду.Незаймані там рідко потрапляють в кадр. Навіть як «негативний герой»Вітос((((((Це ж старе заізжене гівно(( йому 500 років((Ти це для школи готував, коли тебе «запросили»??Бля((( ну де ви такі беретесь, петросяни(Детройт, скажіть цьому ірпінському інфанту, що воно в принципі і вперше не смішно і не гостро, так це чи не курсантом в 90-х кожному недомужчинці (ще) хтось да розказав.А тут 50-річний тупіздень - аутист в 2024 році нарешті почув і йому стало смішно. О боже (((